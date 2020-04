L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile 2020 è pronto a stilare la classifica dei giorni migliori e ad evidenziare le giornate negative del periodo. In campo, quest'oggi, le previsioni sui sei segni interessanti la prima metà dello zodiaco, ossia dall'Ariete fino a Vergine. Le effemeridi del periodo, ovviamente in relazione ai sei sotto osservazione nel contesto, sottolineano il momento straordinario riservato dall'Astrologia ai Gemelli (voto 9): il simpatico segno di Aria potrà contare su una meravigliosa Luna nel segno il giorno 25 aprile.

Gli amici nativi nel simbolo astrale appena enunciato saranno affiancati dagli altrettanto positivi amici del Toro (voto 8) che, in compagnia dell'Ariete (voto 7), avranno il monopolio assoluto della parte alta della classifica. Decisamente inferiore il riscontro astrale sui prossimi sette giorni, anche se non affatto male, per coloro del Cancro (voto 6) e della Vergine (voto 6). Invece, le previsioni da lunedì 20 a domenica 26 aprile indicano un periodo non troppo facile per gli amici del Leone (voto 5), sottoposti a turbolenze astrali abbastanza pesanti.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare a decantare l'oroscopo da lunedì 20 a domenica 26 aprile, come da solito copione ci piace dare info sui prossimi spostamenti della Luna. Il frangente sotto osservazione conta in tutto tre tappe in programma per questa settimana. Ad iniziare il giro nei segni, la Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco già da questo lunedì 20 aprile alle ore 9:00.

La dolce "musa dei poeti" poi farà una seconda tappa mercoledì 22 aprile alle ore 21:36 dove formerà la bella figura astrologica della Luna in Toro. La settimana sarà da ritenersi chiusa per l'Astro d'Argento con l'ingresso della Luna in Gemelli prevista per sabato 25 aprile.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 7. La settimana in arrivo si muoverà quasi costantemente sui soliti alti e bassi quotidiani.

Vediamo subito quali saranno i giorni migliori, quelli in cui potrete "muovervi" con maggior efficacia. Allora, iniziamo con la giornata migliore in assoluto: lunedì 20 aprile è stato valutato al 'top del giorno', merito dell'ingresso della Luna nel segno. Visto anche l'ottimo periodo in arrivo previsto per martedì 21 e domenica 26: due splendide giornate valutate a cinque stelle. Discreti benefici abbastanza graditi saranno serviti nelle giornate di mercoledì 22 e sabato 25, segnate entrambe con quattro stelle positive. Da evitare, invece, distrazioni o quant'altro giovedì 23 aprile, giornata da tre stelle "sottotono".

Fermi e immobili, intanto, questo prossimo venerdì, segnato in calendario con il giorno 24: astri negativi e periodo da due stelle. Il prospetto condensato espresso giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 20 aprile - Luna nel segno;

lunedì 20 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 21 e domenica 26;

★★★★ mercoledì 22 e sabato 25;

★★★ giovedì 23 aprile;

★★ venerdì 24 aprile.

Toro: voto 8. Partiamo subito con l'oroscopo mettendo in primo piano le giornate migliori della prossima settimana dell'attuale mese. Favoloso mercoledì 22 aprile, portatore di una splendida "top del giorno" sostenuta davvero alla grande da una dolce Luna nel segno.

Ottime anche le tre giornate di contorno, sempre sotto ottima protezione lunare: lunedì 20, martedì 21 e giovedì 23, tutte segnate da cinque stelle. Altrettanto buona, comunque sotto l'influenza di astri abbastanza efficaci, venerdì 24 aprile, considerato a quattro stelle. Note decisamente stonate, sabato 25 e domenica 26 aprile, classificate con tre e due stelline rispettivamente indicanti il "sottotono" e il "ko". Il resoconto finale di vostra competenza:

Top del giorno mercoledì 22 aprile - Luna nel segno;

mercoledì 22 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 20, martedì 21 e giovedì 23;

★★★★ venerdì 24 aprile;

★★★ sabato 25 aprile;

★★ domenica 26 aprile.

Gemelli: voto 9.

