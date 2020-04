L'Oroscopo di domani giovedì 16 aprile 2020, è pronto ad un nuovo incontro con voi lettori appassionati della buona Astrologia. In evidenza, oltre all'immancabile classifica con le stelline giornaliere, soprattutto le nuove previsioni dedicate come sempre a tutti i dodici segni della corolla zodiacale. Curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle del giorno? Bene, iniziamo pure a mettere in rilievo il più fortunato in assoluto, l'Ariete. I nativi nel simbolo astrale di Fuoco appena citato, quest'oggi al vertice della scaletta con le stelline, avranno meritatamente la "top del giorno" grazie a Luna e Marte in congiunzione nel campo dell'Acquario.

Intanto, sempre in merito a quanto messo in evidenza dall'oroscopo di domani 16 aprile, ad avere probabilmente più di qualche difficoltà da gestire nel periodo saranno gli amici nativi del Sagittario, valutati dall'Astrologia in giornata "sottotono".

A questo punto andiamo pure ai dettagli approfondendo le previsioni astrali di giovedì per tutti i segni con la relativa classifica a stelline completa.

Oroscopo giovedì 16 aprile, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: 'top del giorno'. Il prossimo giovedì sarà certamente più che positivo per voi Ariete.

In previsione tanta fortuna in campo sentimentale portata dalla Luna in congiunzione a Marte nel campo dell'Aquario, entrambi in splendido sestile al vostro Mercurio. Un affiatamento profondo che, secondo l'oroscopo, darà senz'altro pepe al rapporto con la vostra dolce metà. Il buon umore caratterizzerà in questa magnifica giornata. Sarà questo il dono che vi arriverà dalla fortunata combinazione dei vostri pianeti amici, il che vi renderà romantici con la persona amata.

Single, la mente sarà libera ed il cuore leggero: vi sentirete come sospesi da terra, felici come non mai. Vi siete meritati questo senso di benessere e sarebbe giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino. Nel lavoro, tutto ciò che riguarderà lo sviluppo ed il riorientamento di carriera sarà in aspetto positivo. Quindi rimboccatevi le maniche perché arriverete molto lontano.

Toro: ★★★★★.

La giornata di giovedì, in base a quanto valutato dall'oroscopo quotidiano, sarà ottimo per voi Toro. Dunque, si presume possa essere un giorno certamente "godereccio" sul profilo sentimentale ma anche in tutto il resto. L'amore è pronto a sorridervi: una spettacolare Luna in Aquario vi rimetterà in sesto rilanciando in voi quell'entusiasmo e quella passione un po' smarrita. Sarete dinamici e brillanti, un vero punto di riferimento per il partner. Single, voialtri invece sarete in uno stato d'animo sereno, il che vi permetterà di guadagnare equilibrio interiore e di condividere la vostra voglia di vivere con i vostri familiari.

Nel lavoro, ci saranno molto presto delle buone occasioni da cogliere, alcune imperdibili già potrebbero scorgersi all'orizzonte. Un progetto ricco di prospettive per il futuro, intanto, potrebbe andare molto presto in porto.

Gemelli: ★★★★. Partirà bene questo vostro giovedì di mezza settimana, con possibili piccoli sprazzi di fortuna a fine periodo. In amore, ritroverete sintonia e complementarietà di interessi con la persona amata, dopo un momento non particolarmente esaltante vissuto negli ultimi giorni. In coppia, un pensiero, una parola gentile o un sorriso regalato col cuore saranno sempre apprezzati e ricambiati da chi avete a fianco.

Single, quando l'umore è al massimo, anche il fisico ne giova. Tale stato sta ad indicare che in questo periodo vi sentite energici e pieni di brio, capaci di confortare o rendere allegri le persone della vostra vita. La versatilità poi, senz'altro vi sarà di grande aiuto nel lavoro e vi darà vantaggio rispetto agli altri.

Cancro: ★★. Giornata giudicata abbastanza pesante dall'oroscopo di vostra competenza, già valutata nelle predizioni d'inizio settimana con il preoccupante segno del "ko". In amore, peccato davvero ritrovarsi a bisticciare coi pianeti proprio in questa giornata. Infatti, il cambio di settore da parte della Luna vi scombussolerà mente e cuore.

Una sensazione, magari ingiustificata, di raffreddamento affettivo con il partner, potrebbe innescare depressioni e pensieri magri. Single, la Luna e Mercurio disarmonici potranno interferire in modo fastidioso nei programmi della giornata. Cercate di non affaticarvi e di non prendervela più del necessario, se qualcosa non dovesse andare come previsto: mantenetevi calmi e reagite con filosofia! Il vostro impegno nel lavoro sarà ammirevole, ma la stanchezza si farà sentire. Forse sarà opportuno concedersi una piccola pausa.

Leone: ★★★★★. Sarà un giovedì perfetto quasi su tutti i fronti, valutato dall'Astrologia del momento con le cinque stelle riservate ai frangenti fortunati.

In amore, sarà eccitante trovare degli aspetti del partner che ancora vi erano sconosciuti o poco noti. Se siete in vena di coccole, inventatevi un linguaggio speciale, un lessico alternativo che possa permettere solo a voi due di comunicare, senza interferenze esterne. Single, potrebbe essere il momento di occuparvi del fisico e dell'aspetto. Approfittate per ricaricare le batterie ma anche per riordinare un po' le idee: regalatevi qualche ora di sonno in più, fate attività fisica, vedrete che vi renderà più sereni e di buon umore. Nel lavoro, avrete una giornata sfolgorante, piena di belle novità.

Sicuri di voi stessi, vi avvierete verso la realizzazione di progetti, futili per alcuni, importantissimi per altri.

