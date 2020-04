L'oroscopo per la giornata di venerdì 17 aprile svela le previsioni zodiacali per tutti i segni dello zodiaco. Ansiosi di sapere come sarà questo venerdì? L'Oroscopo annuncia una giornata molto promettente per gli amici del Leone, preventivati in ripresa nel comparto sentimentale. Abbastanza positivo questo venerdì anche per coloro dell'Ariete, potendo contare su nuove energie disponibili in questa parte finale della settimana. Parlando in generale, il cielo astrologico del momento sottolinea l'imminente transito della Luna dal settore dell'Acquario in quello dei Pesci, ma solo a fine giornata.

Ancora per due giorni osserveremo invece il Sole splendere nel segno dell'Ariete, poi da domenica 19 aprile entrerà in Toro. Stabili nelle loro posizioni Nettuno, Urano, Venere insieme ovviamente al resto dei pianeti a 'passo lento'.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: spazio alle previsioni astrologiche di venerdì, segno per segno.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Si profila per voi del segno un venerdì abbastanza positivo.

Tra sabato e domenica intanto, molti di voi riveleranno i propri sentimenti alla persona che portano in segreto nel cuore. Dal punto di vista sentimentale pertanto, approfittate di questa maggiore carica di energia che forse è mancata completamente in questi ultimi giorni, cercando di risolvere eventuali problemi aperti. Se avete due storie in ballo sarete chiamati a dover fare una scelta: fatela!

Per molti single sarà un fine settimana all’insegna del batticuore. Anche coloro che vivono una fase positiva nel lavoro potrebbero pensare di voler rimanere di più a casa per dedicarsi giustamente alla famiglia. In questi giorni, anche per problemi di natura economica, potreste avere grandi preoccupazioni con cui convivere: siate realisti e parsimoniosi nelle spese.

Toro - Il consiglio dell’oroscopo di venerdì, soprattutto per coloro che vogliono conquistare il cuore di una persona, è quello di non sottovalutare ciò che potrebbe accadere nei prossimi dieci o quindici giorni.

Dal punto di vista sentimentale dunque, il quadro astrale del Toro è protetto da Sole in Ariete, in arrivo nel settore questa prossima domenica. Rimangono comunque dispute aperte in ambito professionale. Dovrete perciò lottare con qualche collega/rivale, quindi non restate 'imbambolati' a sperare chissà cosa ma siate svegli, agili e sempre in campana. Per chi ha la fortuna di lavorare da casa, si profila un periodo decisamente creativo per molti del segno, con possibilità di riuscita in qualsiasi progetto. Sarete un vulcano di idee ma dovete imparare a coglierle per tempo.

Gemelli - Sarà una giornata positiva.

Questo venerdì potrete godere di un cielo decisamente migliore rispetto ai giorni precedenti. Anche sabato e domenica saranno giornate interessanti, soprattutto per quanto concerne i sentimenti, la famiglia e le amicizie in generale. Occorre però tenere bene in considerazione il fatto che Giove e Saturno saranno dissonanti in quanto posizionati entrambi speculari negativi all'85%: sappiate pertanto che non potrete dare ogni cosa per scontato. In alcuni casi potrebbe tornare utile un po' di buona volontà che è mancata in questa prima parte della settimana. Oggi e domani anche l’amore tornerà in primo piano.

Qualche difficoltà solo nel lavoro o nello studio, ma si tratterà di ostacoli momentanei.

Cancro - In molti di voi nativi state attraversando già da tempo una fase complicata, non solo per le relazioni sociali ma anche per la famiglia. Questo trend negativo proseguirà fino a metà giornata, poi inizierà un lento ma graduale ripristino delle condizioni ottimali. In amore, l'ottima posizione della Luna vi darà l’occasione di comunicare con chiarezza e decisione verso tutte le persone di vostro interesse. Buon momento per modificare assetti di coppia, ma alcuni single dovranno cambiare le loro abitudini se vogliono respirare aria nuova nelle relazioni d'amore.

La parte lavorativa risulta un po' in declino. Vi sentite ultimamente un po’ troppo sfruttati: dovete reagire con pazienza, evitando i colpi di testa.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 17 aprile indica la giornata di venerdì in netta ripresa. Nei giorni scorsi avete vissuto diverse perplessità, ma fortunatamente da oggi e per i prossimi tre o quattro giorni vi libererete da preoccupazioni o problematiche difficili. Luna e Nettuno, speculari positivi al 90%, vi aiuteranno ad avere una visione di insieme più valida. Chi fino a poco fa era molto perplesso in amore, da ora in avanti può fare delle scelte importanti, senza la paura di sbagliare.

Se avete un programma in agenda, per il lavoro, sappiate che lo state portando avanti con capacità e buone potenzialità. Non allentate la guardia perché andrà sempre meglio.

