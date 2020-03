L'oroscopo di giovedì 5 marzo ha in serbo delle interessanti novità per tutti i segni zodiacali. Passione e desiderio caratterizzeranno la giornata del Toro e dei Pesci, mentre qualche piccola discussione potrebbe rovinare l'umore alla Vergine. Troviamo Venere in congiunzione a Urano, la Luna in opposizione a Marte e il Sole in congiunzione a Nettuno. Andiamo a scoprire, nel dettaglio, quali saranno gli aspetti che caratterizzeranno la giornata del 5 marzo per tutti i dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di giovedì 5 marzo: Ariete dolce e Cancro stressato

Ariete: la vostra tenerezza e dolcezza non verranno ostacolati dal partner, anzi, apprezzerà molto le vostre attenzioni e potrebbe ricompensarvi con un regalo inaspettato. Se siete ancora alla ricerca dell'amore, con un po' d'audacia, potreste riuscire ad aprire il cuore alla persona amata, non abbiate fretta. Cogliete i segnali ed esprimete al massimo il vostro carattere. L'Oroscopo dice che potrebbe esserci finalmente un chiarimento con i figli: non è facile fare i genitori e le piccole incomprensioni, anche se destano la vostra preoccupazione, si risolveranno.

Potrebbe essere il momento giusto per riprendere un hobby a cui non vi dedicavate da molto.

Toro: potrebbe essere il momento giusto per scoprire tutte le vostre risorse e la vostra sensualità. Potreste trovare divertente andare al centro commerciale per comprare qualcosa di carino, non abbiate paura di osare con gli abiti, cercate di valorizzarvi e ne resterete soddisfatti. Sul lavoro potrebbe essere il momento giusto per dare il massimo e provare a proporre le vostre idee: ricordate di non abbattervi e di credere sempre nelle vostre capacità.

Un'amica o un amico che non sentivate da tempo potrebbe chiamarvi e chiedervi di passare del tempo con voi: accettate se ne avete voglia, ma cercate di esporvi con moderazione

Gemelli: la giornata inizierà con il piede giusto e vi sentirete pronti ad affrontare tutti gli impegni quotidiani. Sarà una giornata colma di cose da fare e, forse, un po' di stress potrebbe rovinarvi l'umore, però resterete molto soddisfatti dei risultati ottenuti.

Se siete preoccupati per motivi sentimentali, cercate di parlarne, serenamente, con il vostro partner. Provate a non lasciarvi travolgere dalla frustrazione: usando le giuste parole tutto si risolverà. L'oroscopo consiglia di dedicare qualche ora alle vostre passioni oppure di scegliere un bel film spensierato.

Cancro: le previsioni zodiacali consigliano di non lasciarvi distrarre da questioni di poco conto. Potreste riuscire a trascorrere una giornata serena con il partner, però qualche parola di troppo rischierà di rovinare la situazione. I figli potrebbero darvi qualche pensiero: parlarne con una persona fidata o con qualcuno della famiglia potrebbe essere utile per trovare la giusta soluzione e appianare i contrasti.

Sul lavoro non spiccherete, però in futuro, se vi impegnerete, potreste ricevere tante soddisfazioni. Per concludere la giornata potreste cucinare il vostro cibo preferito, incrementerà il vostro umore.

Previsioni zodiacali del 5 marzo: Leone solare e tante idee per lo Scorpione

Leone: in amicizia vi sentirete solari e desiderosi di mostrare il vostro carattere allegro e spensierato. Una persona inaspettata potrebbe mostrarvi la vostra stima e, forse, se si creerà la giusta situazione, vi chiederà un appuntamento. I figli, in caso di bisogno, vi chiederanno aiuto: sarete perfettamente in grado di gestire la situazione e di dispensare i giusti consigli.

