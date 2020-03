L’Oroscopo lascia presagire un mese faticoso per il segno che si scontra con gli influssi disarmonici di Saturno in Acquario, accompagnato da Marte che si incrocia con Urano in Toro. Questo particolare allineamento di pianeti accelera gli eventi, rende le cose molto più frenetiche e i nativi del segno potrebbero faticare a reggere il passo. Non bisogna però dimenticare che ci sono dei buoni amici, come Giove in posizione eccellente che favorisce la nascita di importanti opportunità lavorative. Causa di preoccupazioni potrebbero essere la gestione della casa, la famiglia o la salute.

Le stelle consigliano di cercare di individuare i problemi e premunirsi a riguardo. Serenità in amore. Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di aprile 2020 per il segno del Toro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di aprile 2020 per il Toro

Amore: durante il mese precedente il segno ha potuto affidarsi agli influssi positivi di Venere che ha portato dei vantaggi all'amore e alla sfera sentimentale, dove non sono mancate le sorprese e le decisioni importanti.

Questo mese è lo specchio delle decisioni precedentemente prese. Per quanto riguarda invece rapporti interpersonali, e familiari potrebbero nascere delle problematiche, qualcuno potrebbe trascinarsi dietro vecchi rancori o non riuscire a chiarire i disaccordi. Il consiglio delle stelle è quello di essere chiari e schietti, ma con gentilezza. Cercate di risolvere le problematiche a tu per tu.

Lavoro: il 3 aprile Venere diventa pratica, smette dunque di concentrarsi sugli affetti e inizia a dare maggiore importanza agli affari e alla sfera professionale.

Grazie anche agli influssi di Giove in posizione eccellente potrebbero nascere importanti opportunità, qualcosa potrebbe giungere da lontano, da ambienti nuovi o dall'estero. Il consiglio è quello di valutare bene qualsiasi nuova offerta, qualcuno potrebbe prendere delle decisioni sofferte, ma che porteranno delle soddisfazioni. Bene la sfera economica, tuttavia l'oroscopo invita ad essere prudenti e a gestire con più ordine le vostre finanze.

Particolarmente faticose saranno le giornate del 4, 10, 16 e 30 di aprile quando qualcuno potrebbe cedere all'impulso di gettare la spugna.

Salute: l'oroscopo di aprile per il Toro non lascia presagire un mese negativo per quanto riguarda il fisico, tuttavia non mancheranno i momenti sottotono e i cali di energia. Il tempo dedicato al lavoro causa stress e nervosismo, che potrebbero far emergere dei fastidi psicosomatici, che colpiranno soprattutto la testa o la schiena. Gli astri consigliano di curare l’alimentazione e il fisico, facendo dello sport e mangiando sano.