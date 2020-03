Le predizioni astrali di mercoledì 1° aprile sono pronte a dare le giuste indicazioni (almeno si spera) sul terzo giorno della settimana in corso. In prima linea l'Oroscopo quotidiano applicato ai segni interessanti la prima metà della corolla zodiacale. A tenere non poco in apprensione il consueto responso delle stelle in merito ai settori relativi al lavoro e all'amore. Da segnalare nel periodo interessato l'avanzamento di Venere, sempre più in prossimità del settore dei Gemelli. La Luna, invece, resta stabile nel comparto dei Pesci in questo frangente interessata dalla dura quadratura con il Sole in Ariete.

Nettuno insieme a Mercurio restano placidi nel segno dei Pesci, entrambi in ottimo aspetto per quest'ultimo. Quattro i segni valutati positivamente nel periodo, scelti ovviamente dalla sestina in analisi in questo contesto che, lo ricordiamo, sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In primo piano spiccano Cancro e Leone, seguiti a poca distanza da Toro e Gemelli. Invece, evidenziati in modo poco positivo dall'oroscopo di mercoledì 1 aprile, Vergine e Ariete. Di seguito la classifica stelline e le analisi astrali segno per segno.

Classifica stelline 1 aprile

Ansiosi di avere una risposta in merito a come saranno le stelle in questo primo giorno del mese che sta per iniziare? Bene, allora a tale scopo la cosa migliore da fare è prendere in considerazione la nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 1° aprile 2020. Come annunciato in apertura, ad essere valutati nelle predizioni astrali di mercoledì 1 aprile su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà zodiacale.

A spiccare sopra gli altri segni, come abbiamo già anticipato, gli amici nativi in Cancro e Leone, posizionati alla testa della classifica del giorno. Al secondo posto, invece, altri due segni anch'essi in periodo positivo: il Toro e i Gemelli. A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo da Ariete a Vergine:

★★★★★: Cancro, Leone;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Vergine;

★★: Ariete.

Le previsioni del 1° aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★.

In arrivo una giornata decisamente no, questo è quanto hanno messo sul vostro conto gli astri per questo primo giorno del mese di aprile. In generale, le preoccupazioni riguardanti eventuali problemi in attesa di soluzione influiranno (in modo negativo) quasi totalmente sull'umore. Secondo le predizioni astrali del giorno, riguardo l'amore, si aprirà per molti una fase abbastanza impegnativa perché con la Luna opposta al vostro Sole potreste andare incontro ad ostacoli inattesi, specialmente verso partner. Il consiglio delle stelle è quello di non scoraggiarsi: cercate l'appoggio della vostra metà.

Single, i movimenti dei pianeti suggeriscono uno stile di vita più salutista. Attività fisica, alimentazione sana e niente fumo: solo così sarete pronti quando tutti, finalmente, potremmo uscire di nuovo in totale libertà. Nel lavoro non vi allontanate dai vostri obiettivi se non volete fare passi indietro. I risultati di ciò che avete seminato arriveranno, per il momento, però, cercate di avere pazienza.

Toro: ★★★★. Partirà decisamente al rallentatore la parte iniziale di questa giornata con un mercoledì abbastanza buono solo da metà pomeriggio in poi. Consiglio: dovete saper stare al passo con i tempi dando prova di buon senso e anche di lungimiranza.

In amore, soprattutto nella coppia, a parte qualche discussione tutto scorrerà sui soliti binari della routine. Avrete solo due modi per evadere un po' da questa dura realtà: la fantasia e una sana rivoluzione nelle abitudini. Datevi da fare, magari inventatevi qualcosa per rendere piacevole la vita insieme ai vostri figli e al partner. Single, gli astri saranno dalla vostra parte portando armonia e complicità sia in famiglia che fuori. Nel lavoro, le predizioni giornaliere invitano a proseguire con i vostri progetti senza tentennare. Sappiate che ben presto tutto riprenderà forma e potrete riprendere una vita normale.

