Le previsioni astrali di domani, martedì 10 marzo 2020, vedranno tra i segni zodiacali più fortunati il Sagittario e la Vergine, entrambi molto favoriti dal punto di vista della situazione sentimentale. Ottima giornata anche per il Cancro, che presto potrebbe dare una svolta alla sua vita professionale.

Approfondiamo ora le predizioni giornaliere per tutti e dodici i segni.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): il partner negli ultimi giorni apparirà troppo freddo e distaccato nei vostri confronti.

Soprattutto in serata, sarà meglio creare un'occasione di confronto e dialogo per capire meglio la situazione.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il vostro animo eccessivamente sensibile vi farà soffrire a causa di una persona che dovrà allontanarsi da voi per motivi di lavoro.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): ottima giornata! Sarete molto coinvolti nelle questioni amoroso-sentimentali, gettandovi a capofitto in una nuova avventura assieme al partner.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): le vicissitudini della vita quotidiana metteranno a dura prova la vostra pazienza, ma dovrete essere più forti del destino avverso.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): l'Oroscopo non è tra i più propizi per voi. La congiunzione astrale tra Marte e Luna è pronta a riservarvi un brutto scherzo del destino.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): prima di dire cose di cui potreste pentirvi ben presto, riflettete bene e contate fino a cento.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): siate prudenti nel lavoro: inseguire incarichi prestigiosi è sempre stato il vostro sogno, ma attenzione a non trascurare la famiglia per la smania di successo professionale.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): potrebbero esserci piccoli problemi economici, quindi limitate le vostre spese se non volete arrivare a fine settimana con il conto in rosso e avere litigi in famiglia a causa di questo.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): la perseveranza e la determinazione sentimentale aiuterà certamente l'amore. I pianeti favoriranno le collaborazioni lavorative e ben presto ci sarà una svolta anche nelle attività professionali.

Il mese per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): se possibile non chiudetevi in casa: ci sono tante occasioni e luoghi in cui potreste trovare la persona giusta con la quale condividere delle belle emozioni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): migliora l'influsso da parte dei pianeti per quanto riguarda l'aspetto sentimentale: la vita di coppia sarà creativa ed originale e anche il partner tornerà ad essere passionale.

Toro (21 aprile – 21 maggio): avrete poche occasioni per affermarvi nell'ambiente lavorativo e anzi potrebbe esserci qualche delusione. Curate maggiormente la salute perché potrebbero esserci dei malesseri di origine psicosomatica.