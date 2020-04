L'oroscopo del mese di maggio indica tanti cambiamenti non solo astrali per i 12 segni zodiacali. I nativi Ariete avranno modo ancora di godere dei benefici della propria relazione di coppia, grazie a Venere in sestile. Discorso simile per i nativi Gemelli, che potranno beneficiare anche della posizione favorevole del Sole a partire dalla seconda metà de mese. Per il Leone Mercurio favorevole promette un recupero significativo a livello lavorativo, con nuovi contratti, nuovi accordi e soprattutto guadagni in rialzo, mentre Cancro vivrà un periodo abbastanza tranquillo sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di maggio 2020 per quanto riguarda la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo maggio 2020, 1^ sestina

Ariete: un altro mese piuttosto soddisfacente per quanto riguarda la sfera sentimentale per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo del mese di maggio. Beneficerete ancora degli influssi di Venere in sestile dal segno dei Gemelli, portando ancora gioia e serenità nella vostra relazione di coppia. Il vostro umore sarà spesso dei migliori e saprete come approcciarvi alla vostra anima gemella per cercare di provare bellissime emozioni.

Per quanto riguarda i cuori solitari il dialogo con gli amici e familiari sarà favorevole e potrete avere qualche probabilità in più di fare breccia nel cuore della persona che amate. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo l'oroscopo annuncia grandi soddisfazioni per voi nativi del segno, grazie soprattutto al fatto che vi fisserete fin da subito degli obiettivi da portare a termine entro un certo periodo di tempo.

Voto - 8,5

Toro: oroscopo del mese di maggio che prevede il transito di molti pianeti nella vostra casa, a partire dal Sole già presente da qualche giorno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbero verificarsi dei cambiamenti nella vostra relazione di coppia, tanto che dovrete valutare con attenzione se potrebbe trattarsi di qualcosa di positivo oppure no. In ogni caso, l'affiatamento di coppia sarà piuttosto soddisfacente, e con il sostegno della vostra anima gemella, affronterete con coraggio i vari problemi della vita quotidiana.

Se siete single vi accorgerete ben presto che il vostro interesse verso una persona in particolare potrebbe cambiare, rivalutando attentamente la situazione. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Mercurio e Giove favorevoli porteranno grandi soddisfazioni, e spesso avrete una grande fiducia nelle vostre capacità. Se siete infine alla ricerca di un nuovo impiego, l'oroscopo vi consiglia di preparare al meglio il vostro curriculum. Voto - 8

Gemelli: mese di maggio che si appresta ad essere maggiormente focalizzato verso la sfera sentimentale, soprattutto grazie al fatto che il pianeta Venere si troverà ancora in congiunzione al vostro cielo.

La vostra relazione di coppia sarà praticamente perfetta sotto ogni punto di vista. Proverete spesso sensazioni e gioie immense, che beneficeranno sull'intesa di coppia, in particolare per coloro che sono nati nella seconda decade. L'arrivo del Sole nella seconda metà del mese inoltre, amplificherà esponenzialmente l'amore che proverete nei confronti del partner. Per quanto riguarda i cuori solitari potreste avere la possibilità di conoscere persone intriganti con cui andrete d'accordo fin da subito. Sul fronte lavorativo la seconda parte del mese sarà la più favorevole in quanto inizierete a raccogliere i frutti del vostro duro lavoro e vedrete finalmente le vostre finanze risalire.

Voto - 8,5

Cancro: oroscopo di maggio sicuramente non molto entusiasmante, ma neanche così pessimo per voi nativi del segno. Partendo dalla sfera lavorativa, sarà un periodo tutto sommato tranquillo, senza particolari problemi, ciò nonostante avere Giove in opposizione potrebbe riservarvi delle brutte soprese, quindi state sempre all'erta. Sul fronte sentimentale invece sarete chiamati a superare qualche piccolo ostacolo all'interno della vostra relazione di coppia, come un problema finanziario o un litigio in famiglia. Dovrete dimostrare di essere dei validi leader nonché dei veri e propri pilastri su cui il partner possa appoggiarsi in caso di necessità.

Per quanto riguarda i cuori solitari, il periodo sarà piuttosto interessante per conoscere nuove persone, ciò nonostante fareste meglio a non affondare subito il colpo in quanto rischierete di rovinare un rapporto appena nato, o più semplicemente, di partire con il piede sbagliato. Voto - 7

Leone: oroscopo di maggio in rialzo per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo, considerato che Mercurio sarà favorevole al vostro cielo. Avrete qualche difficoltà solamente per quanto riguarda la prima settimana del mese, dove dovrete fare i conti ancora con dei guadagni poco convincenti.

La restante parte invece sarà abbastanza soddisfacente, con una voglia di tornare ad essere competitivi con gli altri colleghi, e con dei guadagni decisamente più all'altezza rispetto a prima. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo sarà discreto per voi nativi del segno, considerato che un po’ di nervosismo da parte vostra potrebbe incrinare il vostro rapporto. Cercate dunque di non assumere un atteggiamento impulsivo. Se siete dei cuori solitari godrete della compagnia dei vostri amici più cari, e forse di una nuova conoscenza. Voto - 7,5

Vergine: oroscopo del mese di maggio un po’ monotono per voi nativi del segno, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Non avrete tanti pianeti favorevoli nel vostro cielo, di conseguenza dovrete cercare voi di portare stabilità ed armonia all'interno della vostra relazione di coppia. Sarà un’impresa abbastanza difficile, ma con un po’ d'impegno e di pazienza potreste riuscirci. Se siete dei cuori solitari attenti a non scoraggiarvi se non sarete apprezzati, arriverà la persona giusta che vi inonderà di amore. Sul fronte lavorativo secondo l'oroscopo sarete assistiti dal pianeta Giove in trigono dal segno del Capricorno, che vi permetterà di portare sapientemente a termine le vostre mansioni. Potreste inoltre decidere di intraprendere alcuni incarichi un po’ più particolari per cercare di aumentare più velocemente le vostre finanze, ma dovrete impegnarvi parecchio.

Voto - 7,5