Gemelli: ★★★★. Il prossimo mercoledì di inizio mese, per la stragrande maggioranza di voi Gemelli, non sarà troppo difficile da affrontare, anzi. Grazie ai mille progetti che vi frullano per la testa, avrete senz'altro discrete probabilità di sfondare in almeno uno tra questi. In amore, con Plutone e Saturno dalla vostra parte, la giornata partirà discretamente bene per quanto riguarda la vita di coppia. Quindi sarà piacevole poter vivere il rapporto con figli e partner con rinnovata intensità e reciproca partecipazione. Single, le predizioni astrali relative all'oroscopo di mercoledì invitano in questa giornata a cercare di fare uno sforzo in più per migliorare il dialogo con le persone che avete a fianco.

Assumetevi pure eventuali nuove responsabilità potrebbero essere fondamentali per la pace e la tranquillità generale. Nel lavoro giornata abbastanza positiva, purché manteniate sempre un attento controllo sulle uscite economiche. Ponetevi con diffidenza verso promesse di guadagno facile.

Predizioni astrali del giorno 1° aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Una giornata più che buona, anzi, diciamo pure (quasi) abbastanza fortunata. In generale, l'atmosfera sarà carica di aspettative per delle situazioni che attualmente risultano ancora in fase evolutiva. Al contrario, invece, alcune vostre scelte o prese di posizione verranno riconosciute da chi interessato e la fatica dei giorni passati sarà giustamente ripagata.

Parlando di sentimenti, le predizioni astrali sulla giornata di mercoledì indicano una vita di coppia prevalentemente serena anche grazie alla passione che senz'altro potrebbe riaccendersi tra voi e la persona che amate. Se avete litigato riuscirete a fare pace molto in fretta, questo darà modo di vivere una serata davvero appassionante. Single, sarete allegri ed il vostro spirito avrà voglia di esultare. In tanti sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva, il che vi trasmetterà grinta e forza per affrontare i problemi quotidiani. Nel lavoro, improvvisamente, troverete l'energia necessaria per svolgere senza sforzo le mansioni affidate.

Le vostre azioni diventeranno più sicure ed affronterete tutto con più grinta.

Leone: ★★★★★. In arrivo un mercoledì 1° aprile molto buono anche se non sarà immune da intermezzi pressanti. La terza giornata della corrente settimana in generale risulterà discreta e, in più di qualche occasione, anche super-fortunata. Si consiglia di approfittare del periodo positivo per meditare (in cuor vostro) un modo differente per approcciare i prossimi obiettivi. In amore questo mercoledì vi regalerà un'atmosfera astrale molto stuzzicante ed emozionante. Se siete felicemente in coppia andrà tutto bene e sarete pronti per fare dei progetti molto importanti, in primis riguardante la vostra vita a due.

Single, le circostanze vi permetteranno di dare il meglio in tutto ciò che farete. La vostra pazienza sarà ripagata con una sorpresa in arrivo prossimamente. Altresì avrete tutto il tempo per prendervi cura del vostro umore: lasciarsi cullare dalle note della vostra canzone preferita sarà il vostro toccasana in grado di rilassarvi. Nel lavoro Nettuno e Mercurio aiuteranno a mettere in pratica progetti ed idee da realizzare. I cambiamenti che avevate in mente da un po' potrebbero vedere un buon fine.

Vergine: ★★★. Il giorno sotto analisi in questo contesto partirà molto basso per voi della Vergine.

Diciamo che il periodo non sarà proprio del tutto negativo, comunque certamente degno della vostra migliore attenzione. Parlando di rapporti in generale, le parole da usare, in questo giorno segnalato con il sottotono, dovranno essere pienamente sincere, scandite in modo pacato e, soprattutto supportate da un sorriso allegro e sempre cordiale. In generale, le predizioni astrali del 1° aprile annunciano in amore un periodo 'sottotono'. In questo caso alcune divergenze con il partner storico potranno causare litigi e incomprensioni, ma tranquilli, perché saranno solamente screzi passeggeri e presto tutto si sistemerà.

Single, il cielo sarà grigio e a tratti anche abbastanza nuvoloso. La tensione che avvertirete nell'aria sarà tale da potersi tagliere col coltello. Soprattutto in ambito familiare non riuscirete a sopportare troppo questa convivenza forzata: pazientate, perché presto questa fase della vita passerà. Nel lavoro, per chiudere, la vostra pazienza in questa giornata non aiuterà di certo. Quindi non perdete di vista l'obiettivo, ma date prova di saggezza aspettando il momento giusto per agire.

Le predizioni astrali proseguono con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.