L'Oroscopo indica che dopo due mesi di presenza nel vostro cielo, prima di Pasqua Mercurio si trasferisce in Ariete, dove trova il Sole. Questo quadro astrale indica che tutti i progetti curati recentemente dai nativi del segno possono passare finalmente alla base operativa. E' un buon momento per l’amore e i rapporti interpersonali, al contrario il fisico potrebbe vivere delle giornate sottotono. Marte che raggiunge Saturno in Acquario, causa un senso di pigrizia e svogliatezza. Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di aprile 2020 per i nati sotto il segno dei Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di aprile 2020 per i Pesci

Amore: l'oroscopo di aprile 2020 lascia presagire un mese positivo per i sentimenti. Tuttavia questo non significa che il segno sarà esente da momenti di dubbio ed indecisione, tanto meno che non ci saranno contrasti, soprattutto per chi durante il mese precedente si è trovato ripetutamente ad affrontare discussioni ed incomprensioni all'interno del rapporto di coppia. Qualcuno potrebbe prendere delle decisioni drastiche ma che si riveleranno importanti per il futuro.

Venere che si tuffa in Gemelli crea delle situazioni contrastanti per i Pesci, dunque momenti di passione e romanticismo si alternano a nervosismo e tensione. Muovetevi con cautela, meglio contare fino a dieci prima di parlare.

Previsioni astrologiche Pesci, lavoro e salute

Lavoro: come precedentemente anticipato, prima del weekend di Pasqua Mercurio lascia il segno, dopo una permanenza lunga ben due mesi, per spostarsi in Ariete, dove trova il Sole.

Questo quadro astrale indica che tutti i progetti ideati dai nativi del segno durante i mesi precedenti possono finalmente passare alla fase operativa e concretizzarsi. E' dunque arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e passare alla costruzione diretta delle vostre idee. Durante la fine del mese quando Mercurio si sposta in Toro qualcuno potrebbe ricevere delle risposte affermative o firmare un contratto.

Al contrario per quanto riguarda la sfera economica è un mese sottotono, in cui sarà meglio evitare le spese superflue e calcolare ogni spesa nel dettaglio.

Salute: come anticipato, l'oroscopo del mese di aprile 2020 lascia presagire un mese di alti e bassi per i Pesci per quanto riguarda il fisico. Secondo il presagio degli astri infatti il segno alterna giornate di grande energia e vitalità a momenti di pigrizia e stanchezza. Qualcuno, soprattutto durante la prima metà del mese quando Marte raggiunge saturno in Acquario, qualcuno potrebbe risentire di fastidi o dolori fisici, soprattutto a gambe e schiena.