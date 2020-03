L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 11 marzo approfondisce le relazioni a due tenendo conto dei transiti planetari favorevoli. Venere e Urano presenti in Toro con Luna in Bilancia, creano un'alleanza fortunata sia per i segni zodiacali di Terra che per quelli d'Aria. L'amore in questo modo diventa molto appagante e felice. Occorre però arginare i dubbi e le paure, vivendo il presente con minore rigidità e maggiore consapevolezza. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: l'astro d'argento è in opposizione e può creare conflitti in coppia, sprigionando la paura di essere abbandonati o di non essere amati dal partner come vorreste. Ma gli astri vicini al vostro domicilio astrologico esortano a vincere questi dubbi, elargendo vitalità e amore.

Toro: Luna interferisce un po' dalla Bilancia e forse siete un po' tristi. Ma cercate di arginare questi pensieri negativi contando sulla presenza di Venere e Urano che in sinergia con Sole e Nettuno regalano un nuovo entusiasmo e tante novità in coppia.

Gemelli: Luna risulta positiva dal cielo astrale della Bilancia e in coppia potete vivere gli affetti in maniera più armoniosa. Siete molto alla ricerca di conferme da parte della persona amata, che spazzino via dubbi e incertezze. Venere vi aiuta a contrastare l'opposizione di Saturno che crea inquietudine.

Cancro: la quadratura di Luna e Marte risulta un po' pesante per i sentimenti. Incostanti e indecisi in coppia, non lasciatevi prendere da dubbi e paure che possono minacciare la felicità.

Ricordate che Venere e Urano sono dalla vostra parte e fanno ritrovare una nuova armonia in coppia.

Leone: Luna finalmente sorride dal cielo astrologico della Bilancia e promette splendide sensazioni a due. Certo la pazienza non è il vostro forte, ma siate più tolleranti in coppia e tutto andrà per il meglio.

Vergine: in amore non serve la fretta per concretizzare i sogni a due. Piuttosto fate chiarezza nel vostro cuore e siate riflessivi nel governare le emozioni, incanalandole nel verso giusto.

Quindi bando alla gelosia e ampliate la mente verso orizzonti più ragionevoli, anche se non meno affettuosi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: socievoli e molto raffinati, create maggiore intesa in coppia grazie a Luna nel segno che rafforza l'unione sentimentale. La relazione amorosa diventa molto attiva ma attenzione a non essere incostanti dando maggiore importanza ai propri interessi piuttosto che a quelli di coppia.

Scorpione: Luna molto vicina a voi smorza un po' la vostra impetuosità con sensazioni molto stabili e affettuose. Troppo precipitosi e immediati nel concretizzare "tutto e subito", rischiate di perdervi l'approfondimento di splendide sensazioni a due.

Sagittario: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dal domicilio astrologico della Bilancia e la relazione a due diventa più serena. Desiderosi di approfondire splendide sensazioni con il partner, investite buoni sentimenti attivi nel rapporto di coppia.

Capricorno: Plutone incrocia le sue energie con Nettuno in Pesci e dà il via a un cambiamento positivo per l'amore. Abbandonando i vecchi atteggiamenti ormai obsoleti, cercate di aprirvi a una nuova rinascita, liberandovi dalle scorie e amando in maniera più profonda.

Acquario: in coppia, se c'è qualcosa che non va dovete prendere voi l'iniziativa e intavolare l'argomento che vi sta a cuore per avviare un dialogo chiarificatore che giova al rapporto.

Mercurio nel segno rende il pensiero più intelligente e voi molto brillanti.

Pesci: molto affascinanti e trasgressivi con Venere e Urano favorevoli dal Toro, in coppia avete voglia di osare. Più passionali, via libera all'amore poiché gli astri sono favorevoli e forti mutamenti positivi stanno per verificarsi nel rapporto a due.