Previsto un periodo molto performante con la penultima settimana di aprile piena di buone notizie e con qualche sorpresa inaspettata. Il prossimo martedì 21 aprile per voi, amici del Toro, sarà l'unica giornata a poter dare fastidio, classificata solo con tre stelle "sottotono", al contrario delle restanti, quasi tutte ottime. Tra le giornate più a favore, dunque da sfruttare al massimo nelle vostre imprese quotidiane e da considerare assolutamente al top, giovedì 23, venerdì 24 e domenica 26, tutte segnate a cinque stelle. Pertanto, come da tabella, tutt'altro discorso per quella del 25 aprile, ovviamente super-positiva segnata al "top del giorno" grazie all'arrivo di una splendida Luna in Gemelli.

Per finire, avrete quattro normalissime stelle lunedì 20 e mercoledì 22 del mese. A voi il responso a seguire:

Top del giorno sabato 25 aprile - Luna nel segno;

sabato 25 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 23, venerdì 24 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20 e mercoledì 22;

★★★ martedì 21 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana indica il periodo come poco convincente, ma non negativo in assoluto. Anche se con i soliti periodi altalenanti, tutto sommato il frangente andrà valutato con votazione sufficiente. Il periodo analizzato non porterà l'attesissima giornata "top" a causa di convergenze a livello planetario non allineate da poter favorire una valutazione in tal senso.

Intanto a figurare tra le giornate migliori, quindi meritevoli delle cinque stelline, lunedì 20 e sabato 25, entrambe indicate per risolvere questioni sentimentali in stallo. Abbastanza soddisfacenti anche martedì 21, venerdì 24 e domenica 26, previsti tutti con quattro buone stelle a corredo. Non troppo a favore sarà invece la parte centrale della settimana: mercoledì 22 e giovedì 23 saranno rispettivamente segnati da tre stelle "sottotono" e da due stelline relative ai periodi da "ko". I dettagli a seguire:

★★★★★ lunedì 20 e sabato 25;

★★★★ martedì 21, venerdì 24 e domenica 26;

★★★ mercoledì 22 aprile;

★★ giovedì 23 aprile.

Leone: voto 5.

Settimana in affanno per gran parte dei giorni, cadenzata da fasi alterne difficili da comprendere ed accettare. Partiamo proprio da mercoledì 22 aprile, valutato molto bene con cinque stelle: l'unica e sola giornata in cui vi potrete permettere di fare o disfare ciò che riterrete più opportuno. Martedì 21, giovedì 23 e venerdì 24, invece, saranno giornate in cui vi sarà permesso di sbilanciarvi poco. Infatti avrete il conforto di quattro buone stelline, sufficientemente positive indicanti i periodi di normale amministrazione. Da non prendere alla leggera, invece, sabato 25 e domenica 26, classificati entrambi con tre stelle "sottotono".

Massima attenzione infine per lunedì 20 aprile, considerato con due stelline da "ko". In questi casi il consiglio è sempre quello, ossia fare poco o nulla e solo se strettamente necessario. La classifica:

★★★★★ mercoledì 22 aprile;

★★★★ martedì 21, giovedì 23 e venerdì 24;

★★★ sabato 25 e domenica 26;

★★ lunedì 20 aprile.

Vergine: voto 6. Inizierà davvero malissimo questa settimana che, però, si chiuderà decisamente in modo accettabile, in tutti i sensi. Non arrabbiatevi, non ci siamo sbagliati nel valutare voi Vergine, pertanto accontentatevi del voto 6 espresso in pagella e aspettate periodi migliori.

L'oroscopo della settimana 20-26 aprile indica che il periodo andrà decisamente in modo pessimo in amore, mercoledì 22 aprile, da ritenere "sottotono" con solo tre stelle; il giorno prima, invece, coincidente con martedì 21, porterà in dote solo due stelline da "ko": pazienza, andiamo avanti. Migliorerete le vostre performance nei diversi settori nelle giornate di lunedì 20, giovedì 23 e domenica 26, valutate nel complesso buone da quattro stelline. Nessun problema, intanto, per venerdì 24 e sabato 25 del mese, entrambe considerate a cinque stelle: e sarà proprio in queste giornate che potrete mettere in gioco le carte migliori, sia in amore che nel lavoro.

A voi il resoconto finale:

★★★★★ venerdì 24 e sabato 25;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ mercoledì 22 aprile;

★★ martedì 21 aprile.