Vergine - Voi nativi in questo periodo vi trovate in una condizione di vantaggio, soprattutto perché state ritrovando l’entusiasmo e anche un po' di passione in ambito amoroso. Ecco il motivo per cui ora è fondamentale capire in cosa credere e cercare di portare avanti eventuali progetti ambiziosi. Fate molta prudenza per la giornata di sabato, in primis nei rapporti interpersonali: potrebbero verificarsi dei malintesi con la persona amata.

Siate altrettanto in campana, precisi e concentrati sul lavoro. Non dimenticate appuntamenti importanti già presi o potreste rallentare la realizzazione di qualcosa a cui tenete in modo particolare.

Bilancia - Sarà una giornata indicativamente sottomessa a indefinibili alti e bassi. Quindi potrebbe essere utile, se non necessario, fare chiarezza nelle questioni più importanti, prima che la fatica o lo stress si facciano sentire. Provate a risolvere eventuali dispute placando animi e tensioni. Se siete di vostro già molto forti, certamente recupererete energia rispetto ai giorni scorsi. Sul futuro però, c’è ancora un po’ di confusione.

Se siete alle prese con un progetto, sappiate che non sarà completato tanto presto. Nel lavoro evitate di lasciare aperti conflitti, a lungo termine potrebbero rivelarsi molto controproducenti, sia livello professionale che emotivo. Vi sentirete un po’ trascurati dalle persone che stimate.

Scorpione - Le previsioni zodiacali indicano che anche questo venerdì sarà una giornata di grande recupero, soprattutto per la vostra voglia di fare. State ottenendo quei risultati che da tempo non vedevate, con le stelle pronte a proteggere gran parte dei nati sotto il vostro segno. Avete già da adesso un buon cielo astrale e la Luna, nel segno dell'Acquario, non mancherà di regalare soddisfazioni in ambito affettivo.

Coloro che vivono una storia sentimentale particolare o quelli che hanno appena iniziato una relazione, adesso possono togliersi qualche soddisfazione. Sarà un fine settimana caratterizzato da qualche problema di carattere lavorativo, tuttavia non difficili da risolvere.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - In questi giorni vi sentite un po' sopra le righe o semplicemente stressati. Da sabato però inizierete a stare meglio: forse avrete voglia anche di rimettervi in gioco. Se dovete iniziare qualcosa di notevolmente impegnativo, questo è il momento giusto. Anche per chi desiderasse cambiare una scelta già fatta potrà farlo, sappiate comunque che è un momento particolare e pertanto servirà massima concentrazione.

Non siate inconscienti in amore: molte delle tensioni di questo periodo sono generate dalla vostra insoddisfazione. Nel lavoro invece, cercate di farvi scivolare addosso le tensioni guardando al futuro con interesse. Chi ha voglia di rimettersi in gioco avrà successo entro poche settimane.

Capricorno - Questo venerdì vivrete alcuni rapporti in modo molto nervoso con qualcuno dell'Acquario o del Leone. Anche gli Ariete potrebbero creare qualche grattacapo, sappiatelo. In genere voi Capricorno non amate dare spazio alle persone poco attendibili, ma in questa giornata dovrete rendervi conto che qualcosa sta cambiando.

Adesso dovete essere un po’ cauti del solito e, se siete ancora in ansia per qualche problema che riguarda il lavoro o le vostre finanze, cercate di ponderare a priori scelte o decisioni. Nel lavoro, sorvolate su quisquilie che, se ingigantite, minerebbero i rapporti interpersonali già di per sé fragilini e vacillanti.

Acquario - C’è un po' di tensione in questo periodo. Tra venerdì e sabato cercate di sistemare quelle questioni di famiglia che risultano aperte da un po' di tempo. Le prossime saranno due giornate impegnative anche in amore: tante cose si rimetteranno in gioco, anche per quanto riguarda alcune situazioni da correggere. Affrontate subito eventuali problematiche, non solo d'amore o familiare ma anche riguardo il comparto economico. Nel lavoro avrete bisogno di tanta energia: visto che ultimamente ne avete sprecata abbastanza, cercate di regolarvi per questo fine settimana.

Pesci - Le previsioni zodiacali di venerdì 17 aprile indicano che avete una grande energia che raddoppierà proprio in questi giorni. Ottima per voi nativi la presenza della Luna, attualmente nel segno zodiacale dell'Acquario ma in arrivo nel vostro comparto a fine giornata (ore 20:29). Questa, per voi dell’Ariete, è una giornata importante perché vi rimetterete in carreggiata e vincerete alcune sfide importanti. Il prossimo weekend potrebbe essere ottimo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro infine, potrete cambiare ruolo o addirittura attività.