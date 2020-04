L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile 2020 è pronto a dare conto a voi lettori su come potrebbe evolvere il periodo osservato. Oggetto di valutazione in questo contesto sono i prossimi sette giorni in calendario, messi in relazione ai segni rientranti nella seconda tranche zodiacale, ossia quelli compresi dalla Bilancia sino ai Pesci. Il periodo, messo sotto stretta osservazione, restituisce un quadro chiaro e preciso su quali saranno i segni migliori e quelli in eventuale difficoltà.

In primissimo piano dunque, forte della splendida posizione al 'top della settimana', gli amici dello Scorpione (voto 10).

A gongolare di certo saranno anche coloro appartenenti al Sagittario (voto 8), seguiti da Bilancia (voto 7) e Capricorno (voto 7), chi più e chi meno, tutti valutati in periodo positivo. Invece, gli astri vedono una settimana abbastanza generica per tutti quelli appartenenti al segno dell'Acquario (voto 6) e dei Pesci (voto 6).

Andiamo pure a dettagliare meglio le previsioni dando voce all'oroscopo da lunedì 20 a domenica 26 aprile.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 7. Decisiva la settimana per voi, in cerca d'affetto. L'inizio della settimana sorriderà ai nativi che intendessero mettere in atto progetti a breve o medio termine, all'interno della coppia. Giorni favorevoli all'amore: lunedì (top del giorno), martedì e mercoledì (cinque stelle). Positive in parte anche le giornate di giovedì e domenica, anche se non le migliori per tentare la fortuna.

Sfortunatamente la buona sorte passerà lontano sia da venerdì che da sabato, considerati rispettivamente "sottotono" e da "ko". La classifica:

Top del giorno martedì 21 aprile;

martedì 21 aprile; ★★★★★ lunedì 20, mercoledì 22;

★★★★ giovedì 23, domenica 26;

★★★ venerdì 24 aprile;

★★ sabato 25 aprile.

Scorpione: voto 10. Una settimana davvero molto buona per quel che riguarda il rapporto con il partner. Una vecchia amicizia ritornerà prepotentemente a galla, forse mettendo a rischio il vostro rapporto.

La buona situazione astrale in circolo nel segno da lunedì a domenica, sarà il vostro scudo, con l'appoggio della Luna a fare da spada in vostra difesa. Il vostro amore, questa settimana, è in una botte di ferro. Non male a metà settimana la tendenza alla fortuna, anche se avete visto tempi migliori. Per iniziare qualcosa di nuovo in qualsiasi ambito, meglio aspettare martedì o venerdì, quando la Luna sarà sul punto di cambiare settore portando il suo influsso positivo nel segno. La scaletta:

Top del giorno giovedì 23 aprile;

giovedì 23 aprile; ★★★★★ martedì 21, venerdì 24, domenica 26;

★★★★ lunedì 20, mercoledì 22, sabato 25.

Sagittario: voto 8.

il vostro partner ama le sorprese? Se si, questo è il momento giusto per dimostrare il vostro amore. Sicuramente il vostro rapporto, un po' altalenante in quest'ultimo periodo, ne gioverà. I giorni della settimana, buoni per proporre o chiedere in amore, saranno giovedì, sabato e domenica. Da sabato la Luna cambierà segno passando dal Toro ai Gemelli, in questo caso avrete massima positività nella giornata precedente, ovviamente quella di venerdì (top del giorno). Invece, poche le chance di successo martedì e mercoledì. Il responso:

Top del giorno venerdì 24 aprile;

venerdì 24 aprile; ★★★★★ giovedì 23, sabato 25, domenica 26;

★★★★ lunedì 20 aprile;

★★★ martedì 21 aprile;

★★ mercoledì 22 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 7.

Questa settimana molto dipenderà dal vostro atteggiamento riguardo le persone, in primis verso il partner amata. Tenete a freno quel vostro istinto irascibile ad inizio periodo: lunedì e martedì non mandate tutto all'aria: saranno due giornate negative per molti, soprattutto in ambito famigliare. Per i primi due giorni di questa settimana, concentratevi molto senza lasciarvi influenzare dagli altri. I risultati migliori per voi arriveranno domenica, giovedì e venerdì insieme a tempi migliori. La luna consiglia di praticare una leggera attività sportiva: guadagnerete la stima di voi stessi. Il report settimanale:

Top del giorno domenica 26 aprile;

domenica 26 aprile; ★★★★★ giovedì 23, venerdì 24;

★★★★ mercoledì 22, sabato 25;

★★★ lunedì 20 aprile;

★★ martedì 21 aprile.

Acquario: voto 6.

La parte mediana della settimana con anche la chiusura del weekend saranno in posizione astrale negativa. Quindi giovedì e domenica non saranno certamente di aiuto per i rapporti affettivi o di lavoro. La luna consiglia calma e prudenza nelle discussioni mercoledì, venerdì e sabato. Il periodo migliore per fare progetti a breve e medio termine, oppure per chi è alla ricerca disperata dell'amore, buoni i giorni di lunedì e martedì, con i pianeti tutti dalla vostra parte. Il condensato dei prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 20, martedì 21;

★★★★ mercoledì 22, venerdì 24, sabato 25;

★★★ giovedì 23 aprile;

★★ domenica 26 aprile.

Pesci: voto 6.

Un piccolo inconveniente con il partner turberà la fine della settimana. Non allarmatevi più di tanto, solo tenete bene a freno il vostri impulsi e tanta calma nel reagire venerdì e soprattutto sabato 25 aprile. Tutto tornerà come prima ad inizio dell'altra settimana, per adesso sappiate che lunedì 20 e mercoledì 22 saranno le vostre giornate migliori. Piccoli screzi potrebbero generare incomprensioni, a partire da martedì e poi ripresentarsi anche giovedì e domenica: non esponetevi troppo nei contrasti, ma lasciate che essi si esauriscano naturalmente.

Le stelle giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 20 e mercoledì 22;

★★★★ martedì 21, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ venerdì 24 aprile;

★★ sabato 25 aprile.

Classifica della settimana per tutti i segni

Nuovo incontro con la classifica della settimana riguardante le giornate comprese da lunedì 20 a domenica 26 aprile. Come da routine la scaletta posta di seguito è relativa all'intero zodiaco, dunque per i segni dall'Ariete fino a Pesci. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà lo Scorpione, con Gemelli al secondo posto con il voto nove in pagella. A questo punto, visto che la curiosità senz'altro sarà in fermento per essere appagata, andiamo subito a scoprire il responso finale segno per segno offerto in questo contesto dall'oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile:

1° Scorpione , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Gemelli, voto 9;

3° Toro e Sagittario, voto 8;

4° Ariete, Bilancia e Capricorno, voto 7;

5° Cancro, Vergine, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Leone, voto 5.

Il report relativo all'oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile finisce qui.

Il nuovo appuntamento con le previsioni e la classifica interesserà il periodo compreso tra il 27 aprile ed il 3 maggio.