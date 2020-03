L'oroscopo di aprile lascia presagire una prima metà del mese vantaggiosa per il Leone che potrà affidarsi ai caldi influssi del Sole amico e di Mercurio. Anche Venere protegge il segno per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Durante il mese si può inoltre beneficiare degli influssi intriganti della Luna, soprattutto mercoledì 8 e nel fine settimana di Pasqua. In ambito lavorativo è bene agire con cautela ed evitare decisioni affrettate, ma soprattutto di iniziare nuovi progetti, non infatti il periodo più adatto in tal senso.

Il fisico necessita di cure. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di aprile 2020 per il segno del Leone, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo mensile di aprile: Leone

Amore: secondo l'oroscopo la prima metà di aprile si rivela vantaggiosa per il segno che può fare affidamento sugli influssi del Sole amico, affiancato da Mercurio e da Venere in gemelli. C'è nuova vita all'interno delle relazioni di coppia e la passione si riaccende. Tuttavia a partire dal giorno 19, quando il Sole si sposta in Toro la situazione potrebbe cambiare radicalmente.

Il partner potrebbe essere sul piede di guerra, urge un chiarimento e la massima pazienza per risolvere questioni ormai arrivate al limite. Anche per quanto riguarda i rapporti interpersonali e i legami familiari la seconda metà del mese potrebbe portare dei contrasti e malumori, l'oroscopo consiglia di moderare i toni ma soprattutto di evitare di dire qualcosa di cui potreste poi pentirmi.

Lavoro: l'inizio del 2020 non è stato privo di agitazioni per quanto riguarda l’ambito lavorativo e anche il mese di aprile potrebbe portare dei momenti sottotono.

Nonostante la protezione di Venere e Mercurio in ambito lavorativo potrebbero nascere delle discussioni, cercare di imporsi sugli altri non porterà il risultato sperato, meglio dunque agire con diplomazia. Il consiglio degli astri per questi quarto mese dell’anno è quello di evitare di impelagarvi in situazioni più grandi di voi, il quale esito potrebbe essere incerto. Non è infatti il mese migliore per iniziare nuovi progetti o avviare delle collaborazioni, in tal senso sarà meglio aspettare l'arrivo del mese maggio.

Salute: è un oroscopo faticoso quello del sogno per quanto riguarda il fisico. Durante il mese di aprile il Leone mostra gli effetti degli stravizi invernali. Il consiglio delle stelle è quello di mettersi in riga, sarebbe il caso di fare dei controlli o degli accertamenti specifici e cercare di curare l’alimentazione o praticare dell’attività fisica per arrivare all'estate in piena forma, ma soprattutto per recuperare le energie e la vitalità persa.