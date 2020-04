L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 aprile 2020 vede interessanti prospettive per la terza settimana dell'attuale mese. Ansiosi di sapere come andranno i prossimi sette giorni in calendario? Bene, iniziamo con l'evidenziare i migliori e i peggiori tra i dodici segni dello zodiaco. Alla testa della scaletta con le pagelle della settimana troviamo Pesci (voto 10), subito dietro figura il Leone (voto 9). Ottimo periodo, in amore come nel lavoro, anche per Gemelli (voto 8) e Acquario (voto 8).

Astrologicamente parlando, il periodo evidenzia l'ingresso del Sole in Toro, passaggio messo in agenda per domenica 19 aprile.

Altrettanto interessanti i cambi di settore programmati dall'Astro d'Argento, in tutto tre in altrettanti segni. Il primo transito riguarda la Luna in Capricorno di lunedì 13; a seguire, mercoledì 15, il passaggio della Luna in Acquario. A chiudere il giro infrasettimanale, venerdì 17 aprile, il transito della Luna in Pesci.

Analizziamo in modo mirato le previsioni dell'oroscopo per la settimana da lunedì 13 a domenica 19 aprile per tutti i segni.

Astrologia e voti della settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: voto 7. Le previsioni rilasciate dall'oroscopo per voi Ariete, per questa settimana sono più che positive. Anche se martedì risulterà non troppo gradito in quanto segnato da due stelle e relativo 'ko', vi rifarete ampiamente giovedì con una splendida giornata valutata al 'top'. Davvero positive anche le giornate di venerdì 17 e sabato 18, entrambe segnate da cinque ottime stelline.

Un pelino al di sotto di quest'ultime risulteranno le giornate di lunedì 13 e mercoledì 15 valutate a quattro stelle. Domenica invece porterà solo tre stelle. Il responso astrale condensato nella tabelle sottostante:

Top del giorno giovedì 16 aprile 2020;

giovedì 16 aprile 2020; ★★★★★ venerdì 17 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13 e mercoledì 15;

★★★ domenica 19 aprile;

★★ martedì 14 aprile.

Toro: voto 7. Il periodo osservato si prospetta più che discreto.

Gli astri saranno benevoli più che altro nella parte finale e centrale della settimana. In primo piano domenica con l'arrivo del Sole nel segno: 'top del giorno' assicurata. Ottime prospettive in campo sentimentale nelle giornate altrettanto positive di giovedì 16 e sabato 18, valutate con cinque stelle. Non male nemmeno quelle di martedì e venerdì, segnate entrambe con quattro stelle. Sottotono invece, segnata con tre stelle, quella del 15 aprile. La peggiore risulta quella di Lunedì, valutata con due stelle. Il report settimanale giorno per giorno:

Top del giorno domenica 19 aprile - Sole nel segno;

domenica 19 aprile - Sole nel segno; ★★★★★ giovedì 16 e sabato 18;

★★★★ martedì 14 e venerdì 17;

★★★ mercoledì 15 aprile;

★★ lunedì 13 aprile.

Gemelli: voto 8.

Efficace ed altamente a favore quasi tutto il periodo esaminato. A parte il centro-settimana, con le giornate di martedì e mercoledì rispettivamente considerati da tre e due stelle negative, tutti gli altri riserveranno positività e piccole sorprese. Iniziamo con il migliore, sabato 18 aprile: da ritenere a ragione il vostro giorno. Ancora a favore lunedì 13, venerdì 17 e domenica 19 aprile, tutti alla pari a cinque stelle. Discreto il periodo portato da giovedì: quattro buone stelle assicurate. A seguire il condensato di vostra competenza da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 18 aprile;

sabato 18 aprile; ★★★★★ lunedì 13, venerdì 17 e domenica 19 aprile;

★★★★ giovedì 16 aprile;

★★★ martedì 14 aprile;

★★ mercoledì 15 aprile.

Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana indica sette giornate valutate sulla media sufficienza. Discreta la situazione in campo sentimentale, lievi i miglioramenti in campo lavorativo. Le previsioni dell'oroscopo indicano un ottimo inizio e fine periodo, molto meno la parte centrale. Martedì 14 e sabato 18 porteranno in dono cinque stelle, seguiti da lunedì 13, venerdì 17 e domenica 19 valutati con quattro stelle dei periodi normali. Invece sotto le attese sia mercoledì che giovedì, rispettivamente considerati a tre e due stelle. La scala riepilogativa con le stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 14 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ mercoledì 15 aprile;

★★ giovedì 16 aprile.

Leone: voto 9.

Si prevede una settimana vincente soprattutto negli affari e nei rapporti interpersonali. Martedì considerato ottimo, meritatamente indicato al 'top del giorno. Da vivere serenamente soprattutto lunedì 13, mercoledì 15 e giovedì 16, segnati da cinque ottime stelline super-fortunate. Nella media positività, valutati con quattro stelle, sia venerdì che domenica: avrete buone chance di veder realizzato qualche vostro progetto. Parlando di giornate 'no', l'unica e sola negativa sarà quella di sabato 18 da considerare sottotono: solo tre stelline. Non demoralizzatevi, servirà solo un po' più di concentrazione.

I dettagli nel riepilogo sottostante:

Top del giorno martedì 14 aprile;

martedì 14 aprile; ★★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e giovedì 16;

★★★★ venerdì 17 e domenica 19;

★★★ sabato 18 aprile.

Vergine: voto 6. L'oroscopo prevede per tanti di voi Vergine una settimana a rilento, diciamo di attesa: tranquilli, passerà. Un periodo buono, con ottime chance in campo lavorativo e affettivo, arriverà martedì 14, giovedì 16 e sabato 18 aprile, valutati a quattro stelle. Cinque stelle invece le regaleranno le giornate di mercoledì e domenica. Poco da sperare invece, venerdì 17, sotto tre stelle. Purtroppo, peggio sarà il primo giorno del periodo: lunedì considerato da due stelle.

A seguire il riepilogo quotidiano segnato con le stelle della settimana:

★★★★★ mercoledì 15 e domenica 19;

★★★★ martedì 14, giovedì 16 e sabato 18;

★★★ venerdì 17 aprile;

★★ lunedì 13 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali da Bilancia a Pesci

Bilancia: voto 6. Periodo non male, ma un po' 'strano', segnato da astri poco performanti a livello sentimentale soprattutto ad inizio periodo. Sarà anche una settimana senza la 'top del giorno', in compenso arriveranno due ottime giornate corredate da cinque stelle: giovedì 16 e sabato 18 aprile. Belli quasi alla stessa maniera anche i giorni mercoledì 15, venerdì 17 e domenica 19, segnati con quattro stelle.

Da vivere con scaltrezza, invece, lunedì, segnato da tre stelle e martedì preventivato con due stelle da 'ko'. Il report giorno per giorno nel riepilogo seguente:

★★★★★ giovedì 16 e sabato 18 aprile;

★★★★ mercoledì 15, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ lunedì 13 aprile;

★★ martedì 14 aprile.

Scorpione: voto 5. I prossimi sette giorni si prevedono mediamente positivi, anche se ben tre giornate su sette avranno il sigillo della negatività a corredo. Iniziamo a svelare le giornate migliori? Bene: unica e sola, la giornata di venerdì 7 porterà in dote cinque stelle e tanta buona fortuna. Periodo non affatto male quello interessante le giornate di lunedì 13, giovedì 16, sabato 18 aprile, segnati da quattro stelline.

Martedì 14 e domenica 19 saranno da tre stelle: lenti, tediosi e pesanti. Nulla comunque rispetto a mercoledì 29, giudicato pessimo con due stelline da 'ko' e pessima giornata. Il riepilogo giornaliero:

★★★★★ venerdì 17 aprile;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16, sabato 18;

★★★ martedì 14, domenica 19;

★★ mercoledì 15 aprile 2020.