Attenzione solo a non essere troppo critici, la determinazione sarà l'elemento chiave per riuscire a ottenere ottimi risultati al lavoro. Dovrete impegnarvi però, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Vergine: sapete quanto valete e, per questo, vorreste che tutti lo notassero e vi stimassero, il partner potrebbe avere un atteggiamento un po' indifferente nei vostri confronti, non saltate subito a conclusioni affrettate, provate a chiedergli della situazione lavorativa e degli amici: la causa del suo malcontento potrebbe non essere legato al vostro rapporto di coppia. Sul lavoro potreste sentirvi un po' scoraggiati, vorreste ottenere subito i risultati sperati, non abbattetevi, pazientante e continuate ad avere un umore positivo, capo e colleghi lo apprezzeranno.

Bilancia: l'oroscopo dice che vi sentirete carichi di energia dal punto di vista sentimentale. Ormai siete arrivati a un punto della vostra vita dove sapete esattamente ciò che volete e cosa state cercando, parlatene con il partner: potreste scoprire di avere le stesse idee. Qualche critica, da parte degli amici, potrebbe farvi vacillare: non prendetevela eccessivamente, chiedetegli spiegazioni e valutate se può esserci un fondo di verità. Attenzione ai piccoli malanni di stagione come tosse e raffreddore, bere una tisana calda, sicuramente, vi aiuterà a guarire più in fretta.

Scorpione: avrete tanti progetti per il futuro, desidererete impegnarvi al massimo per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi.

Il partner, desiderando maggiori attenzioni, potrebbe distrarvi un po' dai vostri impegni quotidiani, ma con il giusto equilibrio, riuscirete a non ferirlo. In amicizia le cose andranno a gonfie vele, vi sentirete stimati e considerati. Il vostro carattere verrà molto apprezzato e, forse, riuscirete ad aprirvi più di quanto credevate. Il mal di stomaco potrebbe presentarsi verso la fine della serata: mangiate leggero e non esagerate con il condimento.

Sagittario con qualche problema sul lavoro e progetti per il Capricorno

Sagittario: non sarà una giornata molto positiva sul lavoro. I vostri colleghi potrebbero procurarvi uno stress eccessivo a causa delle numerose mansioni, però, se non vi farete prendere dal panico, riuscirete a gestire tutto con intelligenza e capacità.

Se siete single, ma innamorati, analizzate bene la situazione prima di fare qualunque altra mossa, potreste aver bisogno di conoscere meglio la persona che state frequentando: non è tutto oro quel che luccica! L'oroscopo dice che le preoccupazioni che avevate su piccole questioni di salute si risolveranno grazie al consiglio del medico, prestate attenzione alle sue parole e tutto andrà per il meglio!

Capricorno: l'oroscopo dice che ci saranno momenti di tranquillità tra voi e il vostro partner, avrete modo di rilassarvi e di parlare dei vostri interessi. Se state ancora cercando l'amore, una persona inaspettata potrebbe catturare la vostra attenzione e incuriosirvi al punto tale da volerla conoscere meglio.

È tempo di progetti sia a casa che sul lavoro, la pianificazione potrebbe essere la strategia migliore per organizzare tutte le vostre idee. L'importante è riflettere anche sui dettagli, apparentemente piccoli, che potrebbero modificare i vostri piani.

Acquario: il partner potrebbe essere un po' risentito per la mancanza di attenzioni, forse voi pensate di stare dando il massimo, ma in realtà avete tante altre risorse da poter impiegare. Una piccola sorpresa potrebbe essere d'aiuto per risollevare il suo umore. Gli amici potrebbero darvi dei consigli non richiesti ed essere un po' troppo insistenti: non fatevi trascinare, ragionate sempre con la vostra testa e difendete la vostra opinione.

Il lavoro procederà senza intoppi, forse vorreste ottenere risultati più positivi, ma ci sarà tutto il tempo per farlo

Pesci: la vostra fantasia non ha barriere, vi sentirete pronti ad affrontare la giornata con creatività e con tanta voglia di fare. Ricordate solo di lavorare su idee che effettivamente possono essere realizzabili e di non demordere davanti ai piccoli ostacoli. Con il partner la situazione sarà positiva, ci saranno momenti di tenerezza alternati ad altri carichi di sensualità e passione. Attenzione allo stress eccessivo sul lavoro, dedicate tempo anche a voi stessi e rimanete fedeli alla vostra personalità.

Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi alla pittura o alla scrittura.