Vergine: ★★★★. In arrivo un giorno discreto, con momenti anche più che buoni. Quindi, questo periodo non sarà troppo difficile da portare a buon fine, a patto di saper individuare e poi gestire nel migliore dei modi eventuali situazioni critiche. In amore, saprete come migliorare la vostra vita affettiva. Le vostre emozioni vi spingeranno nella direzione giusta, rendendo la giornata piacevole insieme a chi amate. Single, anche se la malinconia dovesse prendere il sopravvento, la voglia di reagire e sperimentare non mancherà di certo: tirate fuori l'energia che è dentro di voi e fate ciò che vi possa rendere felici.

Nel lavoro, se chiederete molto, sicuramente molto avrete; qualche piccolo compromesso andrà comunque accettato. Sappiate che non potete realizzare da soli tutte le cose che avete segnate in agenda.

Previsioni zodiacali del giorno, da Bilancia a Pesci

Bilancia: ★★★★★. Giornata davvero decisamente ottima da vivere. Ben sostenuto da stelle magnanime, il periodo è già predisposto a dare supporto in campo affettivo e lavorativo. In amore, preparatevi a vivere momenti importanti: i sentimenti saranno in primo piano dandovi la possibilità di costruire una fortezza impenetrabile intorno al vostro rapporto.

Prendete tempo per assaporare le sensazioni forti che avrete a portata di mano, cercando di dedicarvi di più alla persona che più amate al mondo. Single, colpi di fulmine in vista per qualcuno dalla cotta facile: attrezzatevi, onde evitare situazioni imbarazzanti. Gli astri consigliano di mettere via le indecisioni, specialmente in caso di scelte obbligate. Nel lavoro, saranno d'oro i frutti di questa sfolgorante giornata. Infatti vi attendono momenti favorevoli: se avete delle richieste da fare, il momento è buono.

Scorpione: ★★★★. Questa parte della settimana si prevede possa essere all’insegna delle normali attività con un giovedì preventivato nella norma.

In campo sentimentale, se saprete coordinare le necessità urgenti, alla fine godrete di un’intesa passabile, accompagnata da buoni slanci di passione. La serata poi, senz'altro regalerà una novità fuori dall'ordinario. Single, se sognate troppo ad occhi chiusi potreste perdere l'opportunità di realizzare ciò che più vi preme, sappiatelo. Tenete alta la concentrazione cercando di cogliere ogni occasione che vi si potrebbe presentare. Nel lavoro, sfoderate pure senza timore il buon umore, vedrete che riuscirete a convincere anche i colleghi più ritrosi.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo di giovedì 16 aprile indica una giornata incentrata su un sottotono diffuso, anche se in certi frangenti metterà a disposizione attimi di positività.

Quasi sicuramente il comparto legato agli affetti sarà sottoposto a varie incomprensioni: agitazioni altereranno il grado di positività nel rapporto di alcune coppie. Per fortuna sarà solo una bufera passeggera e presto questa parentesi pesante si chiuderà. Single, è il momento giusto per esprimere i sentimenti in modo spontaneo. Per questo le stelle già da oggi invitano ad armarsi di coraggio e tentare di coinvolgere la persona che vi interessa. Nel lavoro, giornata improduttiva: inutile metterete altra "carne al fuoco" senza avere la certezza di concludere quello che avete in corso. Date priorità alle questioni urgenti.

Capricorno: ★★★★. Il prossimo giorno in calendario sarà positivo, a patto di tenere ben salda la testa sulle spalle. In amore, potete rendere piccante la vostra giornata sfruttando la voglia del partner di fare cose nuove. In coppia però, non iniziate con i soliti musi lunghi ma datevi da fare per rimodellare eventuali situazioni non proprio all'altezza delle vostre attese. Single, avrete una gran voglia di lasciarvi alle spalle tante piccole noie e/o delusioni che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Finalmente le stelle sembrano concedervi una folle occasione: pronti a prendere la palla al balzo? Nel lavoro, la vostra mente opererà a tutta velocità. Potreste avere idee vincenti o soluzioni che potrebbero cambiarvi la vita.

Aquario: ★★★★★. Effetti positivi rilasciati questo giovedì dalla congiunzione della Luna con Marte, entrambi nel vostro segno. L'oroscopo quotidiano perciò consiglia, soprattutto in amore, di darsi da fare: riavrete l'affetto della persona amata solo dando modo a quest'ultima di amarvi come meritate. In coppia, andrà tutto a gonfie vele con il vostro partner. Cercate di approfittare del buon momento per assaporare i piaceri che questa giornata senz'altro vi offrirà. Single, concentrate la vostra attenzione sul benessere altrui, questo di riflesso farà stare bene anche voi. Qualcuno avrà una "soffiata" in grado di favorire una conoscenza davvero speciale. Nel lavoro, per finire, le stelle vi renderanno brillanti e ricchi di idee interessanti.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo giornaliero per il 16 aprile indica un periodo sull'onda positiva delle quattro stelle. In amore, se dovessero esserci buone occasioni per chiarire con la vostra metà, approfittatene. nel frattempo iniziate a mettere in sicurezza quelle cose che necessitano di appropriati aggiustamenti. Single sfogate pure la vostra rabbia repressa o la vostra fame d'amore. L'Astrologia del giorno vi lascia aperta una speranza, a patto che prendiate coscienza del vostro "io" più sincero e vi regoliate di conseguenza. Nel lavoro invece, la giornata offrirà sensate, anche se discrete, opportunità di successo. Le stelle sono pronte a mettere in luce la vostra intelligenza.

Classifica stelline 16 aprile 2020

La classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo di giovedì 16 aprile è pronta. A voi il responso condensato dettato dalle effemeridi, ovviamente estrapolato dall'oroscopo di domani e valido per l'intero zodiaco: