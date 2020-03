Nel mese di marzo appena arrivato la Luna è particolarmente brillante e la sua forza influenza gran parte dei segni d'acqua. Il sorgere del Sole anticipato in vista della primavera porta equilibrio nei segni di terra. Marte influenzerà le sfere relazionali dei segni fuoco e i segni d'aria otterranno benefici dal congiungimento di plutone nelle loro costellazioni.

Segno per segno

Ariete - Abbiate cura di voi stessi senza trascurare gli altri, probabili scossoni lavorativi finiranno con il rendervi stressati.

È il momento di agire con prudenza in ambito lavorativo. In amore arrivano grandi soddisfazioni.

Toro - Lasciate che gli eventi vi scivolino addosso, diversi incontri vi porteranno confusione. La Luna vi unirà con una persona che non vedete da tanto. In amore continuerete ad essere passionali.

Gemelli - Ottime notizie in ambito lavorativo, è un mese in cui vi sentite al top e dovrete giocare le vostre carte sia in amore che nel lavoro. Parlate poco ed agite.

Cancro - Le stelle vi spingeranno ad essere pensierosi, ma tutto si risolverà nella seconda metà del mese.

Non pensate a ciò che vi è capitato, grandi soddisfazioni amorose e lavorative stanno per raggiungervi.

Leone - Partenza del mese a rilento a causa di preoccupazioni che risolverete brillantemente grazie ai congiungimenti di metà mese. Il lavoro procederà alla grande ed in amore riceverete una sorpresa inaspettata.

Vergine - Ciò che vi preoccupa si risolverà nei primi dieci giorni del mese. In amore troverete ciò che cercate, ma attenti a non sciuparlo.

Marte e Venere vi seguono con attenzione e la salute godrà un giovamento.

Bilancia - È il momento di decidervi su un pensiero che vi ha attanagliato tutto febbraio. Basta rimpianti: agite! Saturno e Nettuno sono con voi ed è il momento di darvi una mossa.

Scorpione - Tre semplici regole dettate dalla Luna: amate, sorridete e non pensate. I vostri problemi di febbraio svaniranno in un batter d'occhio.

Salute perfetta.

Sagittario - L'amore busserà alla vostra porta e ritroverete il sorriso. Lavorativamente avete bisogno di un cambiamento, è il momento di imporvi. Giove e Marte prevedono per voi un lungo viaggio.

Capricorno - La naturalezza delle vostre parole vi creerà problemi. Sfruttate al meglio la vostra sincerità solo con chi ne vale la pena. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio sia in lavoro che in amore.

Acquario - Una svolta è imminente. Prendetevi una pausa e cominciate a guardarvi intorno. Una persona importante sta per apparire nella vostra vita amorosa. Lavorativamente mantenete la calma.

La salute è perfetta.

Pesci - Il mese di Marzo è pieno di elogi per voi nel lavoro e pieno di soddisfazioni amorose. La Luna è attenta a coccolarvi in ogni ambito. Sfrutterete il mese al meglio.