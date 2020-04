L'Oroscopo del giorno 25 aprile 2020 annuncia con piacere l'ingresso della Luna in Gemelli proprio questo sabato. Come da prassi, ad interpretare il pensiero delle stelle nei riguardi dei sei segni in analisi è l'Astrologia, quest'oggi applicata al primo giorno d'inizio weekend. In primo piano quindi, le previsioni zodiacali di sabato con relativa la classifica stelline giornaliera, già pronta a misurare il grado di positività di ogni simbolo astrale. La sestina evidenziata in questo contesto, lo ricordiamo, è quella relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Tra questi, senz'altro si celano i segni più fortunati del giorno. In questo caso il riferimento è tutto per il Sagittario, valutato al "top del giorno" per via della Luna speculare positiva. Si profila altresì un discreto periodo, soprattutto in amore e nel lavoro, anche per Scorpione, Capricorno e Acquario, tutti a pari merito con cinque stelle. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di sabato 25 aprile, si preannuncia un periodo abbastanza impegnativo a coloro appartenenti a Bilancia e Pesci, entrambi relegati a fine classifica.

Classifica stelline 25 aprile 2020

Le previsioni incentrate sull'imminente inizio weekend sono pronte a dare merito ai segni più fortunati e non, prescelti dal filotto relativo alla seconda sestina. A fare da apripista alle conseguenti previsioni zodiacali, come al solito, la nostra classifica stelline interessante l'oroscopo del 25 aprile. A primeggiare su tutti nella giornata in analisi, come anticipato in apertura il segno del Sagittario, al momento designato come il migliore in assoluto e meritatamente in prima posizione nella scala della positività odierna.

Ansiosi di avere conferma in merito al grado di positività rilasciato dagli astri al vostro segno? Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, estrapolato come da copione dall'oroscopo per i sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Sagittario;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Acquario;

★★★: NESSUNO;

★★: Bilancia, Pesci.

Oroscopo sabato 25 aprile: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★. Partirà abbastanza negativamente questa parte della settimana, con un sabato giudicato dagli astri con il pessimo "ko".

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, scontri all'ordine del giorno metteranno in difficoltà nei rapporti di coppia, anche in quelli abbastanza maturi: cosa fare? Uno stimolo o un diversivo divertente, magari capace di ridare nuova carica al ménage a due, sarebbe l'ideale. Se dovessero esserci cose rimaste in sospeso con il vostro partner, cercate di chiarire, magari raffreddando un po' gli animi surriscaldati. Single, vi sentite attratti da una bella persona ma, allo stesso tempo, non riuscite ancora a staccarvi definitivamente da una storia passata. Calma, aspettate che la natura faccia il suo corso: sono in arrivo tempi decisamente migliori per voi Bilancia.

Le previsioni del giorno per quanto riguarda il lavoro, indicano noie con il collega di turno. Sappiate che i problemi e le divergenze potranno essere superati solo mettendo da parte l'orgoglio: accettate il buon dialogo.

Scorpione: ★★★★. Si prevede nella norma questo vostro sabato di fine settimana, senza troppe problematiche a cui porre rimedio. In amore, una splendida Luna in Gemelli sarà, seppur in modo parziale, dalla vostra parte, grazie alla preziosa specularità al 40% di quest'ultima verso il vostro segno. Nella coppia, dopo un periodo "no" sta per finire la tempesta e se non in giornata, almeno tra domenica e lunedì prossimi arriverà il sereno.

Single, l'oroscopo del giorno ricorda di non sopravvalutare le vostre reali possibilità: sappiamo tutti che certi traguardi sentimentali sono stati sempre abbastanza difficili da centrare, quindi non abbattetevi se doveste incontrare qualche intoppo, ok? Nel lavoro invece, dimostrerete di avere una marcia in più e porterete a termine il tutto, con calma e precisione.

Sagittario: ★★★★★. Si anticipa che evolverà in modo splendido questo sesto giorno della settimana, con un sabato pronto ad offrire più di un'occasione da sfruttare nei diversi comparti. L'ottima posizione della Luna, presente in questo giorno in Gemelli, vi permetterà di avere anche piccoli sprazzi di fortuna da sfruttare al momento giusto.

