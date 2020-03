L'oroscopo di martedì 24 marzo rivela che sarà una giornata ricca di sorprese e novità: amore, amicizia e progettualità verranno influenzati da venere in trigono a Giove, da Marte in congiunzione a Saturno e da Giove in congiunzione a Plutone. Gemelli e Bilancia riusciranno a trarre il massimo dalla relazione con la persona amata, mentre Cancro e Capricorno dovranno affrontare alcuni dubbi personali.

Approfondiamo, del dettaglio, come la posizione degli astri influenzerà il 24 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di martedì 24 marzo: Ariete ambizioso e Toro combattivo

Ariete: potrebbero esserci delle difficoltà con la persona amata, forse non riuscirete a comprendere, reciprocamente, i diversi punti di vista, ma se userete la giusta dose di empatia le cose torneranno alla normalità. Impegno e dedizioni vi permetteranno di rispolverare vecchi progetti e di dedicarvi all'ideazione di nuove idee, provate a non essere troppo impulsivi nel prendere decisioni importanti, in alcune circostanze, infatti, è meglio utilizzare la razionalità.

La vostra ambizione potrebbe spingervi a dare il massimo in ogni attività a cui vi dedicherete, forse avrete bisogno del consiglio di un amico, ma riuscirete a gestire tutto con forza e personalità. Attenzione a non sovraccaricarvi eccessivamente: il relax è fondamentale per recuperare le energie.

Toro: amore e romanticismo saranno presenti nella giornata di martedì 24 marzo, ma ci sarà anche tanto spazio per la realizzazione degli obiettivi.

Le difficoltà del momento potrebbero mettere alla prova il vostro spirito combattivo, ma se userete forza, determinazione e caparbietà riuscirete, nel tempo, ad ottenere ottimi risultati. Non temete di fallire, tutto starà nel credere nelle vostre capacità. Potrebbe essere il momento giusto per contattare gli amici, questo isolamento forzato non è sarà facile da affrontare, ma la presenza, seppur virtuale, delle persone amate vi permetterà di affrontare tutto con maggiore vivacità.

Un ottimo modo per concludere la serata potrebbe essere quello di organizzare qualche attività stimolante per tutta la famiglia.

Gemelli: tenerezza e affetto vi permetteranno di entrare in sintonia con il partner, avrete modo di scoprire qualcosa di nuovo sulla vostra relazione e di prendere decisioni importanti riguardanti la strada da prendere. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a pensare ai futuri progetti lavorativi, non sarà facile vista la difficile situazione, ma, probabilmente, l'ideazione di strategie aumenterà la sicurezza in voi stessi e vi permetterà di guardare con ottimismo all'avvenire.

In amicizia potrebbero esserci delle discussioni con persone che credevate amiche, forse saranno causate da una differenza sostanziale nei punti di vista, ma fondamentale sarà mantenere la calma e esternare i propri sentimenti.

Cancro: la giornata di martedì potrebbe non iniziare nel migliore dei modi, forse vi sentirete insicuri a causa dei recenti dubbi e cercherete conforto nella persona amata. Secondo l'Oroscopo potrebbe essere di grande aiuto dedicarvi ad attività rilassanti e dedicati al benessere psico-fisico: lettura, scrittura, pittura. I figli faranno di tutto per restarvi accanto, saranno di grande supporto e, se si presenteranno le giuste condizioni, potrebbero darvi degli ottimi suggerimenti per affrontare le indecisioni.

Attenzione a non farvi travolgere dallo stress che potrebbe condizionare anche la vostra salute, potreste provare a fare un bagno caldo prima di coricarvi in modo da distendere i nervi.

Previsioni astrologiche del 24 marzo: positività per Leone e Scorpione riservato

Leone: positività a ottimismo saranno i due elementi portanti nella prima parte della giornata: sarete allegri e carichi di energia. Durante le ore serali, invece, il vostro umore potrebbe subire un'impennata negativa a causa della stanchezza della giornata. Non importa se sarete costretti a trascorrere del tempo in casa perché, con il giusto impegno e determinazione, riuscirete, comunque, a portare avanti i vostri progetti lavorativi e personali.

L'oroscopo vi suggerisce di non innervosirvi se non arriveranno, nell'immediato, i successi ai quali avete puntato, cercate di rimanere fedeli al vostro impegno e di non farvi abbattere da piccoli momenti di sconforto. Momenti di golosità potrebbero alternarsi a momenti di inappetenza.

Vergine: l'ansia accumulata negli ultimi giorni potrebbe avere delle ripercussioni negative sul vostro umore, ma grazie al sostegno del partner riuscirete ad affrontare il momento con più facilità. Forse, sentirete la necessità dell'appoggio delle persone a cui volete bene, non tutte potrebbero essere disponibili all'ascolto, cercate di non esternare il vostro disappunto con toni alterati.

