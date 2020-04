Giro di boa della prima settimana del mese di aprile, siamo quasi giunti alla giornata di giovedì. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 3 aprile 2020 per i dodici segni zodiacali con le novità che porteranno stelle e pianeti.

Stelle e oroscopo del 3 aprile 2020 dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore quella del 3 aprile sarà una giornata che vedrà la Luna favorevole. Dopo alcune discussioni ora avete bisogno di maggiore relax. Nel lavoro occorre in questo periodo cercare soluzioni in maniera più serene.

Alcuni da poco hanno ricevuto una conferma.

Toro: per i sentimenti Luna dissonante, sarà una giornata che parte con qualche intralcio. Chi sta ancora discutendo con un ex con questa situazione potrebbe chiudere definitivamente. Nel lavoro i progetti sono rallentati dal periodo e con Saturno e Marte dissonanti sono maggiori le complicazioni.

Gemelli: a livello sentimentale in questa giornata parte un percorso positivo di Venere nel segno che porta nuove opportunità. Non mancheranno momenti interessanti da vivere nel pomeriggio.

Nel lavoro potrebbe nascere qualche idea positiva in questo momento.

Cancro: in amore, se ci sono state difficoltà in passato non è possibile recuperare. Le storie nate da poco sono decisamente importanti. A livello lavorativo, con Saturno che non è più opposto qualche miglioramento potrebbe arrivare.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna che si trova nel segno e Venere che torna attiva in amore.

Nel lavoro c'è chi ha voglia di riprendere un'attività o lanciare qualcosa di nuovo, ma al momento c'è una lenta crescita.

Vergine: a livello sentimentale le coppie che stanno insieme da tempo dovranno progettare da ora qualcosa per l'estate. In questi giorni però sarà più semplice perdere la pazienza. Nel lavoro un progetto importante è rimasto in bilico a causa di questo periodo, prima di cambiare rotta pensateci bene.

Previsioni e oroscopo del 3 aprile 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore Venere inizia un transito importante che porta un recupero, sfruttatelo anche nei prossimi giorni. Nel lavoro meglio rimandare qualsiasi discussione, attendete un miglioramento del periodo per avere un confronto.

Scorpione: a livello sentimentale, in questa giornata non mancherà qualche tensione per alcune questioni nate di recente. Ci vorrà un po' di pazienza. A livello lavorativo lasciate passare questo periodo di blocco e cercate di andare avanti.

Sagittario: a livello amoroso si potrà risolvere un problema, ma bisogna agire subito.

Attenzione a chi ha delle pretese nei vostri confronti. Nel lavoro con un cielo importante non si esclude qualche risoluzione dei problemi presenti al momento.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale meglio non agitare troppo le acque nei sentimenti, anche perché la Luna non è più opposta e questo potrà garantire qualche novità. Nel lavoro siete nervosi, una questione che era da concludere in questi giorni è inevitabilmente rimandata.

Acquario: per i sentimenti Luna in opposizione, ci vuole maggiore prudenza nelle relazioni. Nel lavoro momento importante per tenere le spese eccessive sotto controllo.

Pesci: in amore meglio rimandare i confronti pesanti. Nel lavoro anche Venere dissonante incide in questa situazione, non trovate la giusta serenità per portare avanti alcune cose.