È arrivato il mese di aprile 2020. Scopriamo le previsioni astrologiche e l'Oroscopo per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Di seguito l'amore, il lavoro e la salute del terzo segno zodiacale per il periodo compreso tra l'1 ed il 30 aprile. Presenti anche consigli per affrontare al meglio le giornate del mese. Dopo un periodo difficile da gestire in tutti i campi, le ultime giornate sono state caratterizzate da un buon recupero. Sono state infatti trovate delle soluzioni a dei fastidi non troppo facili da affrontare.

A livello amoroso sono stati favoriti i rapporti di lunga data, mentre in campo lavorativo è stata necessaria molta pazienza, prima che avvenisse una ripresa.

Previsioni astrologiche di aprile per i Gemelli

A livello salutare, in queste giornate di aprile vi sentirete molto meglio. Le giornate favoriranno le iniziative, legate al vostro benessere. Nonostante i momenti di difficoltà che in queste settimane sono state vissute, anche organizzare dell'attività fisica in casa, potrebbe farvi bene. Cercate di curare la vostra salute, anche dai malanni che potrebbero essere stagionali.

A livello sentimentale qualcuno è possibile che faccia delle scoperte inaspettate, come un'amicizia che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. A livello lavorativo non mancheranno elementi di forza in questo periodo. Scopriamo di seguito l'oroscopo nel dettaglio che riguarda il settore lavorativo e quello sentimentale dei nati sotto il segno dei Gemelli.

Astrologia di aprile: il lavoro dei Gemelli

Come anticipato, nel lavoro non mancheranno degli elementi di forza in vista di questo nuovo mese primaverile. Saturno sarà attivo insieme a Venere per alcune settimane, per questo motivo sarà possibile portare avanti i propri progetti: qualcuno potrebbe pensare anche a mettersi in proprio. Non mancheranno delle nuove collaborazioni, queste potrebbero essere particolarmente fortunate nella parte centrale di aprile.

Nei prossimi mesi, Venere continuerà il transito insieme anche a Marte, per questo motivo vi sentirete sempre più pronti a ricevere novità e buone proposte.

Astri e stelle del mese: l'amore dei Gemelli

In campo sentimentale ci sarà un improvviso risveglio, riuscirete a comprendere le vostre emozioni ed a capire cosa realmente desiderate dal vostro partner. Tutte le dispute iniziate nelle ultime settimane, già con l'inizio di aprile, saranno risolte, se non definitivamente, almeno chiarite. Situazione costruttiva che proseguirà fino alla fine del periodo. Quando Giove non sarà più contrario, sarà possibile anche fare dei progetti importanti, come convivenze o matrimoni.