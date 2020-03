Siamo all'inizio di una nuova settimana e l'oroscopo è pronto per rivelarci come gli astri influenzeranno la giornata di lunedì 23 marzo. La Luna in congiunzione a Nettuno, Marte in congiunzione a Giove e Saturno in congiunzione a Plutone avranno un peso determinante sull'umore e i sentimenti. Leone e Scorpione verranno travolti dalla passione e dal desiderio verso la persona amata mentre il Sagittario dovrà fronteggiare lo stress quotidiano.

Scopriamo, approfonditamente, cosa avrà in serbo l'oroscopo per la giornata del 23 marzo 2020 per tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di lunedì 23 marzo: Ariete impulsivo e voglia di imparare per Gemelli

Ariete: sarete un punto di riferimento essenziale per le persone che vi sono accanto, se userete il giusto livello di empatia potrete dare dei consigli che saranno di grande aiuto a chi, in questo momento, si trova ad affrontare difficoltà. Forse, pretenderete attenzioni eccessive dal partner, potrete sentirvi impulsivi e poco tolleranti nell'ascolto delle giustificazioni altrui, ma verso sera il vostro umore potrebbe trovare maggiore stabilità.

Progettualità e pianificazione potrebbero essere le due parole chiave di questa giornata, se avrete voglia di impegnarvi in qualcosa che sentite vostro i risultati non tarderanno ad arrivare. Attenzione a mitigare le discussioni con i figli: alzare il tono della voce e cercare di imporre le vostre idee non è un buon modo per dare vita a un confronto maturo, ma se vi impegnerete riuscirete a far tornare il sereno tra le mura domestiche.

Toro: l'amore vi sorriderà e vi infonderà un'ondata di energia positiva. Potrete sperimentare nuovi sentimenti verso il partner e, sicuramente, il vostro atteggiamento dolce e affettuoso verrà apprezzato. Potrete sentirvi inclini ad aprire il vostro cuore anche agli amici, parole gentili e di stima vi faranno sentire in sintonia con gli altri e sarete pronti, anche se momentaneamente, a mettere da parte la vostra riservatezza.

Non è il momento giusto per aspirare alla sicurezza economica, ma se continuerete ad impegnarvi e a non ostacolare le vostre idee riuscirete ad ottenere buoni risultati. Potrebbe essere il momento giusto per rispolverare vecchie passioni assopite, magari riscoprirete l'amore per qualche hobby che non praticavate da tempo. Forse, sentirete la necessità di consumare cibi più salutari: un buon frullato di verdure vi ridarà la carica!

Gemelli: curiosità e voglia di scoprire saranno i due elementi cardine di questa giornata: potrete sentirvi più inclini a favorire attività di tipo mentale e conoscitivo, mentre, forse, trascurerete un po' l'aspetto pratico della quotidianità.

In amore le cose andranno per il verso giusto, ma il vostro desiderio di libertà potrebbe farvi apparire un po' distanti e distaccati. Una buona idea potrebbe essere quella di spiegare al partner le vostre esigente e, se riuscirete ad entrare in sintonia con lui, avrete moto di evitare discussioni. Il vostro naturale desiderio di conoscere potrebbe non trovare spazio, al momento, nei progetti lavorativi infatti la mancanza di stimoli e l'immobilità non saranno d'aiuto alla pianificazione di nuove idee, ma se non vi arrenderete e se continuerete a impegnarvi riuscirete a ottenere risultati positivi in futuro.

Cancro: sensibilità e empatia saranno doti fondamentali per entrare in sintonia con il partner, se avrete la giusta disponibilità d'animo potrete trovare un punto di incontro su vecchie questioni irrisolte e riuscire ad appianare i contrasti. Non sarà il momento giusto per raggiungere il successo lavorativo, ma questo non significa che non potrete lavorare su progetti personali e riuscire a sentirvi appagati. Un modo per trascorrere il pomeriggio e la serata potrebbe essere quello di dedicarvi alla cucina, però, fate attenzione a non sfogare le vostra emotività sul cibo, piuttosto usate la creatività in cucina per raggiungere uno stato di tranquillità e benessere.

In amicizia potreste sentirvi frustrati a causa della lontananza dagli affetti più cari, ma grazie alla tecnologia riuscirete a parlare con gli amici e a confrontarvi.

Previsioni astrologiche del 23 marzo: passione per Leone e golosità per Vergine

Leone: la giornata sarà caratterizzata da una passione travolgente verso il partner: affetto, amore e dolcezza saranno fondamentali per godere al massimo della vostra sintonia. La persona amata non potrà far a meno di apprezzare il vostro fascino e, nelle giuste condizioni, di ricambiare con tutto il suo cuore. Forse, avrete qualche difficoltà nella pianificazione degli impegni quotidiani, il consiglio dell'Oroscopo è quello di non mettere troppa carne al fuoco e di cercare di concentrarvi su un'attività alla volta.

Potrebbe essere un buon momento per riprendere l'attività sportiva, iniziando con una ginnastica dolce riuscirete ad ottenere, nel tempo, i risultati desiderati. Potrebbero esserci delle piccole discussioni in famiglia a causa delle tensioni accumulate, un buon modo per risolvere sarà quello di utilizzare parole pacate e colme di stima.

Vergine: forse, le tensioni vi spingeranno a voler tenere tutto sotto controllo e ad evitare qualsiasi tipo di improvvisazione, il partner potrebbe non apprezzare questo vostro aspetto e spronarvi a essere più flessibili. Potrete avvertile la mancanza dei vostri colleghi, soprattutto se siete abituati a fare gioco di squadra, ma non demordete: vi sarà possibile già iniziare a pianificare idee future e, con i mezzi necessari, potrete anche mettervi in contatto con i vostri collaboratori.

