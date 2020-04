L'oroscopo di domani 24 aprile 2020 è pronto a mettere sulla bilancia della positività (o della negatività) le previsioni zodiacali di venerdì. Curiosi di sapere se nel corso della giornata avremo l'Astrologia dalla nostra parte? Lo scopriremo subito andando a spulciare nella nuova classifica con le stelline relative ai segni della prima sestina. Focus mirato quindi sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, messi sotto analisi nei due settori fondamentali della vita: l'amore ed il lavoro.

In questo caso, a gongolare su tutti gli altri saranno coloro dei Gemelli e della Vergine. Ambedue i predetti saranno favoriti soprattutto in campo sentimentale, rispettivamente dal trigono Luna-Venere e dal sestile Luna-Nettuno entrambi speculari positivi per il segno. A titolo di cronaca, l'Oroscopo del giorno 24 aprile annuncia discreta la parte legata ai sentimenti anche per Toro, Cancro e Leone, trio considerato nel periodo a quattro stelle.

Classifica stelline 24 aprile 2020

Ansiosi di mettere in evidenza quali saranno i segni appoggiati dagli astri in questo fine settimana?

A dare riscontro, positivo o negativo che sia, la nostra nuova classifica stelline quotidiana, in questo caso impostata sulla quinta giornata dell'attuale settimana, venerdì. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco, con al primo posto Gemelli e Vergine. Al secondo posto troviamo, con quattro stelline, Toro, Cancro e Leone.

Infine, l'ultimo posto questa volta risulta assegnato agli amici Ariete: tranquilli, l'Astrologia è in continuo movimento; un famoso detto recita "oggi a te, domani a me!".

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro, Leone;

★★★: NESSUNO;

★★: Ariete.

Oroscopo di domani, venerdì 24 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★. Partirà male questo venerdì di fine settimana, almeno secondo le attuali previsioni.

Infatti avrete Plutone in quadratura a Mercurio vostro pianeta di settore. Calma, troverete presto la soluzione più adatta ai vostri problemi. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, un filo di prudenza in più sarà d'aiuto anche a coloro che sono già stabilmente in coppia. Diciamo che nel corso del periodo occorrerà avere molta comprensione e tolleranza soprattutto nella via di coppia, onde evitare discussioni inutili. Single, non date per scontato che tutto andrà liscio come l'olio, ok? Sappiate che dovrete impegnarvi, perché Plutone in quadratura è pronto a disseminare ostacoli o incomprensioni anche in famiglia.

Nel lavoro, con astri dissonanti l'impazienza potrebbe giocare brutti scherzi. Siate vigile, la giornata potrebbe favorire ostacoli o contrattempi.

Toro: ★★★★. Evolverà discretamente la quinta giornata della corrente settimana, valutata quest'oggi con le quattro stelle dell'ordinaria routine. Dunque, sarà questa una buona giornata, in alcuni casi anche da sfruttare per tanti di voi eventualmente con piccoli disguidi da rimettere in carreggiata. In amore, siate sempre socievoli e buoni ascoltatori. Sappiate che un approccio gentile in ambito relazionale sarà il modo migliore per convincere il partner (o chicchessia) a fare ciò che avete più a cuore.

Single, sarà una giornata sufficientemente fortunata. I rapporti con gli altri saranno illuminati da un Sole positivo, particolarmente luminoso, quindi non vi resta che approfittare. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero predice che alcune scelte che farete, se fatte in modo oculato, saranno tutte ottime opportunità per raggiungere interessanti traguardi.

Gemelli: ★★★★★. La parte della settimana sotto analisi quest'oggi annuncia un periodo certamente da vivere in grande stile. Cercate di non agire in modo impulsivo o troppo esagerato, evitando soprattutto i soliti errori. Buone nuove in programma se invece appartenete ai nativi di seconda decade.

In amore, approfittate di questo stato di grazia per dimostrare i vostri veri sentimenti a chi amate. Lasciatevi andare alle emozioni e godevi la giornata sereni e spensierati, consolandovi con il fatto che questo periodo "di clausura" sta per finire. Single, le predizioni relative all'oroscopo di venerdì indicano che, quasi sicuramente, state entrando in una fase importante della vita, per la stragrande maggioranza di voi. Potrete riconciliarvi con voi stessi o con qualcuno a cui tenete un sacco, magari godere anche di tutti i frutti che tale opportunità potrebbe di nuovo offrire. Nel lavoro invece, ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di loro.

Le stelle saranno dalla vostra parte, regalando l'energia necessaria per raggiungere la meta.

Astrologia del giorno 24 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Il prossimo venerdì in calendario sarà di sicuro poco interessante per voi Cancro, ma non necessariamente negativo, intendiamoci. Solo qualche discussione potrebbe turbare la giornata, ma niente di preoccupante: tutto si risolverà in fretta e già da subito ritroverete serenità e fiducia in voi stessi. Pertanto l'oroscopo sulla giornata di domani in amore annuncia altresì un periodo gratificante, in primis a coloro in coppia. Più di qualcuno potrà prendere decisioni importanti, magari in grado di cambiare positivamente il prossimo futuro.

Single, ciò che inizierete in questo periodo sarà fortunato e presto ne avrete grandi benefici. Cercate solo di restare sempre voi stessi e non cambiare per nessuno. Nel lavoro intanto, potreste avere ottime garanzie per un impegno nuovo che vi sarà eventualmente proposto a breve. Tuttavia non mancate di fare le vostre valutazioni, prima di decidere.

Leone: ★★★★. Si prevede un giorno non troppo oneroso in termini di dispendio di energie per voi Leone. Diciamo che, con un piccolo impegno, riuscirete a trarre discrete soddisfazioni dalla giornata di domani. In amore, l'oroscopo indica abbastanza positività su cui poter contare.

Senz'altro vi aspetta una giornata ricca di emozioni, da vivere mano nella mano con il partner o a stretto contatto con i familiari. L’affiatamento sarà alle stelle e creerà grande complicità tra voi e chi avete nelle vostre grazie. Single rimettete le vostre speranze in questa giornata che, per molti versi, sarà probabilmente molto fortunata. Dite grazie alle stelle che vi renderanno di certo sereni e propensi a fare tutto con gioia e volontà. Nel lavoro, anche se gli impegni consueti potranno risultare faticosi, tranquilli, perché non mancheranno occasioni interessanti da cogliere. Mettete in primo piano il vostro operato.

Vergine: ★★★★★. Giornata ottima, valutata nelle predizioni giornaliere di venerdì con le cinque stelline indicanti la "quasi perfezione". In primissimo piano l'ambito familiare: in molti vivrete una giornata armoniosa con piccoli scampoli di fortuna fruibili soprattutto in serata. L'oroscopo del giorno di domani 24 aprile consiglia in amore massima fiducia nelle persone che amate o stimate. Gli astri saranno prodighi di attenzioni verso coloro che sono stabilmente in coppia: sarete dolci e romantici come non mai e il partner sarà orgoglioso di voi. Single, sarete creativi e pieni di slancio grazie alla Luna vostra alleata.

In questo periodo di certo non vi risparmierete, rendendovi affabili e disponibili con tutti. Vi attende sicuramente una giornata stimolante, probabilmente prenderete in considerazione alcuni progetti abbandonati in passato. Nel lavoro, per concludere, gli astri benevoli apriranno le porte ad un periodo fatto di grandi soddisfazioni. Questo vi porterà ad affrontare ogni impegno con zelo ed interesse.

