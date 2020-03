L'oroscopo di martedì 10 marzo ha in serbo tanti colpi di scena per tutti i segni zodiacali: l'amore renderà la giornata meravigliosa per il Toro, mentre Bilancia e Acquario dovranno affrontare qualche difficoltà in famiglia. Troviamo la Luna in trigono a Giove, Venere in congiunzione a Urano e Saturno in congiunzione a Plutone. Scopriamo nel dettaglio come gli astri influenzeranno la giornata di martedì 10 marzo per i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 10 marzo: Ariete determinato, Cancro passionale

Ariete: il vostro umore subirà un incremento positivo, ma ancora potreste avere problemi di ansia e tensione, il consiglio dell'Oroscopo è quello di rilassarvi con una tisana calda e con i vostri cibi preferiti. Il partner vi starà accanto e supporterà in questo momento, potreste avere la tentazione di sfogare tutti i problemi su di lui, cercate di equilibrare le vostre reazioni emotive e di dare spazio anche alle sue preoccupazioni.

Sul lavoro le cose miglioreranno e vi sentirete pronti ad affrontare nuove sfide, il vostro carattere deciso e determinato potrebbe aprirvi delle opportunità da valutare attentamente. Attenzione al raffreddore: questo clima non sarà d'aiuto per evitare i piccoli malanni stagionali

Toro: dopo un lunedì carico di passione, potreste sentirvi sottotono e svuotati, il partner continuerà a donarvi le attenzioni di cui necessitate, ma voi, nonostante apprezziate il suo affetto, sentirete il bisogno di prendere i vostri spazi.

I figli potrebbero crearvi un po' di stress: non sempre accetteranno le vostre parole forse si ribelleranno. Sul lavoro le cose precederanno positivamente, ma attenzione a non rivelare troppo di voi stessi a colleghi: non tutti sono dalla vostra parte. Il consiglio è quello di conoscere bene le persone prima di concedergli la vostra fiducia. Trascorrere la serata in famiglia vi aiuterà a ricaricare le energie.

Gemelli: potrebbe non essere facile mantenere l'equilibrio appena riconquistato, la situazione in famiglia vi metterà a dura prova, ma se userete il vostro buon senso tutto andrà per il verso giusto. L'oroscopo consiglia di non essere precipitosi in amore: datevi tempo per approfondire la conoscenza della persona amata e per decidere come portare avanti la relazione. Sul lavoro, la fortuna potrebbe voltarvi le spalle, vi servirà tutta la vostra pazienza e determinazione per riuscire a portare a termini gli obiettivi della giornata. Attenzione a non fare le ore piccole: un buon riposo notturno è il punto di partenza per vivere giornate spensierate e allegre.

Cancro: amore e passione saranno le due parole vincenti di questa giornata! Il partner si sentirà molto coinvolto e voi non riuscirete a staccarvi da lui! Potrebbe essere una buona idea quella di organizzare qualche attività allegra e divertente. In amicizia, potreste avere qualche delusione, il consiglio dell'oroscopo è quello di affrontare tutto con serenità: non fatevi rovinare l'umore da discussioni di poco conto! In ripresa la situazione lavorativa, potreste sentirvi un po' sotto pressione, ma dedicando il giusto tempo agli impegni e ai vostri interessi preferiti riuscirete a trovare un buon equilibrio!

Attenzione ai piccoli disturbi di stomaco.

Oroscopo di martedì 10 marzo: difficoltà lavorative per la Vergine e discussioni per la Bilancia

Leone: potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi ai vostri progetti, parlatene con le persone a cui volete bene, ma senza esagerare perché consigli non richiesti potrebbero abbattere la vostra determinazione. Il partner potrebbe sentirsi messo da parte e trascurato, se vi chiederà chiarimenti, non innervositevi, ascoltatelo e provate a comprenderlo! Un po' di tensione con i figli potrebbe rovinare la vostra serata, forse non sarà il momento giusto per affrontare discussioni profonde, il consiglio dell'oroscopo è quello di riposarvi e di dedicare del tempo a voi stessi.

Le prime allergie stagionali potrebbero crearvi qualche difficoltà.

Vergine: potrebbe essere il momento giusto per dedicare del tempo alla vostra attività sportiva preferita o al disegno! Il partner sarà presente e, forse, vi illuminerà la giornata dedicandovi un pensiero speciale. La situazione sul lavoro potrebbe subire una battuta d'arresto, non sempre è facile concentrarvi su più fronti e, a volte, una mente vivace, può rivelarsi un'arma a doppio taglio. L'oroscopo consiglia di fermarvi qualche ora per riflettere e fare il punto della situazione, non demoralizzatevi davanti alle piccole difficoltà quotidiane, i prossimi giorni della settimana potrebbero nascondere delle belle novità.