Il buon cibo potrà allietare voi e la vostra famiglia: non c'è niente di male nel concedervi, a volte, qualche piccolo peccato di gola, l'importante è non esagerare con le calorie e con gli snack confezionati. Attenzione ai rapporti con i figli, lo scontro di due caratteri forti potrebbe portare a discussioni riguardanti futili questioni.

Bilancia: la vostra intelligenza e tranquillità verranno molto apprezzati dalle persone che vi sono accanto, forse qualcuno potrebbe chiedervi un consiglio su una questione importante, non temete, vi basterà seguire il cuore per dare i giusti suggerimenti. Verso la seconda parte della giornata il vostro umore potrebbe diventare più cupo, una buona idea potrebbe essere quella di parlarne con il partner in modo da organizzare qualche attività divertente insieme.

Il partner potrebbe desiderare più partecipazione, ma con le giuste parole riuscirete a far emergere il vostro punto di vista, vi basterà rimanere fedeli alla vostra personalità. Stress e nervosismo potrebbero rovinare la vostra giornata, ma se riuscirete a controllare il vostro stato d'animo e a gestire l'ansia tutto tornerà alla normalità.

Scorpione: sarà impossibile per voi rimanere lontani dal partner, potrete sentirvi completamente travolti dalla sua personalità e desiderare di trascorrere ogni momento libero insieme. La passione si alternerà con affetto e dolcezza e ciò permetterà al vostro partner di apprezzare tutti i lati del vostro carattere.

Forse, vi sentirete poco inclini a dedicare tempo al lavoro, ma non disperate, il consiglio dell'oroscopo è quello di non forzare la vostra mente e di scegliere attività più vicine al vostro stato d'animo. Se avete dei bambini piccoli in casa la situazione potrebbe diventare difficile da gestire e l'aiuto della persona amata sarà fondamentale per riportare il giusto equilibrio tra le mura domestiche. Attenzione a dare la giusta importanza al riposo notturno, è l'unico modo per ricaricare le energie e per splendere il giorno successivo.

Previsioni zodiacali del 23 marzo: Acquario intraprendente e relax per Pesci

Sagittario: le tensioni con il partner potrebbero continuare, ma un'ondata di energia positiva vi permetterà di esternare i vostri sentimenti con convinzione e prontezza d'animo. La persona amata, davanti alle vostre dimostrazioni di stima, non potrà che apprezzarvi e, probabilmente, cercherà un punto di incontro con voi. Più complessa potrebbe essere la situazione con i figli, saranno necessari impegno ed empatia per riuscire a riportare il sereno in casa. Il consiglio dell'oroscopo è quello di organizzare una serata davanti a un film spensierato, se riuscirete a coinvolgere tutti i membri della famiglia nell'iniziativa potreste ottenere delle belle sorprese.

Forse l'atmosfera primaverile potrebbe spingervi ad aprire le finestre, ma attenzione a non esporvi a forti sbalzi di temperatura o a correnti d'aria fredda.

Capricorno: ordine e dedizione vi permetteranno di dedicare tempo alla vostra progettualità e di dare vita a idee interessanti per una futura carriera lavorativa. Il partner, forse, vorrebbe vedervi concentrati più sul presente, ma vi sarà di supporto in questa giornata e vi dimostrerà tutto il suo affetto. Un amico potrebbe telefonarvi per chiedervi consiglio su una questione che gli sta a cuore, se rimarrete fedeli a voi stessi e userete la giusta dose di gentilezza riuscirete a dargli il suggerimento giusto. L'eccessiva volontà di controllo potrebbe crearvi problemi d'ansia e di stress, ma non allarmatevi, tutto sarà risolvibile con l'organizzazione di qualche attività divertente da fare in famiglia: giochi da tavolo e carte, per esempio. Attenzione a non esagerare con la cura per i dettagli.

Acquario: partirete con lo spirito giusto per affrontare la nuova settimana, intraprendenza e ottimismo vi permetteranno di relazionarvi al meglio con voi stessi e con il partner. Sarete pronti a donare gentilezza e affetto alle persone a voi care e, grazie alla vostra buona predisposizione d'animo, potreste ricevere parole che vi faranno sentire amati e stimati. Ci sarà un po' di instabilità a livello lavorativo, per ora non sarà possibile raccogliere i frutti del vostro impegno, ma non attendetevi: dedizione e capacità di mettervi in gioco vi permetteranno di raggiungere i risultati desiderati. Forse, l'eccessiva stanchezza renderà più complicato affrontare le ore conclusive della giornata, ma se darete spazio al riposo e al benessere psico-fisico ricaricherete al più presto le energie. Non dimenticate di dare il giusto spazio anche ai vostri interessi.

Pesci: sarà una giornata all'insegna del relax e dell'autostima, riuscirete a confrontarvi in modo sano e maturo con le persone amate e, se userete la giusta dose di comprensione, potrete risolvere questioni irrisolte. Il partner, seppure stressato dalle recenti difficoltà, saprà starvi accanto e infondervi amore e sicurezza. Il rapporto con i figli potrebbe subire un'impennata positiva, diventerete un punto di riferimento essenziale per loro e vostri consigli saranno tenuti in gran conto. Attenzione a non esagerare con la fantasia, cercate di impiegare la creatività in attività artistiche senza alterare la realtà quotidiana. Un ottimo modo per concludere la serata potrebbe essere quello di rilassarvi davanti al vostro programma preferito, magari dopo aver dedicato tempo a un bagno rilassante.