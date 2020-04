L'Oroscopo di fine settimana dal 3 al 5 aprile approfondirà nel dettaglio l'entrata di Venere in Gemelli e di Luna dapprima in Leone, poi in Vergine. L'astro dell'amore riscalderà i cuori ed elargirà un'affettuosità accattivante e intelligente. Luna invece renderà il weekend più ambizioso e tutti i simboli zodiacali potranno concretizzare i desideri con maggiore concretezza e decisione nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo del fine settimana di aprile dall'Ariete alla Vergine

Ariete: attenzione a non essere troppo autoritari in amore e a non affermare le vostre idee in maniera eccessiva.

Sarete intelligenti e ben organizzati nel portare avanti i progetti a cui ambite, contando sull'influsso di Sole nel segno che regalerà sempre vitalità ed entusiasmo.

Toro: Venere passerà in Gemelli sabato ma non vi abbandonerà del tutto poiché elargirà comunque un modo di amare più comunicativo e frizzante. Attenzione alla quadratura di Luna venerdì e sabato che potrebbe procurare insoddisfazione. Domenica la situazione migliorerà e ci saranno delle novità in amore.

Gemelli: sabato Venere entrerà nel segno e sarete più dolci e ricchi di charme.

Non ricercherete il conflitto in amore, piuttosto approfondirete le situazioni con maggiore curiosità e intelligenza contando anche sulla presenza di Luna in Leone favorevole venerdì e sabato.

Cancro: sarebbe opportuno pensare di riorganizzare la vostra vita proprio in questo weekend, contando sulla posizione benefica di Venere molto vicina e di Giove che quasi sfiderà a rivoluzionare il tutto in maniera imprevedibile.

Nuova linfa vitale scorrerà a riscaldare il cuore e a farvi aprire all'amore, a patto che abbandoniate i ricordi passati.

Leone: Luna nel segno approfondirà gli affetti in maniera positiva, anche se sarete molto autoritari e ambiziosi nel voler concretizzare i sogni a tutti costi. Sole illuminerà con vitalità il tutto, contrastando un'opposizione di Marte e Saturno un po' capricciosa per i sentimenti.

Vergine: gli astri favorevoli dalla casa astrologica del Capricorno avvieranno una rinascita positiva per l'amore. Dovrete cercare di indirizzarla al meglio, vincendo una quadratura venusiana un po' pesante per i sentimenti. Luna entrerà nel segno domenica e garantirà concretezza, anche se Mercurio opposto farà trasmettere messaggi inconsci che non vorreste rivelare.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influenza di Luna dal Leone aprirà il weekend in modo generoso e sarete molto magnanimi e nobili d'animo. Venere sarà in posizione benefica sabato, quindi via libera all'amore sia che siate single che in coppia.

Scorpione: il satellite notturno aprirà un weekend più ambizioso e sarete molto fiduciosi in voi stessi. Perseveranti nel portare avanti i progetti con positività e dinamismo, riuscirete ad affermare le vostre idee e a concretizzare i sogni tenuti in cantiere da troppo tempo. Luna sarà benefica anche nella giornata di domenica.

Sagittario: Luna sarà benefica nelle giornate di venerdì e sabato, regalando tanta grinta e dinamismo. Sarà il momento giusto per rivoluzionare un po' la sfera amorosa, lasciando alle spalle le situazioni vecchie e aprendovi alle nuove con maggiore entusiasmo. Attenzione solo alla giornata di domenica, dove Luna in dissonanza potrebbe causare qualche noia.

Capricorno: buona la posizione di Plutone e Giove nel segno che acquisiranno maggiore potere e spingeranno a fare sempre di più per concretizzare i sogni con successo. A patto che non sprechiate le energie e che vi lasciate influenzare dai ricordi passati che ritorneranno nella mente ad appesantire un po' la sfera amorosa.

Acquario: a inizio weekend l'astro d'argento sarà in opposizione e potrebbe provocare un eccessivo bisogno di stare al centro dell'attenzione, di affermare la vostra personalità con pomposità. Saturno e Marte potrebbero "alienare" le emozioni, confondendo un po' le idee in amore ma domenica la situazione sarà già in netto miglioramento.

Pesci: Venere in dissonanza da sabato in poi potrebbe provocare carenze affettive e complicare la sfera sentimentale, confondendovi un po' le idee sul da farsi. Mercurio e Nettuno saranno in opposizione a Luna e alcuni fenomeni emotivi potrebbero turbare la comunicazione con gli altri.