L'oroscopo del 18 marzo è pronto a mettere nero su bianco tutto ciò che hanno in serbo gli astri. Per i nativi dell'Ariete sarà una giornata positiva e vivace, soprattutto per l'amore. I Gemelli devono sfruttare questo periodo per trascorrere più tempo con i propri cari.

Nel dettaglio, approfondiamo l'astrologia della giornata di mercoledì, con le previsioni astrali quotidiane per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Si prospetta una giornata vivace e positiva ma non mancano piccoli momenti di chiusura emotiva.

Lasciate che le vostre emozioni giochino con la vostra immaginazione e sentitevi liberi di discutere apertamente delle vostre idee con gli altri. Mettete da parte il vostro lato analitico per dare spazio a nuova prospettiva più astratta e intuitiva. Mettete in moto quella parte di cervello che solitamente non usate mai.

Toro – Avete voglia di emozioni forti. Non c'è dubbio che in questa giornata l'amore catturerà tutta la vostra attenzione. In casa vostra c'è profumo di ottimismo, con la voglia di migliorare tutti i settori della vostra vita.

In questa giornata siete più socievoli, avete voglia di aumentare le amicizie anche via social, di chiacchierare con i vostri familiari, di aggiustare e sistemare tutto quello che c'è da aggiustare.

Gemelli – Giornata ideale per per assaporare la compagnia della famiglia e del partner, anche se il periodo è difficile. Se in casa vi sentite soffocati a causa di una presenza poco amorevole, non esitate a chiedere aiuto alle persone fidate.

Per il campo della salute è un'altra giornata difficile, che richiede molta più attenzione del solito. Molte pratiche burocratiche potrebbero richiedere la vostra completa attenzione. Ce la farete! La vostra mente è acuta e molto concentrata, quindi sarete in grado di fare qualsiasi cosa.

Previsioni di mercoledì 18 marzo: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – La giornata inizia con la vostra evidente insoddisfazione, forse desiderate una persona che non contraccambia i vostri sentimenti o state vivendo una storia clandestina con un amante che fa false promesse.

In quest'ultimo caso, è meglio troncare la torbida relazione. L'oroscopo consiglia di sfruttare questa giornata di mercoledì per riflettere e capire che cosa volete davvero dalla vita e come fare per ottenerlo. Più siete sinceri con voi stessi più vi sentirete liberi e sereni.

Leone – Nel vostro rapporto di coppia c'è qualcosa che non va. Potrebbe essere sciocchezza o solo un frutto della vostra immaginazione. In entrambi i casi, è meglio chiarire ogni cosa con la persona amata. Non lasciatevi trascinare dal nervosismo, che potrebbe condurvi a compiere passi falsi o a prendere decisioni dannose.

Meditate bene e, quando siete certi di quello che desiderate, fatevi avanti. Se con il partner c'è amore, entro breve tempo tornerete a sfogarvi sotto le lenzuola. Se i vostri sentimenti si sono seccati, meglio voltare pagina.

Vergine – In questa giornata siete al centro di una bufera emozionale. È molto probabile che vi ritrovate innamorati cotti di una persona che vi piaceva da molto tempo, di qualcuno che corrisponde ai vostri parametri o di una persona inaspettata. Qualcosa di imprevedibile accadrà in questo periodo così turbolento e ciò potrebbe allargare i vostri orizzonti, vi sorprenderà e vi cambierà.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Se ci sono insoddisfazioni nella coppia, sfruttate questo particolare periodo per risolverli. I cuori solitari potrebbero fare nuove conoscenze sui social o sui siti d'incontri. In campo lavorativo, il completamento di un progetto iniziato tempo fa potrebbe farvi sentire entusiasti, energici e felici. Molto probabilmente inizierai a pianificare nuovi progetti per il futuro e ne discuterete con le persone care. In serata guardate un bel film con la famiglia o con il partner.

Scorpione – In questa giornata potreste discutere con il partner di faccende pratiche, dei progetti legati al vostro futuro di coppia, alla casa o alla famiglia.

Questa è una giornata adatta per dialogare, chiarire, approfondire la reciproca conoscenza se siete alle prime armi. Le giovani coppie che battibeccano, non devono pensare subito al peggio. Si sa che i battibecchi sono salutari per dare una scossa e riaccendere l'amore.

Sagittario – Potreste sentirvi come se il vostro cuore vi stesse giocando brutti scherzi. Forse state affrontando una forza sovrumana che vi sta facendo dubitare di voi stessi. Non lasciatevi ingannare da certi discorsi rumorosi e odiosi. Cercate il vero significato dietro le parole. Potreste scoprire che la maggior parte della vostra forza è dentro di voi.

I single potrebbero fare nuove amicizie sui social network, alcune potrebbero profumare d'amore. L'oroscopo consiglia di essere diretti e chiari fin da subito.

L'oroscopo di mercoledì 18 marzo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – L'amore va su e giù, come il vostro umore. È un periodo complicato che mette in evidenza i limiti, le difficoltà, le incertezze, le illusioni. Ma dovete guardare avanti, perché dopo questa burrasca tornerà il sereno. Forse non subito, perché avete prima bisogno di prendere metabolizzare queste emozioni tempestose, ma a fine aprile avrete le idee più chiare. Allora sì, che inizierete a compiere dei passi in avanti.

Acquario – Se tra voi e il partner c'e amore, sincerità, allora non avete nulla da temere. Certo, è un periodo complicato, ma ne verrete fuori a testa alta e la vostra unione sarà più stabile e forte di prima. Se, invece, l'amore zoppica, prima o poi cadrà. Se al vostro fianco avete una persona arrogante, aggressiva, dovete trovare il coraggio di affrontarla e di mettere fine a questa faida sentimentale. A fine aprile, i single potrebbero fare delle conoscenze davvero interessanti.

Pesci – Potreste avere la sensazione che gli altri si siano rivoltati contro di voi e che abbiano improvvisamente perso interesse per tutto ciò che avete da dire.

Forse questo è un riflesso della vostra incapacità di ascoltare gli altri quando parlano. Aprite gli occhi sull'ambiente che vi circonda e lasciatevi travolgere dagli altri, invece di concentrarvi solo su di voi per tutto il tempo. I cuori solitari che vogliono trovare una persona interessante sui social, devono fare attenzione a chi concedono il proprio cuore: deve valerne la pena e deve essere una persona affidabile. Basta con l'illusione che le persone possono cambiare. Non siete i salvatori di nessuno e avete diritto a una storia serena.