L'oroscopo per la giornata di mercoledì 11 marzo rivelerà molte novità interessanti per tutti i segni zodiacali: i più fortunati in amore saranno il Capricorno e l' Acquario mentre la Vergine potrebbe subire una piccola battuta d'arresto a causa di un continuo stato d'ansia. Troviamo il Sole in congiunzione a Nettuno, Marte in congiunzione e Giove e Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo nel dettaglio cosa avrà in serbo la giornata di mercoledì 11 marzo per tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali dell'11 marzo: problemi con il partner per i Gemelli, Cancro bisognoso di affetto

Ariete: il vostro carattere forte e determinato vi sarà d'aiuto anche per affrontare le difficile situazione degli ultimi giorni. L'Oroscopo consiglia di non esagerare con i suggerimenti non richiesti e l'ottimismo perché non tutti potrebbero apprezzare. Qualche comportamento del partner potrebbe causarvi dei fastidi: l'importante sarà parlarne e arrivare a una conclusione equilibrata. Potreste comunque ricevere un aiuto inaspettato da parte di un amico che recentemente vi aveva fatto dubitare della sua lealtà.

Per mantenere i nervi saldi e l'umore alto il consiglio è quello di rimanere sempre fedeli al vostro buon carattere.

Toro: in amore le cose procederanno nel verso giusto anche se il partner, eccessivamente ansioso, potrebbe trasmettervi un po' del suo cattivo umore. Il consiglio è quello di provare a distrarlo con qualche attività in casa: la risoluzione di un puzzle, un videogioco multiplayer o film divertente.

Potreste lasciarvi prendere dal panico per colpa della situazione lavorativa, non disperate, siate pazienti e tutto si risolverà. I figli, a casa da scuola, potrebbero vivere male questa situazione ed essere difficilmente gestibili: potreste provare a coinvolgere in qualche gioco divertente e creativo in modo da aumentare il vostro feeling e contribuire al loro benessere.

Gemelli: questo momento difficile contribuirà al riavvicinamento con la vostra famiglia, con pazienza e tranquillità, riuscirete a chiarirvi e a comprendervi a vicenda.

Il vostro partner potrebbe sfogare le sue preoccupazioni su di voi, il consiglio è quello di non farvi usare come valvola di sfogo e di esternare, fin da subito, il vostro malcontento. A livello emotivo, potreste rimanere scossi per la complessa situazione lavorativa, potrebbe sembrare che non abbiate più opportunità, ma se punterete sui vostri talenti e sulle vostre qualità, anche da casa potreste realizzare qualcosa di inaspettato. Attenzione a non esagerare con le ore trascorse davanti al pc: gli occhi potrebbero risentirne.

Cancro: adesso, come non mai, potreste avvertire l'esigenza di avere il vostro partner accanto.

Egli si rivelerà all'altezza delle aspettative, vi farà sentire amati e coccolati e cercherà di mettere un freno a tutte le vostre paure. I figli vedranno in voi il loro unico punto di riferimento, cercate di essere sinceri senza, però, turbarli eccessivamente. Per incrementare l'umore l'oroscopo consiglia di organizzare una piccola palestra in casa: tappetino sportivo, bottiglie d'acqua da sollevare e della musica vivace saranno gli unici strumenti che vi serviranno! Attenzione alla qualità del sonno: potrebbe risentire dello stress eccessivo.

Oroscopo di mercoledì 11 marzo: battuta d'arresto per la Vergine e qualche incomprensione per Scorpione

Leone: è il momento per far emergere tutta la vostra positività e il vostro coraggio, gli amici potrebbero aver bisogno di voi e anche il partner cercherà un conforto. Alcune persone potrebbero deludervi, ma questo vi farà capire chi davvero merita il vostro affetto. La situazione con i figli subirà un incremento positivo: le discussioni porteranno ad un confronto sano e costruttivo, inoltre le loro parole potrebbero lasciarvi piacevolmente sorpresi. L'oroscopo consiglia di dedicare del tempo alle vostre attività preferite: disegno, lettura, scrittura, musica, sono tutte passioni che potrebbero aiutarvi a rimanere lucidi e concentrati.

Vergine: il vostro umore potrebbe essere alterato da preoccupazioni eccessive, il consiglio dell'oroscopo è quello di cercare di mantenere la calma e di affidarvi all'affetto dei cari. I figli potrebbero esservi di grande aiuto per superare il difficile momento e il partner, con la sua vivacità e ironia, vi aiuterà a far tornare il sorriso e a distrarvi. Il lavoro subirà una battuta d'arresto, ma non lasciatevi sovrastare dalla frustrazione, continuate a lavorare, da casa, sui vostri progetti perché prima o poi riuscirete a realizzarli. Potrebbe essere d'aiuto bere una tisana calda e dedicarvi alla scoperta di nuove ricette.

Bilancia: sarà il momento giusto per fare affidamento sul vostro carattere pacato ed equilibrato, amici e famigliari potrebbero chiamarvi per chiedervi dei consigli o, semplicemente, per chiacchierare con voi. Forse, avrete voglia di concentrarvi solo sui figli e sul partner, ma cercate di non essere scontrosi con gli amici, dedicategli le giuste attenzioni e ricordate che tutti, in questa situazione, hanno bisogno d'aiuto. L'oroscopo consiglia di dedicare del tempo alla visione dei vostri film preferiti o anche alla scoperta di nuove letture. Attenzione ai piccoli dolori di ossa, provate ad evitare sforzi eccessivi e inutili.

Scorpione: forse, l'atteggiamento del partner vi influenzerà in modo negativo. Potrebbe essere troppo concentrato sulle sue preoccupazioni e usarvi come valvola di sfogo, il consiglio è quello di comprenderlo, ma di spiegargli anche che meritate di essere trattati diversamente. Sul lavoro le cose continueranno a migliorare, si tratterà di piccoli progressi che vi faranno sentire orgogliosi e ancora più determinati. Un amico speciale potrebbe aver bisogno di confrontarsi con voi, ascoltatelo, ma se la conversazione diventa troppo pesante interrompetela con una scusa. Attenzione ai piccoli disturbi di stomaco: trascorrere del tempo a casa vi potrebbe spingere ad abusare di snack e dolcetti!

Previsioni astrologiche di mercoledì 11 marzo: Sagittario determinato e Pesci spaventato

Sagittario: la vostra determinazione e il vostro buon umore potrebbero essere ostacolati dallo stress eccessivo, cercate di mantenere sempre la lucidità e di non perdere la calma con chi non c'entra nulla. Il partner vorrebbe starvi accanto, ma a causa della forte pressione, potrebbe apparirvi distante e indifferente. Il consiglio dell'oroscopo è quello di organizzare qualche attività divertente insieme: ballare, guardare un film, scattarvi delle foto, cucinare una cenetta golosa. Attenzione a non diventare ipocondriaci, se avete dei dubbi chiamate il medico, ma cercate di evitare attacchi di panico immotivati.

Capricorno: la passione tra voi e il vostro partner non vacillerà neanche in questo difficile momento e inizierete a pensare di aver trovato davvero la persona giusta per voi. Il consiglio dell'oroscopo è quello di prestare attenzione, però, anche a ciò che vi circonda, cercate di tenervi informati e di dare il giusto peso agli ultimi accadimenti. La lontananza dagli amici potrebbe essere difficile da affrontare, forse usare programmi di videochat come Skype o WhatsApp vi aiuterà a sentire meno la loro mancanza. Con i figli potrebbe esserci alcune incomprensioni, ma la stima reciproca vi permetterà di risolvere tutto velocemente.

Acquario: potreste ricevere sorprese inaspettate dal partner: vi dimostrerà tutto il suo amore e trascorrerete una giornata all'insegna di affetto e e tenerezze. Possibile qualche incomprensione con i figli: non è sempre facile avere un confronto sano, il consiglio dell'oroscopo è quello di rispettare le loro opinioni anche se non le comprendete. La situazione sul lavoro potrebbe farsi complessa e di difficile gestione, stringete i denti e cercate di mantenere la calma, prima o poi riuscirete a recuperare e a ottenere i successi che desiderate. Attenzione a non trascurare le ore di sonno: un buon riposo notturno è fondamentale per mantenere la lucidità e la calma!

Pesci: potreste sentirvi agitati e sotto pressione. Una persona che credevate vostra amica vi parlerà in un modo che mai avreste ritenuto possibile: starà a voi decidere che cosa fare. L'oroscopo consiglia di dedicare del tempo al vostro benessere: un bagno caldo e rilassante, una maschera per i capelli, una cenetta gratificante. Cercate di non farvi prendere dal panico, se vi sentite in difficoltà potrebbe essere d'aiuto chiamare il partner, forse non vi dirà le parole sperate, ma saprà consolarvi e starvi accanto. Attenzione ai piccoli disturbi di stomaco, provate a non esagerare con i condimenti e con le spezie, la semplicità sarà la vostra arma vincente!