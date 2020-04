Ha appena preso il via un nuovo mese. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Sagittario per il periodo compreso tra l'1 ed il 30 aprile 2020. Di seguito, le stelle e l'Oroscopo sui sentimenti, il campo professionale e quello salutare di tutti i nati sotto il nono segno dello zodiaco. Non sono mancate novità e belle emozioni per il segno nell'ultimo periodo. Un oroscopo intrigante ha riguardato anche il campo sentimentale: le coppie hanno avuto possibilità di chiarimenti.

A livello lavorativo, nelle ultime settimane il Sole è tornato favorevole, è stato possibile fare delle richieste, nonostante i rallentamenti inevitabili degli ultimi tempi.

Astrologia del mese di aprile per il segno del Sagittario

A livello salutare, in questo mese di aprile è possibile che nascano dei piccoli fastidi, dati da contrasti e tensioni in campo familiare. Cercate di mantenere le situazioni sotto controllo, potrete in questo modo evitare dei momenti di stress che potrebbero creare delle difficoltà a livello psicofisico.

Le prime settimane del periodo è possibile che siano caratterizzate da molta agitazione, che sarà alleviata nelle settimane successive. Nel lavoro, chi ha vissuto dei momenti di crisi in queste settimane di aprile potrà vedere un lento recupero. In amore, bisognerà soppesare le parole, per evitare delle profonde crisi con sé stessi ed il proprio partner. Scopriamo nel dettaglio le previsioni astrologiche e le stelle riguardanti il lato lavorativo e quello sentimentale dei nati Sagittario.

Oroscopo previsioni del mese di aprile: l'amore per il Sagittario

Nel mese di aprile, la situazione lavorativa sarà interessante, per questo motivo è possibile che nascano delle tensioni in campo amoroso. Cercate di evitare questo tipo di disagio, andando incontro al vostro partner ed ascoltandolo nei momenti di difficoltà. Anche in campo familiare è possibile che sorgano delle problematiche, cercate di condividere i vostri interessi per migliorare questo primo mese primaverile.

Qualcuno potrebbe essere chiamato ad affrontare delle scelte, ma non sarà semplice comprendere la strada giusta da affrontare: riflettete bene. Gli amori che nascono in questo periodo è possibile che siano passeggeri.

Astri e stelle di aprile: il lavoro del Sagittario

Le giornate del mese di aprile, a livello professionale, saranno particolarmente creative per il Sagittario. Non mancheranno occasioni da cogliere al volo, grazie anche al Sole attivo e a Mercurio, a partire dalla terza settimana di aprile. Arriveranno delle proposte, ma attenzione alle distrazioni che potrebbero giungere nell'ultima settimana del mese e che potrebbero farvi commettere degli errori.