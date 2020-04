L'oroscopo della giornata di giovedì 30 aprile prevede il Sole in posizione favorevole per i nativi Leone, godranno di una relazione di coppia stabile, al contrario l'Ariete potrebbe avere qualche difficoltà a gestire il proprio rapporto con il partner. Per il Sagittario le relazioni professionali in questo periodo saranno positive, mentre Pesci avrà modo di sentirsi un po’ più a suo agio sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 30 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 30 aprile segno per segno

Ariete: oroscopo di giovedì un po’ sottotono per voi nativi del segno.

La posizione di Venere potrebbe mettere in difficoltà la vostra relazione di coppia, e dovrete cercare di imporvi di meno nei confronti del partner per non irritarlo. Cercate dunque di assumere un atteggiamento più morbido. Se siete single e avete conosciuto una persona, cercate di mettere subito in chiaro come stanno le cose, per non ritrovarvi in difficoltà in un secondo momento. Per quanto riguarda il lavoro la vostra attenzione sarà focalizzata maggiormente verso il denaro. Sarete intenzionati a lavorare al meglio delle vostre capacità per cercare di aumentare le vostre finanze.

Voto - 7

Toro: configurazione astrale che prevede ancora il Sole e Mercurio in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo di giovedì. Sul fronte sentimentale siate curiosi e non temete di guardarvi intorno, avete molte possibilità di fare nuove conoscenze. Se avete una relazione fissa un certo autocontrollo vi aiuterà a gestire correttamente la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Nel lavoro se avete una disputa con un collega, non è il momento di occuparsene. Pensate per il momento alle vostre mansioni. Voto - 7,5

Gemelli: purtroppo in questa giornata ci saranno tanti ostacoli da superare per voi nativi del segno, nonostante ci sia Venere nel vostro cielo. Sul fronte sentimentale e familiare l'affiatamento tra voi non sarà dei migliori, e prima di accusare fareste meglio a domandarvi se siete responsabili anche voi di questa faccenda.

Se siete single non aspettatevi niente di che per quanto riguarda l'amore. Sul fronte lavorativo la situazione sarà piuttosto stabile, ma anche qui non aspettatevi grandi risultati. Semplicemente una giornata nella media. Voto - 6,5

Cancro: periodo poco convincente per quanto riguarda il lavoro per voi nativi del segno a causa di Giove in opposizione al vostro cielo. L'oroscopo annuncia qualche piccola difficoltà con il vostro impiego, tanto che forse sarà necessario prendere dei provvedimenti, oppure chiedere aiuto ad un collega. Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale, in quanto il forte desiderio di passione non farà altro che aumentare l'affiatamento di coppia con il partner.

Se siete single il vostro buonumore sarà alimentato dalle persone che avete intorno a voi. Voto - 7

Leone: in amore l'oroscopo annuncia una giornata ricca di sorprese, ovviamente da scoprire insieme alla vostra dolce metà. Se siete dei cuori solitari potreste aver voglia di trasgredire le regole per una volta e fare a modo vostro. Per quanto riguarda il lavoro Marte sarà in opposizione, di conseguenza con accettate incarichi che potrebbero richiedere delle ore in più di lavoro. Voto - 7

Vergine: oroscopo di giovedì niente male con il Sole in trigono dal segno amico del Toro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete in fermento per qualcosa di veramente bello che dovrà accadere in questa giornata, ciò nonostante non lasciate che la vostra eccitazione possa far irritare qualcuno.

Se siete single se una persona vi ha rifiutato, o non vi ha dato retta in chat, vuol dire che non era la persona che faceva al caso vostro, dunque non prendetevela e pensate di più a voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro state sicuramente facendo un buon lavoro, ma dovreste imparare ad ottimizzare i tempi di realizzazione dei vostri impegni. Voto - 8

Bilancia: oroscopo della giornata di giovedì che prevede il pianeta Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete voglia di riprovare quel brivido e quella voglia di amare con la vostra anima gemella, e in questa giornata potreste anche riuscirci.

Se siete single potranno decidere di aprire il cuore ad una nuova conoscenza. Sul posto di lavoro attenzione a Giove in quadratura che potrebbe mettervi in difficoltà nello svolgimento delle vostre mansioni. Voto - 7,5

Scorpione: configurazione astrale decisamente non a vostro agio secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Avrete il Sole e Mercurio in opposizione al vostro cielo, e questo significa che potreste avere qualche piccola difficoltà durante la giornata. In amore nonostante la situazione sia stabile, cercate di non rovinare il rapporto con la vostra anima gemella con il vostro carattere.

Se siete single forse sarebbe il caso di pensare di più a voi stessi che all'amore. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci dei momenti di frustrazione, e dovrete cercare di trovare una soluzione per superarli. Voto - 6,5

Sagittario: oroscopo di giovedì che prevede il pianeta Venere in opposizione al vostro cielo. Sul fronte sentimentale potreste avere qualche difficoltà e rimanere delusi dal comportamento di un vostro familiare o del partner stesso. Per quanto riguarda i cuori solitari potreste sentirvi oppressi dalla quotidianità e cercherete di trovare metodi alternativi per allargare i vostri orizzonti.

Sul fronte lavorativo avrete davvero tantissime opportunità di riuscire a svolgere progetti molto interessanti, magari con l'aiuto di un collega di cui vi fidate molto. Voto - 7

Capricorno: ottima giornata per voi nativi del sego secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete un ottimo Sole in trigono dal segno amico del Toro, pronto a darvi tutto il sostegno necessario di cui avrete bisogno per avere una relazione di coppia stabile. Se siete single rivelare i vostri veri sentimenti sarebbe una prova che una persona in particolare attende, per testare il vostro interesse o la vostra sensibilità.

Per quanto riguarda il lavoro la vostra priorità sarà portare a termine quelle mansioni che sono rimaste indietro, in modo tale da non avere eventuali problemi. Voto - 8,5

Acquario: cielo che vi aprirà a nuovi orizzonti per voi nativi del segno, grazie ai pianeti Marte e Saturno pronti ad assistervi. In amore la vostra anima gemella sarà entusiasta del vostro atteggiamento, e voi non vi fermerete di certo a comportarvi in questa maniera. Per quanto riguarda i single il consiglio sarà quello di vivere ogni momento, anche se per il momento non avete nessuno da amare. Avrete comunque modo di godere delle belle cose della vita.

Nel lavoro le energie e la voglia di fare non vi mancheranno, e avrete tante idee in testa che volete iniziare il prima possibile. Voto - 9

Pesci: configurazione astrale focalizzata maggiormente verso l'ambito lavorativo per voi nativi del segno. Vi sentirete decisamente più a vostro agio in questa giornata, tanto che se avrete in mente una collaborazione con i colleghi, potrete proporla senza il rischio di ricevere risposte negative. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single potrebbe verificarsi l'opportunità di una storia d'amore interessante, mentre se avete una relazione stabile, goderete di momenti piuttosto felici assieme alla vostra anima gemella.

Voto - 8