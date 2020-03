Con l’inizio del nuovo mese si apre per il segno dei Gemelli un momento estremamente vantaggioso. L’oroscopo lascia presagire delle giornate ricche di energia e voglia di fare, in cui i Gemelli riceveranno il pieno appoggio dai pianeti. Si inizia con Venere e Marte, i loro i influssi si intrecciano e donano nuova vita e nuova forza alla vita di coppia. La seconda metà del mese invece è fortunata per i nuovi incontri, le relazioni che nascono durante la seconda metà di aprile potrebbero rivelarsi vantaggiose per il futuro.

La forma fisica migliora. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Gemelli, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di aprile 2020 per i Gemelli

Amore: il cielo dei Gemelli vira al bello con Venere che entra trionfante e si intreccia agli influssi di Marte in Acquario. È un mese importante per i rapporti di coppia, qualcuno potrebbe fare progetti per il futuro, come decidere di andare a convivere o sposarsi. Da sfruttare al massimo anche la giornata dell'8 aprile quanto si potrà fare affidamento sugli influssi vantaggiosi della Luna Piena.

Ma è a partire dal 15 quando Mercurio lascia definitamente il segno dei Pesci che si avranno delle vere e proprie novità in tal senso. Secondo l'oroscopo giornate particolarmente fortunate saranno quelle del 15, 16,17 e il weekend del 25 e 26 quando anche la Luna sarà nel vostro cielo. Migliora inoltre la qualità dei rapporti interpersonali e familiari, soprattutto per quanto riguarda il dialogo tra genitori e figli.

Previsioni astrologiche Leone: lavoro e salute

Lavoro: gli influssi di Venere si riveleranno vantaggiosi anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo e il settore pratico. I nativi del segno ritrovano la voglia di fare, si sentono creativi e determinati a raggiungere gli obiettivi prestabiliti o a impostarne di nuovi. Particolarmente fortunati saranno i progetti e le collaborazioni che nascono in questo periodo, soprattutto per coloro i quali lavorano nel settore dell’arte o della pubblicità.

Si potranno ricavare importanti soddisfazioni non solo personali, ma anche di carattere economico.

Salute: come anticipato, l'oroscopo di aprile lascia presagire un mese molto vantaggioso e interessante per i Gemelli che potranno fare affidamento su un quadro astrale estremamente positivo e un allineamento vantaggioso di pianeti. Dunque anche dal punto di vista fisico i Gemelli potranno ricavarne dei vantaggi, coloro i quali hanno risentito di dolori e malesseri fisici durante il mese precedente ora potranno recuperare al meglio; ottime le prestazioni in campo sportivo.