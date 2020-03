Le previsioni astrologiche relative ad Aprile 2020 rivelano buone prospettive per il segno zodiacale della Vergine, mentre sarà certamente un mese più difficoltoso per i segni zodiacali dei Gemelli e dello Scorpione. Il Cancro e il Capricorno dovranno, invece, concentrarsi sul rapporto di coppia. Novità in arrivo per il Toro, tranquillità per il Sagittario.

Approfondiamo cosa ci riserverà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per il mese di Aprile.

Previsioni zodiacali di aprile da Ariete a Cancro

Ariete: avete raggiunto delle aspettative alte e volete al più presto realizzare i vostri progetti, tuttavia qualche piccolo impedimento potrebbe presentarsi durante il vostro tragitto, sarà necessario mantenersi pazienti: verso la fine del mese potrete contare su notevoli miglioramenti che si riveleranno a favore vostro.

Toro: il prossimo mese vi attenderanno delle novità che riguarderanno soprattutto l'ambito professionale. Qualcosa potrebbe cambiare radicalmente nella vostra carriera, un cambiamento che potrebbe essere altamente favorevole alla vostra posizione oppure, viceversa, potrebbe avere un effetto contrario. Sicuramente le vostre future scelte influiranno in modo significativo.

Gemelli: secondo l'oroscopo vi attenderà un mese abbastanza difficoltoso, avrete molti ostacoli da affrontare. Tuttavia la vostra determinazione giocherà un ruolo fondamentale per riuscire a superarle. Anche se sembrerà di percorrere una strada tutta in salita, alla fine raggiungerete i vostri traguardi; tutto dipenderà dalla vostra perseveranza.

Cancro: in amore dovrete essere pazienti, il vostro partner ha bisogno dei suoi spazi come li avete bisogno voi. Dovrete mantenere un comportamento meticoloso senza affrontare argomenti che potrebbero compromettere la vostra armonia di coppia. Lasciate che ognuno si prenda il proprio tempo, è importante riuscire a trovare un punto di incontro che vada bene per entrambi, senza trascurare le proprie esigenze.

Oroscopo mensile da Leone a Sagittario

Leone: spesso risultate troppo scrupolosi, sia nella vostra vita privata che in quella professionale. Essere fin troppo precisi è un bene, ma bisogna anche considerare la disponibilità di chi avete davanti. Non sempre tutti sono disposti ad assecondarvi in ogni momento della giornata e questo è un aspetto che dovrete tenere sempre presente. Il mese di aprile sarà fatto di alti e bassi, avrete delle giornate positive, altre meno promettenti: verso fine mese ci potrebbero essere alcuni cambiamenti.

Vergine: siete impazienti e non riuscite a rinunciare alle vostre abitudini per troppo tempo. Nel mese di aprile, soprattutto nelle ultime settimane, potrebbero arrivare alcune buone notizie che miglioreranno il tono del vostro umore. Venere e l'energia lunare saranno favorevoli per la Vergine, per cui approfittatene per prendere delle intriganti iniziative.

Bilancia: conoscete fin troppo bene il vostro partner ma su certe questioni non riuscite proprio a soprassedere. Siete pazienti ma, a volte, anche molto esigenti, rimanete sempre della stessa opinione e difficilmente riuscite a cambiarla. Nel mese di aprile, un buon consiglio sarà quello di concentrarvi sul dialogo di coppia e sul rispetto reciproco.

Scorpione: temete di non riuscire a controllare alcune situazioni che state attualmente affrontando. Le difficoltà sono tante ma il vostro carattere tenace vi darà la giusta spinta per riuscirle a superare, una ad una. Vi attenderà un mese abbastanza arduo, per cui dovrete mantenere una certa fermezza che impedirà di farvi cadere in qualche sbaglio.

Sagittario: secondo l'oroscopo si prospetta un mese di tranquillità, si prevedono giornate pacifiche per i nati sotto questo segno. Le giornate saranno armoniose e anche in amore godrete di un'ottima armonia di coppia: tuttavia non è da escludere la presenza di qualche piccolo impiccio, comunque niente di irrisolvibile.

Astrologia del mese di aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno: alcune volte il vostro partner si lascia desiderare ma spesso siete voi ad essere troppo pretenziosi, raramente vi dimostrate pazienti e questo atteggiamento prevale soprattutto tra il genere maschile. Il prossimo mese ci saranno molte montagne da scalare nel vostro rapporto ma sarete comunque ben predisposti ad un miglioramento generale: riuscirete presto a ritrovare un approccio ideale con il vostro lui o la vostra lei.

Acquario: buone aspettative per il mese di aprile. Dovrete dare una svolta alla vostra vita, apportando un cambiamento alle vostre abitudini quotidiane.

È tempo di recuperare la vostra forma fisica e di ritrovare il giusto equilibrio. Il mese di aprile potrete riprendere con l'attività motoria, magari, ad esempio, con qualche esercizio e seguendo un' alimentazione sana. Se riuscite a seguire questi piccoli accorgimenti, verso fine mese, vi sentirete decisamente meglio oltre che soddisfatti del vostro impegno.

Pesci: le prime settimane del mese di aprile potrebbero risultare un po' tormentate, alcune spiacevoli notizie potrebbero intristirvi tuttavia non ci sarà da scoraggiarsi: con il tempo, troverete il modo di risolvere i vostri problemi. Buone aspettative, invece, per gli ultimi giorni del mese.