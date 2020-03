Giovedì 12 marzo 2020 troveremo sul piano astrale Saturno, Giove, Marte e Plutone transitare in Capricorno, nel frattempo la Luna sarà nell'orbita dello Scorpione. Nettuno ed il Sole permarranno in Pesci come Urano assieme a Venere continueranno la loro sosta in Toro. Infine Mercurio rimarrà stabile in Acquario ed il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Oroscopo favorevole per Sagittario e Pesci, meno conciliante per Bilancia e Vergine.

Lavoro flop per Toro

Ariete: straniti. Lo strano comportamento di un amico potrebbe far drizzare le antenne dei nativi che, dopo la perplessità iniziale, chiederanno spiegazioni in merito con veemenza.

Toro: lavoro flop. Le faccende professionali dei nati del segno risentiranno presumibilmente di qualche rallentamento o imprevisto di cui, però, non bisogna preoccuparsi molto in quanto si tratta di un fase complicata ma passeggera.

Gemelli: umore basso. Il tono umorale sarà, con ogni probabilità, sotto i tacchi per i nati Gemelli, tanto che nell'ambiente lavorativo qualcuno si risentirà del loro mood indisponente.

Cancro: trasgressivi. Grazie alla Luna che transita nell'affine Scorpione, ma quadrata a Venere ed Urano, i nativi potrebbero mettere in campo una certa dose di trasgressione, sopratutto durante le nuove conoscenze.

Leone zelante

Leone: zelanti. Malgrado le vicende amorose delle prime due decadi balzino in secondo piano, a causa dell'avverso duetto Venere-Urano, i nativi potranno probabilmente contare sulle questioni lavorative, dove saranno oltremodo zelanti.

Vergine: fuori fase. Giovedì dove i nati del segno si daranno parecchio da fare, specialmente al lavoro, ma presumibilmente riceveranno ben poco in cambio per quanto riguarda gratifiche, sia morali che economiche.

Bilancia: poco lucidi. Le attività non impellenti andrebbero procrastinate a data da destinarsi, così facendo i nati del segno eviterebbero di commettere errori derivanti dalla scarsa concentrazione odierna.

Scorpione: faccende pratiche. La mole di lavoro potrebbe divenire quasi insostenibile quest'oggi, tanto che molti nativi opteranno per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da dedicarsi alle attività pratiche insolute.

Umore alle stelle per Pesci

Sagittario: acquisti. Considerando che il settore finanziario in casa Sagittario dovrebbe navigare in acque tranquille, alcuni tra loro potrebbero concedersi una gratificazione materiale, come un oggetto d'arredamento per la propria dimora.

Capricorno: amore da privilegiare. Venere congiunta ad Urano suggerirà ai nativi di dedicare le doverose attenzioni alla dolce metà che, ultimamente, avevano lamentato una certa trascuratezza emotiva.

Acquario: gelosi. Un messaggio o una chiamata potrebbero far divenire improvvisamente gelosi i nati del segno. Sarà bene, però, non esagerare con le scenate perchè il partner potrebbe fargli una sonora lavata di capo.

Pesci: umore alle stelle. Frizzanti e sorridenti affronteranno presumibilmente questa giornata con uno spirito rinnovato, dopo le malinconie dei giorni precedenti. Lavoro in stand-by.