Bilancia: non sarà una giornata particolarmente fortunata, potrebbe esserci qualche accesa discussione con il partner, l'oroscopo consiglia di non esagerare con i toni e rimanere fedeli al carattere che vi contraddistingue. Per i single, non sarà il momento giusto per lanciarvi in nuovi amori, date più spazio all'amicizia e ai rapporti con i vostri cari. Sul lavoro ci sarà una piccola ripresa, non demordete, perseverate e i risultati arriveranno! I figli potrebbero chiedervi dei consigli e mettervi sotto pressione, non trascurateli, ma ricordate di dedicare del tempo anche al vostro benessere.

Potrebbe essere d'aiuto dedicarvi alla cottura del vostro dolce preferito.

Scorpione: in ambito sentimentale la situazione subirà un'impennata negativa, vorrete più empatia da parte del vostro partner, ma vi sembrerà concentrato su altre cose. Il consiglio dell'oroscopo è quello di non tenervi tutto dentro, parlategli dei vostri dubbi e cercate di raggiungere un compromesso. Le cose inizieranno a migliorare sul piano lavorativo, potreste sentirvi un po' stanchi e annoiati, ma ottenere risultati positivi vi darà la giusta carica per puntare in alto! Attenzione ai piccoli dolori di schiena e alle ossa: un bel massaggio rilassante dal vostro partner sarà un vero toccasana per i muscoli e per risolvere le ultime discussioni.

Previsioni astrologiche di martedì 10 marzo: Sagittario gioioso e Capricorno fortunato

Sagittario: sarà una giornata colma di gioia e di soddisfazione, le discussioni avute con il partner vi sembreranno cosa da nulla e riuscirete ad aprire il vostro cuore. Per i single, il consiglio è quello di approfondire la conoscenza con una persona speciale, forse vi apparirà difficile comprenderla fino in fondo, ma con la giusta dose di pazienza potreste ricevere delle belle sorprese. Sul lavoro la situazione sarà meno rosea, potreste faticare un po' ad ingranare: gli impegni sono tanti e anche i pensieri!

L'oroscopo consiglia di provare a non farvi travolgere da ansie eccessive, pensate a risolvere una cosa alla volta senza sovraccaricarvi.

Capricorno: la fortuna vi sorriderà e permetterà di vivere una giornata all'insegna dell'amore e dell'amicizia. Il vostro partner potrebbe rivelarvi qualcosa che vi riempirà il cuore di felicità, un amico che pensavate non volesse più avere niente a che fare con voi potrebbe ricontattarvi e spiegarvi quale è stato il vero motivo che l'ha spinto a comportarsi in quel modo. La situazione potrebbe essere un po' più spinosa nel rapporto con i figli, il consiglio dell'oroscopo è quello di ascoltarli senza, però, far vacillare la vostra autorità.

Attenzione ai piccoli disturbi di stomaco: una dieta leggera, ma gustosa, vi farà tornare come nuovi.

Acquario: finalmente la situazione in amicizia cambierà e le cose inizieranno ad andare per il verso giusto. In amore, il vostro partner potrebbe essere un po' pignolo e snervante, il consiglio è quello di provare a capire cosa c'è dietro questo suo atteggiamento, forse potrete essergli d'aiuto. Dopo aver risparmiato per tanto tempo, potrebbe essere giusto il momento per togliervi qualche piccolo capriccio, cercate di non esagerare con le spese, ma è giusto dedicare del tempo a voi stessi. I figli potrebbero causarvi dello stress eccessivo, cercate di trovare il giusto equilibrio tra quello che desiderano loro e quello che ritenete corretto voi.

Pesci: la fortuna potrebbe smettere di sorridervi in questa giornata, forse dovrete affrontare qualche piccola discussione con i partner e i figli, ma non arrendetevi, tutto, alla fine, si risolverà. Sul lavoro le cose procederanno positivamente, ma senza impennate degne di nota. L'oroscopo consiglia di dedicare maggiori attenzioni agli amici, qualcuno di loro potrebbe sentirsi trascurato e iniziare ad avere dei dubbi sull'affetto che provate per lui. Attenzione ai piccoli malanni di stagione e agli sbalzi termici, se avete caldo scopritevi con moderazione perché è facile raffreddarsi e rovinarsi l'umore.