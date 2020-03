Anche se il cielo non è del tutto limpido, durante il mese di aprile il panorama zodiacale muta decisamente e lo si capisce anche dal Primo Quarto di Luna che apre il mese. Sono giornate interessanti soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica. Qualcuno potrebbe però aver bisogno di portare dei cambiamenti per quanto riguarda la gestione delle finanze, sorgono nuove necessità. Venere in Gemelli a partire dal 3 aprile porta serenità al Cancro per quanto riguarda l’amore, si può recuperare, se nel mese precedente ci sono stati dei malumori, ma si può anche tentare di avvicinare la persona amata.

Nettuno garantisce equilibrio dal punto di vista fisico, è il momento ideale per iniziare delle cure. Leggermente sottotono potrebbero rivelarsi le giornate della prima metà del mese. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di aprile 2020 per i nati sotto il segno del Cancro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di aprile 2020 per il Cancro

Amore: l’oroscopo di aprile lascia presagire un mese interessante per i nati sotto il segno del Cancro per quanto riguarda l’amore.

I primi mesi dell’anno potrebbero aver portato delle indecisioni o dei dubbi in tal senso, ma ora si può recuperare e ritrovare la stabilità. È il momento ideale per fare ammenda, per spogliarsi degli errori del passato o per aprire il proprio cuore alla persona dei sogni. Al contrario in ambito familiare potrebbe esserci un’atmosfera pesante, Mercurio complica le situazioni, soprattutto quelle che riguardano i figli.

Lavoro: come anticipato, Marte in Acquario accompagnato a Saturno spinge il Cancro ad occuparsi di situazioni patrimoniali che riguardano la famiglia; come beni in comune, proprietà immobiliari o aziende a conduzione familiare che richiedono una sistemazione differente da quella precedentemente adottata. Tuttavia il cielo non è ancora del tutto favorevole, secondo l'oroscopo Giove, Sole e Mercurio in posizione ostile potrebbero far cadere il segno in futili distrazioni.

Dunque le stelle consigliano di iniziare a mettere mano alla faccenda, pur non prendendo decisioni drastiche o avventate.

Salute: anche per quanto riguarda la sfera salutare il mese di aprile porterà un lieve recupero per il segno. Nettuno in posizione favorevole infatti garantisce la buona riuscita delle cure iniziate. Dunque durante queste giornate si può curare l’alimentazione, o andare ad intervenire su fastidi o malesseri fisici. Tuttavia gli astri consigliano cautela durante le prima metà del mese, particolarmente faticose potrebbero rivelarsi le giornate dell'1, 8 e 14 aprile.