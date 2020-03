Siamo quasi a metà settimana, si iniziano a fare i bilanci e a puntare sulla realizzazione degli obiettivi prescelti. Il Sole in congiunzione alla Luna, Venere in trigono a Giove e Marte in congiunzione a Saturno influenzeranno la quotidianità di tutti i segni zodiacali, gli interessi amorosi e l'impegno nella pianificazione delle attività. Vergine e Pesci brilleranno al massimo grazie al loro fascino irresistibile, mentre la Bilancia si troverà a fare i conti con qualche incomprensione in famiglia.

Approfondiamo, nel dettaglio, cosa riserverà l'oroscopo per la giornata di mercoledì 25 marzo per tutti i segni zodiacali dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 25 marzo: Ariete entusiasta e incomprensioni per i Gemelli

Ariete: autostima e voglia di fare si mescoleranno a fantasia ed entusiasmo nei progetti prescelti. Sarà il momento giusto per dedicarvi alle vostre attività preferite e per cogliere il meglio da voi stessi. Forse, avrete voglia di osare anche del rapporto di coppia, se riuscirete a modulare grinta e espressività, potrete ottenere delle belle sorprese.

Fate attenzione a non trascurare gli amici: potrebbero aver bisogno di un vostro consiglio o, semplicemente, della vostra presenza. L'Oroscopo suggerisce di scegliere con estrema cura le battaglie da affrontare, infatti non tutti sono meritevoli della vostra attenzione, se avrete cura di ascoltare le parole delle persone che vi sono accanto potrete trarne delle indicazioni importanti.

Toro: sarete pronti a donare tempo e risorse alla vostra relazione sentimentale, avrete modo di esternare i vostri sentimenti e di essere apprezzati per la vostra personalità.

Riuscirete, anche, a dare il massimo nel rapporto con i figli, infatti sarete un punto di riferimento fondamentale per loro e potrete supportarli con suggerimenti mirati. Forse la vostra ostinazione in ambito progettuale potrebbe recarvi eccessivo dispendio di energie, il consiglio dell'oroscopo è quello di impegnarvi, ma dando spazio anche ai vostri interessi e al relax. Attenzione agli sbalzi di temperatura: l'aria fredda potrebbe causarvi qualche disturbo alle ossa, soprattutto a quelle del collo e della schiena.

Gemelli: potrebbero esserci delle discussioni con la persona amata, forse avrete difficoltà a comprendere il suo punto di vista e, per questo, tenderete a dargli contro. Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi all'introspezione e alla riprogettazione delle idee da portare avanti. Originalità e fantasia potrebbero essere due ingredienti fondamentali per illuminare i vostri piani futuri, forse avrete bisogno di un po' di tempo per decidere per cosa valga veramente la pena impegnarvi, ma alla fine riuscirete ad ottenere ottimi risultati. La situazione con i figli sarà un po' tesa e complessa, però, con calma ed empatia potrete raggiungere un compromesso.

Cancro: potrete sentire la necessità di distaccarvi dalla routine quotidiana e regalare del tempo solo a voi stessi. Il partner, forse, vi mostrerà il suo disappunto, ma se saprete esternare le vostre emozioni sarà in grado di comprendervi. Potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi a nuovi progetti, cercate di non esaurire tutte le energie durante le prime fasi del vostro impegno, ma di dare vita a un giusto equilibrio tra lavoro e benessere personale. L'oroscopo consiglia di osservare il mondo circostante, di coglierne le novità e di usare le tendenze per dare vita a strategie originali e irriverenti.

Attenzione a non permettere allo stress di buttare giù il vostro umore.

Previsioni zodiacali del 25 marzo: Leone stanco e Scorpione creativo

Leone: forza e determinazione lasceranno il posto ad ansia e nervosismo. L'oroscopo consiglia di non esagerare con gli impegni quotidiani e di ritagliarvi del tempo anche per i vostri interessi. Il partner potrebbe notare il repentino cambio d'umore e cercare di scoprire di più al riguardo, forse tenderete a rispondergli in malo modo, ma a mente lucida riuscirete a trovare un modo per farvi perdonare. Impegno e dedizione saranno determinanti nella realizzazione dei vostri progetti, ma se vi sembrerà di non raggiungere alcun traguardo un'ottima idea potrebbe essere quella di rallentare e di darvi del tempo per riordinare le idee.

Vergine: il giorno inizierà nel migliore dei modi per voi, riuscirete ad esternare tutta la vostra sensualità e ad aprirvi con la persona amata. Carisma e fascino saranno due elementi fondamentali nella giornata del 25 marzo e, se saprete sfruttare al meglio queste risorse, potrete fare colpo su amici e persone amate. Potrebbe non essere il momento giusto per dedicare tempo a progetti lavorativi, forse sarete maggiormente concentrati su altre cose, il consiglio dell'oroscopo è quello di non costringere voi stessi a fare qualcosa di potenzialmente snervante. Un buon modo per trascorrere le ore serali potrebbe essere quello di dedicarvi alla cottura del vostro piatto preferito.

Bilancia: potrebbe esserci qualche litigio all'interno dell'unità famigliare. Vecchie questioni irrisolte torneranno e vi spingeranno ad alzare i toni con la persona amata. Il vostro umore potrebbe risentirne e spingervi ad isolarvi, momentaneamente, dalla vita domestica. Un ottimo supporto potrebbe arrivare dagli amici se gli permetterete di comprendere esattamente la situazione. Il rapporto con i figli potrebbe essere altalenante, infatti, non è detto che riescano a capirvi, specialmente se sono nell'età adolescenziale. Un bagno caldo, la lettura di un buon libro, la scrittura di un diario e la realizzazione di un disegno saranno ottime attività per allentare la tensione e recuperare l'allegria.

Scorpione: sarete pronti a dare il massimo, soprattutto se siete interessati al campo artistico. Fantasia, originalità e voglia di fare vi spingeranno a testare strategie mai provate prima e a cercare la perfezione. Il partner potrebbe provare a richiamare la vostra attenzione, ma sarete poco interessati alle questioni sentimentali. In amicizia tutto procederà per il meglio e le possibili discussioni in famiglia non si protrarranno a lungo. Potrebbe essere un ottimo momento per sperimentare in cucina, anche in questo campo, infatti, la creatività non vi abbandonerà e potrete dare vita a nuove e gustose ricette.

Attenzione a non esagerare con l'eccessivo impegno: anche il riposo notturno vuole la sua parte.

Previsioni astrologiche del 25 marzo: Capricorno solitario e Pesci affascinante

Sagittario: bisogno di attenzioni e ricerca di stima saranno i due elementi portanti di questa giornata. Potrebbe essere il giorno giusto per dedicare parole importanti alla personata amata, cercate di esprimervi con sincerità e di prestare ascolto alla sua reazione. Forse, tenderete a rimandare progetti lavorativi a favore di faccende domestiche e cura per la routine quotidiana. Un'ottima idea per trascorrere il pomeriggio potrebbe essere quella di organizzare delle attività divertenti in famiglia, se saprete scegliere con cura i figli ne rimarranno entusiasti.

Attenzione a non abusare con spuntini e dolci confezionati.

Capricorno: forse, sentirete il bisogno di rimanere soli con voi stessi e di evitare il confronto con famiglia e amici. Razionalità e impegno vi permetteranno di dare il massimo nei vostri progetti e di non arrendervi davanti alle possibili difficoltà. Forse, non riuscirete ad ottenere, subito, i risultati sperati, ma non appena la situazione tornerà alla normalità avrete modo di mettere in pratica le strategie elaborate. Attenzione a non trascurare il partner e a non essere troppo egocentrici. Le ore serali potrebbero essere sfruttate per il relax e il benessere in modo da ricaricare le energie per il giorno successivo.

Acquario: la recente immobilità potrebbe iniziare a far sentire i suoi effetti e dare spazio alla noia e alla pigrizia. Un ottimo modo per ridare un po' di vivacità alla quotidianità potrebbe essere quello di organizzare qualche attività divertente in famiglia, i figli, sicuramente, riusciranno a tirarvi su il morale e a mettervi allegria. Potrebbero esserci delle piccole discussioni con il partner dovute alla tensione del momento, ma se ragionerete sulle parole da usare riuscirete a riportare il sereno tra le mura domestiche. Attenzione a non esagerare con gli sforzi fisici e mentali: è importante dare spazio anche al riposo e al relax.

Pesci: per il vostro partner sarà impossibile resistervi, infatti sarete carichi di fascino e di sensualità e riuscirete a valorizzarvi al meglio. Un ottimo modo per aumentare l'autostima potrebbe essere quello di giocare con la moda e con il trucco, sicuramente la persona amata non potrà che apprezzare queste novità. Darete il massimo anche a livello caratteriale e le persone a voi vicine saranno in grado di stimare ogni vostra sfaccettatura. Attenzione a non trascurare la routine quotidiana, a volte è necessario mantenere dei punti fermi per strutturare al meglio le giornate.