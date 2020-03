La giornata del 2 Marzo presenta una Luna pronta a splendere nei segni d’acqua, anche se non ancora nel pieno della sua forza. Marte e Saturno si alterneranno nell’influenzare tutti i segni di terra e fuoco mentre quelli d’aria saranno particolarmente sensibili grazie alla presenza del flusso di Venere nelle loro costellazioni. Di seguito l'Oroscopo per i dodici segni.

Oroscopo del 2 marzo, segno per segno

Ariete – Il tempo per la cura del corpo e della mente è arrivato, concedetevi una pausa visto lo stress lavorativo che state subendo.

In amore state sereni, Venere sa cosa fare e già da oggi ne vedrete gli effetti.

Toro – Testardi come siete otterrete tutto ciò che volete in ambito lavorativo. La salute oggi è perfetta e vi sentite imbattibili. In amore Marte ci mette lo zampino, attenti a non ingigantire i piccoli problemi.

Gemelli – La giornata di oggi è speciale per voi. Siete un’esplosione di salute e la positività degli influssi di Venere vi renderà ancora più affascinanti di quello che già siete, vista la cura che avete per voi stessi.

Nel lavoro Saturno vi stupirà con una proposta inaspettata.

Cancro – Anche se è presto, avete già voglia di andare in vacanza. La giornata di oggi è particolarmente stressante, meglio restare concentrati. In amore, però, Venere vi regalerà il meritato relax e l’invito che attendevate potrebbe arrivare anche stasera.

Leone – Oggi non sembrate voi. Il vostro lato combattivo è messo da parte a causa di Plutone che interferisce nelle vostre faccende amorose e vi rende troppo nervosi per i chiarimenti.

Concentratevi nel lavoro: questa giornata, infatti, si rivelerà particolarmente produttiva.

Vergine – La soluzione ai problemini che avete riscontrato a febbraio sta per arrivare. Giove vuole che risolviate e col suo influsso avrete un’idea brillante. È il momento di concentrarsi sia sul lavoro che in amore. La salute perfetta che vi ritrovate vi darà una mano nel trovare le risposte alle vostre domande.

Bilancia – O dentro o fuori. Questo è il vostro motto nella vita, ma questo 2 Marzo vi lascerete alle spalle questa imposizione e la Luna vi aiuterà a restare con i piedi per terra in amore. La salute è ottima, sul lavoro siete concentrati e pronti a raccogliere i frutti di ciò che avete seminato.

Scorpione – Oggi vi sentirete un po' stanchi, cercate di riposare perché a fine giornata arriverà la telefonata che aspettavate. In amore, infatti, tutto va perfettamente grazie a Nettuno che vi aiuta con il suo influsso a essere più passionali.

Sagittario – Lo stress lavorativo vi porterà stanchezza e spossatezza a fine giornata, concedetevi una pausa e pensate al vostro partner: Venere è con voi.

Per i single è la giornata giusta per trovare il partner ideale.

Capricorno – Anche se spesso vi scontrate, sarete apprezzati per la vostra sincerità e anche se non ve lo aspettate sarete compresi e perdonati dalla vostra lei o dal vostro lui. Sul lavoro, però, dovete parlare di meno, non tutti hanno la sensibilità per capirvi e Marte ci mette lo zampino. State attenti.

Acquario – Verso fine serata sarete in fibrillazione perché vedrete i segni della presenza di Venere e Giove che, con i loro influssi, vi daranno segnali amorosi più che concreti. Al lavoro sarete impeccabili come sempre e per tutta la giornata avrete una salute di ferro.

Pesci – Comincia per voi questo Marzo straordinario, pieno di notizie stupende. Amore, salute e lavoro combaciano perfettamente grazie a Venere che, nel vostro segno, è particolarmente presente con il suo influsso. Sfrutterete al meglio la giornata.