In amore dunque, campo libero alla voglia di novità e alla messa in campo di nuovi propositi: il periodo promette e le stelle saranno dalla vostra. Siate liberi di esprimere serenamente tutto voi stessi, tenendo come punto fermo l'amore del partner: perché rinunciare alla felicità se l'avete a portata di... cuore? Single, venti di passione aleggeranno intorno a voi, qualunque fosse la vostra condizione sentimentale: ne resterete affascinati e in molti potrebbero farci davvero un pensierino. Nel lavoro, l'oroscopo del giorno 25 aprile al Sagittario indica tenetevi pronti a nuovi cambiamenti, anche perché per voi adesso tira un'aria confusionale: nuove opportunità da cogliere al volo.

Astrologia del giorno 25 aprile: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Anche se sulla carta poco risulta poco entusiasmante, tuttavia sarà un sabato importante per alcune questioni aperte da risolvere. Se presa con una certa intelligenza non sarà difficile da portare a buon fine. In amore intanto, il consiglio dell'oroscopo è quello di mantenere una certa calma, specialmente nei confronti del partner. In coppia, in qualche caso la qualità del rapporto, anche essendo già priva di punti interrogativi, non in grado di offrire momenti esaltanti. In questo momento fate pure qualche strappo alle vostre regole (sapete di cosa si parla vero?).

Insomma, è il classico caso di dare "un colpo al cerchio e uno alla botte". In ambito familiare poi, senz'altro riceverete prova d’affetto da qualcuno (marito/moglie o figlio/a). Single, mancherà un po' di positività in più nelle vostre iniziative, forse perché già da adesso vi sentite sfiduciati. Suvvia, fatevi coraggio e organizzate una bella rimpatriata con gli amici: no, le stelle non vi stanno invitando ad uscire ma solo sfruttare la tecnologia a tale scopo... (Fb, Twitter, Instagram etc.). Nel lavoro, la vostra grinta vi favorirà, rendendovi particolarmente prestanti in tutto quello che dovrete fare.

Acquario: ★★★★. Questo sabato sarà abbastanza positivo per la maggior parte di voi nativi. Chi si prepara ad iniziare un nuovo percorso di vita, in questo periodo non sbaglia di sicuro, a patto di riuscire a mettere in chiaro i problemi legati a possibili rischi. In amore, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dell'Acquario, il partner potrebbe risentire di un vostro eventuale bisogno di restare soli o magari di distrarsi un po' a livello mentale. Questo stato di cose potrebbe essere scambiato dalla persona amata per superficialità o qualcosa di peggio. Con un piccolo gesto affettuoso, anche solo una carezza sul viso con un sorriso e un bacio, sicuramente eviterete inutili discussioni ridestando fiducia e comprensione nel partner.

Single, Cupido tornerà a bussare al vostro cuore, quindi preparatevi a decidere se aprire definitivamente la porta dell'amore oppure continuare sulla vostra strada, soli soletti... Nel lavoro invece, finalmente sarete premiati a livello economico. Anche se non dovesse essere un granché, godetevi il momento in serenità.

Pesci: ★★. Giornata di chiusura (quasi) dell'odierna settimana valutata con le classiche, purtroppo pessime, due stelle relative ai periodi da "ko". Secondo gli astri, per quanto concerne la solita quotidianità vi sentite un poco malinconici, forse perché vi state facendo mille domande sul vostro futuro, al quale non sapete proprio trovare risposta.

In amore, visto il frangente poco raccomandabile, si consiglia cautela e pazienza. Confidate senza timore eventuali crucci o perplessità alla persona amata, anche perché non siete poi così bravi come pensate a nascondere la verità e lo sapete bene anche voi. Se single invece, il periodo avrà toni un po’ aspri specialmente per quanto riguarda la vostra sfera sentimentale. In molti potreste essere succubi della malinconia, forse anche un pochino tristi senza un motivo valido: tranquilli. Fate un bel respiro profondo e cercate quell'ottimismo che senz'altro alberga in voi: promettete di sforzarvi nel cercare gli stimoli giusti?

Secondo l'oroscopo del giorno 25 aprile invece, riguardo il lavoro, le stelle avranno un occhio di riguardo per coloro impegnati in relazioni professionali di un certo prestigio. Diciamo che saprete curare al meglio ogni dettaglio.