Sagittario: voto 6. Sul filo della sufficienza prevista la prossima settimana. Venerdì 17, con due stelline da 'ko', sarà decisamente una giornata sbagliata per effetto della dura opposizione astrale. Meno peggio quella di giovedì, segnata da tre stelle 'sottotono', tuttavia facilmente gestibile.

La Luna in Capricorno riabiliterà in parte la settimana, portando in dote ottime chance in campo sentimentale martedì 14 e domenica 19, evidenziati con cinque splendide stelline: approfitterete? Periodo valutato con quattro stelle, lunedì 13, mercoledì 15 e sabato 18. Il riscontro quotidiano a seguire:

★★★★★ martedì 14 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e sabato 18 aprile;

★★★ giovedì 16 aprile.

★★ venerdì 17 aprile 2020.

Capricorno: voto 7. Periodo buono con in vista una settimana confortata dalla Luna nel segno. I giorni più fortunati per dare sfogo alla vostra creatività sentimentale saranno quelli di lunedì, 'top del giorno', e quelli di martedì e mercoledì segnati con cinque belle stelline.

Ancora buoni risulteranno quelli di giovedì 16, domenica 19, marchiati a fuoco con quattro stelline. Non tra i migliori venerdì e sabato: arriveranno tre stelle il 17 e solo due il giorno 18 aprile. Il responso astrale quotidiano:

Top del giorno lunedì 13 aprile - Luna nel segno;

lunedì 13 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 14 e mercoledì 15;

★★★★ giovedì 16, domenica 19;

★★★ venerdì 17 aprile;

★★ sabato 18 aprile 2020.

Acquario: voto 8. L'oroscopo prevede una settimana molto intensa dal punto di vista sentimentale. Merito dell'arrivo nel comparto di una splendida luna nel segno, pronta a regalare un mercoledì ottimo in amore. Il periodo è stato valutato altrettanto bene lunedì 13, giovedì 16 e venerdì 17, tutti segnati da cinque stelle. Ancora positivi risulteranno le quattro stelle relative a martedì 14. Giorni difficili invece, sabato, segnato con tre stelle e il giorno 19, purtroppo valutato con due stelline da 'ko'. La scaletta riepilogativa:

Top del giorno mercoledì 15 aprile - Luna nel segno;

mercoledì 15 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 13, giovedì 16 e venerdì 17;

★★★★ martedì 14 aprile;

★★★ sabato 18 aprile;

★★ domenica 19 aprile.

Pesci: voto 10. Stelle positive per tutti e sette i giorni, con possibilità favorevoli nei comparti amore e sentimenti. L'oroscopo della settimana anticipa l'arrivo della Luna in Pesci venerdì 17 aprile: la giornata sarà al 'top', pronta ad aprire le porte dell'amore ai tanti amici del segno. Allettanti i voti del periodo con martedì 14, sabato 18 e domenica 19 portatori di cinque meravigliose stelline. Non da meno risulteranno anche le giornate di lunedì 13, mercoledì 15 e giovedì 16, tutti recanti quattro buone stelline. Il report:

Top del giorno venerdì 17 aprile - Luna nel segno;

venerdì 17 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 14, sabato 18 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e giovedì 16.

La classifica della settimana per tutti i segni

La classifica della settimana da lunedì 13 a domenica 19 aprile è pronta per essere valutata. Abbiamo già svelato tutto nel corso delle analisi astrali dei singoli segni. Adesso non resta altro che confermare quanto evidenziato in precedenza riepilogando il tutto nella scaletta sottostante.

Il report astrologico finale estrapolato dall'oroscopo della settimana da lunedì 13 a domenica 19 aprile valido per tutti i segni, dall'Ariete fino a Pesci:

1° posto - Pesci , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° posto - Leone, voto 9;

3° posto - Gemelli e Acquario, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro e Capricorno, voto 7;

5° posto - Cancro, Vergine, Bilancia e Sagittario, voto 6;

6° posto - Scorpione, voto 5.

Il responso settimanale dal 13 al 19 aprile 2020 è giunto al termine. Ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento riguardante il periodo compreso tra il 20 e il 26 del corrente mese.