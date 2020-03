Le previsioni astrali della giornata di giovedì 12 marzo 2020 assicurano una situazione astrale particolarmente fortunata in amore per il segno della Vergine che vivrà al meglio la vita di coppia. Guai in vista, invece, per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro, che in queste ventiquattr'ore avranno molte perplessità da redimere.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): dedicate questa giornata alla riflessione e al riposo. Dopo intense settimane di lavoro la calma domestica e il relax della pausa lavorativa gioverà molto al vostro stato di salute.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): l'amore non va molto bene e i primi ad esserne consapevoli siete proprio voi. Cercate di ritrovare l'intesa con il partner attraverso un regalo o una sorpresa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non curatevi del giudizio altrui e perseguite il vostro ideale di bellezza e perfezione che vi siete prefissati all'inizio di questo 2020.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): gli affari procedono a rilento e continuando di questo passo potreste ritrovarvi a dover fare i conti con una imminente crisi economica.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): il lavoro non vi gratifica abbastanza e per questo al mattino sarete piuttosto demotivati e stanchi della vostra vita.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): assecondate il partner nelle sue scelte di vita, anche se ciò a volte può sembrarvi ingiusto o eccessivamente doloroso.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): dimostrate maggiore concentrazione e professionalità in ufficio per non incorrere in sanzioni e rimproveri da parte del vostro capo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Mercurio contro non avvantaggerà di certo i vostri propositi sentimentali. Leggere e momentanee crisi sentimentali colpiranno anche le coppie più stabili.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): questa giornata sarà caratterizzata da poche certezze e molti dubbi, sia nella vita professionale che nei rapporti amoroso-sentimentali.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il vostro carattere piuttosto ansioso vi porterà a vivere un periodo di malessere psicofisico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il vostro sarà il segno più favorito della giornata soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. L'intesa con il partner è imbattibili. Per i single, in arrivo nuove proposte amorose.

Toro (21 aprile – 21 maggio): nonostante la perdita di una persona a voi molto cara negli ultimi mesi, la vita deve andare avanti, quindi scuotetevi da questo stato di torpore e iniziate a godervi nuovamente ogni singola giornata della vostra esistenza.