Potrete avvertire l'esigenza di rilassarvi e allontanare i pensieri legati al lavoro, un ottimo modo per farlo potrebbe essere quello di dedicarvi alle vostre attività preferiste e all'ascolto di musica spensierata. Forse, sentirete la mancanza dell'attività fisica o di passeggiate nel verde.

Bilancia: potrete sentirvi bisognosi di affetto e tenerezza e, se manderete al partner i giusti segnali, verrete ricoperti di amore e coccole. Il feeling con la persona amata potrebbe aumentare esponenzialmente e il vostro umore pacato e sereno vi permetterà di entrare in relazione con tutti gli aspetti della sua personalità.

Razionalità e senso del dovere saranno i due elementi essenziali che vi permetteranno di dedicarvi a ciò che è veramente importante per voi, potrebbe essere una buona idea quella di analizzare i vostri piani per il futuro in modo da concentrarvi sui progetti che siete intenzionati a realizzare nel breve termine. Amici e famiglia saranno fondamentali per supportarvi in questo martedì.

Scorpione: forse, sentirete la necessità di ritagliare del tempo solo per voi, l'aspetto più timido e riservato del vostro carattere potrebbe prendere il sopravvento e spingervi a limitare il contatto con gli altri.

L'oroscopo suggerisce di rispettare questa necessità, sicuramente, le persone che tengono a voi sapranno comprendervi e darvi forza anche in questo momento. Ci sarà una piccola battuta d'arresto dal punto di vista dei progetti lavorativi, forse avrete qualche difficoltà nell'ordinare le vostre idee, ma non temete, è solo una cosa temporanea, presto tutto tornerà alla normalità. Attenzione ai piccoli stati d'ansia, forse avrete la sensazione di non poter gestire il panico crescente, ma con forza d'animo ed equilibrio riuscirete a ridare un'impennata positiva al vostro umore.

Previsioni zodiacali del 24 marzo: Sagittario passionale e tranquillità per Pesci

Sagittario: la giornata di martedì si aprirà con voglia di impegnarsi e di sfruttare al meglio tutte le risorse. Il dover rimanere a casa vi spingerà a dare il massimo per trovare qualcosa di alternativo su cui lavorare. Concentrazione e attenzione per i dettagli saranno i due elementi portanti che vi permetteranno di ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Il supporto del partner sarà fondamentale in questo momento, forse potrebbero esserci dei piccoli scontri relativi a futili motivi, ma usando le giuste attenzioni tutto tornerà alla normalità.

Se si creerà la giusta atmosfera, passione e affettuosità potrebbero unirsi in un mix esplosivo che darà nuovo vigore alla relazione con il partner e contribuirà all'appianamento delle recenti tensioni.

Capricorno: forse, sarete travolti dall'incertezza e dal dubbio, il recente periodo di stress potrebbe causarvi un abbassamento dell'autostima e difficoltà a riconoscere le vostre qualità. L'oroscopo suggerisce di parlarne con il partner e di ascoltare i suoi consigli, se riuscirete a esternare, con esattezza, le emozioni avvertite, potrete trarre il massimo dai suoi consigli. È importante impegnare le vostre energie in ambito professionale, ma è altrettanto fondamentale dare spazio al benessere fisico e psichico, un'ottima idea potrebbe essere quella trascorrere la serata davanti ad un film comico o spensierato.

Attenzione a non esporvi a sbalzi termici troppo marcati: gola e naso potrebbero risentirne.

Acquario: sarà una giornata ricca di attività da svolgere, avrete molta energia da impiegare nelle faccende domestiche e culinarie e il vostro partner non potrà che apprezzare il vostro impegno. Sostegno e amore saranno i due elementi cardini della vostra relazione di coppia, potrete ricevere una bella sorpresa dal partner e, nel caso, sarete pronti a ricambiare con gioia ed entusiasmo. La vostra energia si rifletterà anche a livello della progettualità professionale, avrete nuove idee e, se riuscirete a ordinare con razionalità, potrete dare vita a qualcosa che vi porterà molto successo in futuro. Potrebbe essere una buona idea quella di dedicare del tempo alla preparazione dei vostri piatti preferiti.

Pesci: questo martedì inizierà all'insegna della spensieratezza e della tranquillità, forse potrete risentire dell'ansia provata recentemente, però le persone care riusciranno a conferire un'impennata positiva al vostro umore. I figli saranno fondamentali in questa giornata: trascorrere del tempo con loro e organizzare qualcosa di divertente, vi permetterà di trascorrere delle ore ricche di ottimismo e generosità. Potrebbe essere il momento giusto per prendervi una piccola pausa dai progetti lavorativi, dare tempo al relax e al benessere personale, infatti, vi permetterà di trarre al meglio dalle vostre qualità. La giusta atmosfera romantica potrebbe rendere le ore serali colme di dolcezza e sintonia.