Nel fine settimana del 14 e 15 marzo 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna transitare in Sagittario, come Plutone, Saturno, Marte e Giove che sosteranno sui gradi del Capricorno. Il Sole e Nettuno rimarranno stabili in Pesci come Mercurio che permarrà in Acquario. Infine Urano e Venere continueranno la loro sosta in Toro, mentre il Nodo Lunare si troverà nel domicilio del Cancro. Oroscopo favorevole per Leone e Sagittario, meno roseo per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: ottimisti.

Pervasi da un lucido ottimismo, i nativi affronteranno questo weekend con l'umore alle stelle e la voglia di cimentarsi in nuove avventure in territori inesplorati sinora.

2° posto Sagittario: sereni. Il clima nel focolare domestico potrebbe volgere al bello, dopo le burrasche emotive dei giorni passati, e tale serenità farà dimenticare ai nati del segno ed al partner, almeno per 48 ore, le problematiche di coppia.

3° posto Ariete: chiamate extra. Malgrado non si tratti di offerte eccezionali sotto il profilo economico, i nati Ariete riceveranno presumibilmente qualche opportunità professionali che andrebbe colta ugualmente al volo.

I mezzani

4° posto Toro: lavoro top. Le faccende professionali saranno, con ogni probabilità, privilegiate dagli Astri questo fine settimana, sebbene Urano e Saturno non permetteranno ai nativi di prendere nessuna mansione lavorativa con leggerezza.

5° posto Capricorno: finanze top. Weekend ideale per concedersi una sessione di shopping, magari col partner ed i figli, considerando che il settore economico di queste giornate risulta protetto dai Pianeti di Terra.

6° posto Acquario: fiacchi. La Luna nell'affine Sagittario ma bersagliata dalla quadratura con Nettuno potrebbe mettere a repentaglio il bottino energetico nativo rendendoli, di conseguenza, fiacchi e svogliati.

7° posto Scorpione: pungenti. Le configurazioni planetarie di queste due giornate, ad eccezione delle prime ore del 14, renderanno presumibilmente i nativi estremamente pungenti nelle loro dichiarazione e ciò farà storcere il naso a qualche collega.

8° posto Bilancia: stress. Tante, forse troppe le incombenze pratiche che graveranno sul groppone nativo questo fine settimana. Sarà bene rinviarne alcune a data da destinarsi, onde evitare che lo stress faccia capolino.

9° posto: Cancro: figli. Il focus del weekend potrebbe essere orientato sul comportamento dei figli, per i quali andrebbero imposte delle regole più ferree onde evitare che esagerino ulteriormente nei comportamenti.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: oziosi. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare in queste giornate, facendo scegliere ai nativi di staccare la spina dalla quotidianità per dedicarsi esclusivamente a loro stessi.

11° posto Gemelli: bizzosi. Basterà una minuzia per scatenare l'ira dei nati Gemelli, sopratutto nella giornata domenicale, che non le manderanno certo a dire all'amato bene.

12° posto Vergine: confusi. Le vicende professionali controverse del weekend faranno presumibilmente optare i nativi per un cambio di rotta lavorativo. Farebbero bene, però, a ponderare a dovere tale scelta perchè, tra pochi giorni, gli Astri diverranno ancora più severi nei loro confronti e trovare un altro impiego sarà un'ardua impresa.