Nella settimana dal 6 al 12 aprile 2020 troveremo sul piano astrologico Mercurio passare dal segno dei Pesci (dove transita Nettuno) ai gradi dell'Ariete (dove risiede il Sole). Venere permarrà nel segno dei Gemelli come Urano che continuerà il suo domicilio in Toro. Infine Marte e Saturno saranno nel segno dell'Acquario e Giove assieme a Plutone rimarranno stabili in Capricorno. Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia ed Acquario, meno conciliante per Ariete e Toro.

Sul podio

1° posto Acquario: amore top.

Dopo alcune giornate senza troppe novità o scossoni di sorta ecco che nel weekend il trend amoroso volgerà presumibilmente al bello, grazie a Venere d'Aria che formerà un trigono doppio con Marte e Saturno andando oltretutto in sestile a Mercurio. Transiti eccelsi per eventuali dichiarazioni d'amore e proposte di matrimonio.

2° posto Bilancia: energici. Lo stracolmo bottino energetico su cui, con ogni probabilità, potranno contare i nati Bilancia questa settimana sarà merito del conciliante Marte.

Qualche malumore potrebbe palesarsi mercoledì sul versante amoroso.

3° posto Leone: lavoro in pole position. I nativi che avranno seminato bene da fine 2019 ad oggi, quando Giove passò dall'Elemento Fuoco alla Terra, avranno buone chance di cominciare a raccogliere ottimi frutti, sia economici che morali. Amore in secondo piano.

I mezzani

4° posto Gemelli: cambio di priorità. Le effemeridi settimanali, capitanate da Venere nella loro orbita, potrebbero far mutare scala di priorità dei nativi che prediligeranno dedicare, d'ora in poi, più attenzioni agli affetti.

Qualche grana lavorativa sarà da mettere in conto durante le prime due giornate.

5° posto Sagittario: briosi. Tono umorale eccelso e voglia di fare a mille saranno presumibilmente i biglietti da visita dei nati Sagittario durante questa settimana che miscela le predominanze Fuoco-Aria. Attenzione soltanto alla giornata di mercoledì dove potrebbero emergere delle incomprensioni sul versante amoroso.

6° posto Scorpione: revisioni relazionali. Le configurazioni planetarie di questa settimana potrebbero mettere i nati del segno di fronte a delle ambiguità legate alle persone care che, come conseguenza, li porteranno a rivalutare l'effettiva sincerità di alcuni rapporti relazionali. I nativi della terza decade, stimolati da Marte ed Urano, avranno buone chance di troncare le relazioni amorose in essere.

7° posto Pesci: diplomatici. Come i fantastici mignon i nati Pesci sfoggeranno, con tutta probabilità, una diplomazia da record durante le loro conversazioni sul luogo di lavoro. I colleghi, però, mangeranno immediatamente la foglia prendendoli poco sul serio.

8° posto Venere: nodi al pettine. Marte e Saturno, adesso nel libertino Elemento d'Aria, potrebbero far emergere alcune verità scomode sulle ultime azioni dei nativi. Sarà bene fare ammenda ed ammettere i propri errori se vorranno sperare di restare in buoni rapporti con le persone coinvolte.

9° posto Cancro: poco soddisfatti. I nativi, sopratutto di prima decade, non saranno probabilmente soddisfatti dell'andamento della loro esistenza, sia dal punto di vista lavorativo che amoroso. Farebbero bene, però, a stringere i denti ancora un po' perchè le effemeridi, come una ruota, torneranno a sorridergli come un tempo.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Basterà una minuzia per far emergere la rabbia dei nativi durante questa settimana e le persone con cui avranno a che fare, sopratutto sul versante professionale, potrebbero non gradire i loro modi irruenti cantandogliene quattro.

11° posto Toro: lavoro flop. Urano nella loro orbita sarà contrastato aspramente dal duetto Marte-Saturno d'Aria rendendo, c'è da scommetterci, le questioni lavorative tutt'altro che facili da gestire. Ad essere maggiormente colpiti saranno i nativi con maggiori responsabilità che dovranno fare i conti con suddetti irrispettosi.

12° posto Capricorno: indecisi. I nati Capricorno, durante queste delicata settimana, dovranno raccogliere tutte le loro forze mentali per fare il punto della situazione esistenziale, determinando nuove priorità e mete da raggiungere lasciando, al contempo, lo spazio di manovra necessario per eventuali aggiustamenti in corso d'opera.