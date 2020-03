La classifica dell'Oroscopo relativa alla prossima settimana, quella che andrà da lunedì 9 a domenica 15 marzo, rivela alte prospettive per i segni zodiacali della Vergine e dei Gemelli mentre dovranno mantenere un atteggiamento più speranzoso i nati sotto il segno del Leone, dell'Ariete e dello Scorpione che dovranno attendersi una settimana più impegnativa. Novità in arrivo in campo professionale per il Capricorno. Scopriamo quale sarà la classifica dell'oroscopo per la prossima settimana.

Classifica oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo: difficoltà in amore per il Leone, dubbi per il Toro

12° posto Leone: secondo l'oroscopo, la prossima settimana non risulterà positiva. Mercurio si troverà in posizione sfavorevole soprattutto in campo sentimentale. Dovrete cercare di avere un maggior dialogo, trovando un modo per risolvere le vostre difficoltà nel rapporto di coppia.

11° posto Scorpione: nella prossima settimana, potreste dover affrontare alcune spiacevoli conversazioni. Non accettate il fatto di dover cambiare la vostra personalità per compiacere agli altri, date la preferenza a chi accetta anche i vostri difetti.

10° posto Ariete: è bene lasciare agli altri quei lavori che non rientrano nelle vostre competenze e che spesso sottovalutate. La prossima settimana sarà sicuramente una settimana dura da affrontare, il lavoro potrebbe intensificarsi e non lasciarvi tregua.

9° posto Toro: alcune situazioni rimaste in sospeso vi hanno suscitato diversi dubbi. A partire dalla prossima settimana avrete l'opportunità di ottenere forse qualche riscontro in più e potrete finalmente ottenere maggiori chiarimenti.

8° posto Pesci: periodo decisamente favorevole ma non è esclusa la possibilità di qualche giornata al di sotto delle aspettative. Avete ancora molti punti da chiarire e soprattutto necessitate di conferme.

Previsioni settimanali 9-15 marzo, classifica: Bilancia tenace, Acquario fiducioso

7° posto Sagittario: dovrete ripristinare la vostra mente da uno spiacevole passato. La prossima settimana sarà un buon momento per prendere iniziative e cominciare, magari, a fare qualche nuova conoscenza, oppure, perché no, dedicarvi a qualche attività particolare.

6° posto Bilancia: settimana positiva per la Bilancia ma fate attenzione, a partire da mercoledì potrebbero presentarsi degli spiacevoli imprevisti. Avrete un carattere forte e tenace ma anche voi possedete il vostro tallone d'Achille: potreste trasformarlo nel vostro punto di forza ma tutto dipenderà da voi.

5° posto Cancro: vitalità e dinamismo saranno aspetti che non vi mancheranno durante la prossima settimana. Nettuno e il transito lunare favoriranno le vostre giornate a partire da lunedì. Sfruttate al meglio questa imminente energia positiva in arrivo.

4° posto Acquario: siete fiduciosi di una mutazione favorevole riguardante la vostra situazione attuale.

Fortunatamente la prossima settimana vi riserverà buoni propositi ma sarà importante mantenere anche da parte vostra un certo ottimismo.

L'oroscopo da lunedì 9 a domenica 15 marzo, classifica: Gemelli al top, passione per la Vergine

3° posto Capricorno: potrebbero arrivare delle importanti notizie che potrebbero influenzare la vostra carriera lavorativa. Dovrete cercare di avere un maggiore controllo sul vostro carattere: avete difficoltà nel controllare la vostra pazienza, diventando facilmente poco tolleranti.

2° posto Vergine: la prossima settimana riserverà buoni auspici soprattutto per le coppie innamorate.

Godrete di una piacevole armonia di coppia e di serate sicuramente molto gratificanti all'insegna dell'amore e della passionalità.

1° posto Gemelli: ottima ed esuberante settimana in arrivo per i Gemelli. Secondo l'oroscopo, la prossima settimana vi riserverà dei buoni propositi sia nell'ambito professionale che in quello sentimentale. Sul fronte lavoro, avrete degli evidenti miglioramenti nei profitti mentre per quanto concerne il lato sentimentale, anche li godrete di un'invidiabile sintonia di coppia.