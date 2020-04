Nuova settimana del mese di aprile in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà il periodo compreso tra lunedì 20 e domenica 26 aprile 2020. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: la settimana inizierà in modo particolare in campo amoroso, cercate di non dare spazio a dei nervosismi. Nella parte centrale del periodo, la situazione potrebbe migliorare. In campo lavorativo nel weekend, potrete fare dei buoni affari.

Toro: in questa settimana del mese di aprile, i nati sotto questo particolare segno, in campo amoroso riusciranno a comprendere la natura dei propri sentimenti.

Nella parte centrale del periodo vi sentirete particolarmente forti. Con il weekend potrebbero giungere degli stimoli interessanti a livello professionale.

Gemelli: in amore, soprattutto ad inizio weekend, potrete vivere delle belle emozioni, attenzione comunque alla giornata di domenica. In campo professionale, cercate di mettere bene in chiaro le cose fin dai primi giorni della settimana.

Cancro: a livello lavorativo, cercate di evitare delle discussioni, siate prudenti anche nelle parti centrali del periodo, quando è possibile che vi sentiate particolarmente nervosi.

In amore, chi ha vissuto delle complicazioni nelle settimane precedenti, in queste giornate è possibile che trovi un modo per recuperare.

Leone: in amore, le prime giornate del periodo saranno particolarmente sotto pressione per voi. Il weekend, diventerà invece un momento interessante per poter vivere delle emozioni. Nel lavoro, è possibile che arrivino delle occasioni per farvi valere.

Vergine: l'inizio della settimana sarà di recupero in campo amoroso.

Con il passare delle giornate, potrete ottenere anche delle conferme. Nel lavoro, è possibile che sorgano delle tensioni, se ci sono delle questioni da sistemare fatelo prima del weekend.

Astrologia settimanale per i segni zodiacali

Bilancia: ad inizio settimana, in campo sentimentale è probabile che alcune situazioni non funzionino. Il disagio potrebbe aumentare nel corso delle giornate successive.

Nel weekend, però, potrete riuscire a ricucire alcune situazioni. Nel lavoro, nella parte centrale del periodo, riuscirete comunque ad ottenere delle risposte.

Scorpione: a livello sentimentale, in questa settimana, potreste vivere delle buone emozioni. Le incertezze delle scorse settimane, sembrano essere superate, vi sentite più intraprendenti. In campo lavorativo, in particolare nel weekend ci saranno delle opportunità.

Sagittario: con il concludersi della settimana è possibile che arrivino dei momenti di stanchezza e nervosismo. In campo lavorativo sin dalle prime giornate, non mancherà dell'agitazione.

In amore, è importante che riusciate a mantenere la calma per non rovinare completamente il vostro rapporto amoroso.

Astri e stelle della settimana per gli ultimi segni zodiacali

Capricorno: la settimana inizia con buone opportunità in campo amoroso. Nel lavoro, invece, è probabile che vi sentiate agitati. Con il concludersi del periodo, le giornate miglioreranno, ci saranno anche nuove occasioni sentimentali.

Acquario: la prima parte del periodo sarà particolarmente pesante per voi. A livello lavorativo, è possibile che vi innervosiate a causa di alcuni ritardi. In amore è probabile perdiate la pazienza, dovrete fare delle scelte.

Pesci: settimana interessante per il segno. Nella parte centrale del periodo è possibile che in amore vi sentiate agitati, ma recupererete nel weekend con la Luna nel segno. A livello lavorativo, è probabile che giungano delle proposte.