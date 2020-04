L'Oroscopo del giorno 17 aprile 2020 mette sotto analisi la giornata di venerdì. In evidenza la nuova classifica stelline quotidiana nonché le previsioni zodiacali su amore e lavoro per i segni dalla Bilancia fino ai Pesci. Il periodo astrologicamente parlando annuncia la presenza della Luna in Pesci a fine giornata: per il fortunato simbolo astrale di Acqua si profila un fine settimana davvero promettente in campo sentimentale. A dare compagnia a quest'ultimo in testa alla scaletta con le stelle del giorno, due segni: Scorpione e Acquario.

In merito ai segni in difficoltà invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di venerdì 17 aprile, si profila un periodo poco convincente per coloro nativi del Capricorno, giudicati in giornata "sottotono". Per il Sagittario invece è previsto un venerdì valutato con il "ko".

A questo punto non resta che andare a chiarire meglio la situazione segno per segno, ovviamente subito dopo aver dato voce alla nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 17 aprile 2020

La giornata di venerdì 17 aprile sta per arrivare: curiosi di scoprire come saranno le stelle riguardanti il vostro simbolo zodiacale di nascita?

A dare soddisfazione in merito togliendo dubbi e, perché no, anche eventuali preoccupazioni, è pronta la nostra attesissima classifica stelline interessante l'oroscopo del 17 aprile 2020. La posizione più ambita, quella relativa alla vetta della classifica inerente la "top del giorno" ovviamente, è già stata svelata in apertura ed è tutta a favore dei Pesci. Messo in chiaro anche le ultime due posizioni in scaletta, resta da svelare a chi toccheranno le quattro stelline della media positività.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci :

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia;

★★★: Capricorno;

★★: Sagittario.

Oroscopo venerdì 17 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata sarà mediamente buona, indicata dall'Astrologia applicata al vostro segno come abbastanza tranquilla complessivamente.

Diciamo che senz'altro riuscirete ad essere più aperti e loquaci del solito, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalle persone con le quali dovrete interfacciarvi durante nel periodo. In amore, l'oroscopo di vostra competenza, malgrado gli impegni assorbano tante energie, vi esorta a ricordare di dedicare un po’ del vostro tempo a chi sta accanto a voi. Un pensiero, una parola gentile o un sorriso regalato col cuore saranno sempre apprezzati e ricambiati dalla persona amata. Single, si presume possa essere per voi una giornata normale con i soliti alti e bassi. Contro ogni aspettativa, potrebbe arrivare un riscontro attraverso una telefonata inattesa, tale da procurarvi un forte batticuore: vi abbandonerete al piacere di un’emozione "fuori dalle righe" o farete finta di nulla?

Le previsioni dell'oroscopo del giorno, nel lavoro, indicano che i movimenti astrali saranno parzialmente dalla vostra parte. Sarete più tonici e resistenti e di conseguenza gli impegni risulteranno meno pensanti.

Scorpione: ★★★★★. Giornata perfetta in quasi ogni ambito, valutata nelle predizioni di venerdì come abbastanza gioiosa. In amore, l'oroscopo indica che le condizioni in generali saranno ottime per rilassarvi con il vostro partner o per valorizzare appieno i doni che Cupido vi farà. Siate felici, il vostro rapporto sta diventando sempre più stabile nonostante le continue lotte. In coppia perciò sarete di fronte ad una giornata ricca di consensi, sappiatelo fin da ora.

In merito al partner, si consiglia di dare una svolta alle problematiche aperte. Se volete essere più liberi dovete lasciare a sua volta più libertà alla persona che amate. Single, l'oroscopo del giorno prevede un piacevole stato di grazia: vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi. Soprattutto, l'atmosfera sarà carica di aspettative e il vostro entusiasmo darà vita alla passione e alla voglia di stare vicini. Nel lavoro, sarete precisi, infaticabili e concentrati. Circoscriverete con chiarezza i vostri obiettivi e li otterrete con la vostra bravura e alla fine tutti si complimenteranno con voi.

Sagittario: ★★. Questo finale di settimana per tanti di voi Sagittario partirà all'insegna del malessere interiore. L'oroscopo di venerdì ha messo in conto un periodo segnato con il pessimo "ko", purtroppo. In amore, non sarà una giornata facile, questa. Soprattutto a causa del vostro temperamento, eccessivamente reattivo, potreste avere difficoltà specialmente in coppia. Single, vivrete al minimo questa giornata e in serata accuserete un po' di stanchezza. A mancare sarà la voglia di dialogare: dopo una giornata così, come biasimarvi. Nel lavoro invece, l'oroscopo del giorno 17 aprile a voi Sagittario indica un po' di smarrimento: il disordine che avete in testa non farà chiarezza nel vostro operato.

Prendetevi del tempo per rimettere tutto in ordine e poi potrete ripartire a gonfie vele.

Astrologia del giorno 17 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì prevede che non sarà agevole portare a buon fine questa parte della settimana, con un venerdì valutato "sottotono". In massima parte, soprattutto nell'intento di evitare errori o rischi inutili, le stelle vi richiamano alle serietà e alla stabilità affettiva. In campo sentimentale per amare gli altri dovrete prima di tutto amare voi stessi, dunque fatevi un esame di coscienza, ok? Inutile pretendere la luna da chi già vi dimostra abbastanza affetto: iniziate a coccolarvi di più senza piangervi troppo addosso, vedrete che alla lunga potrebbe essere il consiglio più giusto mai ricevuto.

Single, malgrado una persona vi conquisterà il cuore, continuerete ancora a guardarvi intorno: come mai? Gli astri del momento invitano ad essere un po' più decisi in alcune particolari circostanze. Nel lavoro, l'oroscopo indica che è il momento di dare una svolta alla vostra vita professionale. Valutate se sarà il caso di accettare le nuove proposte, ma non giudicate solo "i soldi".

Acquario: ★★★★★. In arrivo un giorno più che altro congeniale alle vostre scelte. Dunque, alla grande davvero questa parte della settimana. Analizzate pure con serenità le cose che non vanno discutendone pacatamente con le persone interessate.

In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, le condizioni saranno perfette per rilassarsi con il partner oppure per valorizzare appieno eventuali doni che certamente in tanti riceverete dalle stelle. Siate felici dunque, perché il vostro rapporto sta diventando sempre più stabile nonostante qualche piccola discrepanza avuta negli ultimi tempi. Single, avrete una sensazione positiva con le energie ai massimi livelli: sarà una buona giornata per dialogare o fare nuove amicizie sui social? Le stelle dicono di si, poi dovrete essere voi in prima persona a favorire eventuali approcci, logicamente in ottica sentimentale.

Nel lavoro invece, anche se sentirete la vostra libertà d’azione imbrigliata, saprete districarvi facendo le mosse giuste per risolvere. Se davvero così dovesse essere, ecco il nostro "bravi!".

Pesci: ’top del giorno’. Giornata di venerdì di questo fine settimana valutata dall'oroscopo al massimo delle possibilità, ovviamente tutte o quasi da investire in campo sentimentale. Il periodo prospetta la magnifica presenza della Luna nel segno, ovviamente da sfruttare in campo sentimentale. Secondo l'oroscopo del giorno 17 aprile pertanto, riguardo l'amore, vi sentirete decisamente energici e pieni di voglia di fare: organizzate pure una succulenta cenetta per il vostro partner, ne rimarrà estasiato.

Finalmente le vostre iniziative e il vostro affetto saranno apprezzate da colui (o colei) che attualmente vi sta facendo battere il cuore a mille. Se single invece, continuate ad essere ottimisti, presto ci saranno novità. Potrete nuovamente sperare di incontrare potenziali partner, con i quali raggiungere una perfetta intesa. Nel lavoro, la vostra mente opererà a tutta velocità e potreste avere idee vincenti e soluzioni che potrebbero finalmente cambiarvi la vita.