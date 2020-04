L'oroscopo di domani, lunedì 27 aprile 2020 è pronto a dire la sua in merito a come potrebbe evolvere il primo giorno della settimana prossima. In primo piano in questo contesto, come da prassi, le previsioni zodiacali giornaliere indirizzate ai segni della prima sestina. Vogliosi di sapere con quante stelline è stato valutato il vostro segno? Ebbene, come da titolo, domani ad avere il massimo supporto dall'Astrologia sarà il Cancro, meritatamente valutato al "top del giorno" grazie all'arrivo della Luna nel segno.

Oltre al simbolo astrale di Acqua appena citato, lunedì a godere della buona fortuna da parte degli astri saranno Ariete e Toro, entrambi super favoriti da Mercurio in sestile alla Luna. Parlando invece di segni probabilmente sotto stress da parte delle stelle, l'Oroscopo del giorno 27 aprile prevede difficoltà per coloro nativi della Vergine, valutati in questo inizio settimana con un pessimo "ko". Andiamo pure a visionare più in profondità ogni singolo segno, classificati in base alla qualità della effemeridi.

Classifica stelline 27 aprile 2020

Le stelle del prossimo lunedì hanno emesso il proprio verdetto in merito all'andamento della giornata. Per capire quali segni andranno incontro a situazioni favorevoli e quali, invece, vivranno un giorno poco positivo, si può consultare la nostra classifica stelline quotidiana, generata dall'oroscopo del 27 aprile. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A fare ottima impressione nella scaletta di oggi, il Cancro, avvantaggiato dall'arrivo della Luna nel segno a partire dalle ore 19:27 di lunedì sera. Quindi, meritatissima la posizione al "top del giorno" per il predetto segno di Acqua.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Toro - Mercurio nel segno;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Vergine;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 27 aprile: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Partirà più che bene questa parte iniziale della settimana, con un lunedì vincente in molti comparti. A dare una marcia in più, senz'altro Mercurio in sestile alla Luna, dapprima in Gemelli e poi in serata in Cancro. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, grazie al favorevole mix astrale visto poc'anzi potrete approfittare di tanti gesti d’affetto da parte del vostro partner. Alcuni tra questi ricaricheranno il vostro rapporto di nuova energia, ottima da sfruttare per risistemare eventuali diversità di vedute. Single, vi sveglierete più propositivi, invogliati dalle positive influenze lunari.

In massima parte sarete anche più cordiali del solito e, in questa giornata di lunedì, vi dimostrerete disponibili ed inclini al dialogo anche con le persone che solitamente non calcolate. Nel lavoro, novità positive si intravedono all'orizzonte. Potrebbero essere favorevoli per cambiare una situazione a voi poco vantaggiosa.

Toro: ★★★★★. Un giorno a dir poco fantastico, sottoposto ad uno spettacolare Mercurio in ingresso nel segno. Il pianeta più piccolo del nostro sistema solare si troverà questo lunedì in congiunzione a Sole e Urano e in splendido sestile alla Luna. In amore, fortuna e fascino saranno i vostri fedeli compagni.

Gli astri vi aiuteranno ad esprimere i vostri sentimenti, in modo tale potrete vivere con felice esuberanza la vostra vita di coppia. Specialmente se appartenente a unioni sentimentali "di primo pelo", sarete doppiamente innamorati, felici e ricambiati. Single, in molti sarete veramente sereni, forse perché non avrete alcun pensiero negativo per la testa. Allora, approfittate di questo momento prezioso per dedicarvi solamente a voi stessi: tra poco tutto ripartirà e voi dovete essere pronti a puntino... Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica che sarà una giornata tranquilla. Con astri così amichevoli ci saranno sicuramente le prospettive per realizzare programmi all'apparenza impossibili.

Gemelli: ★★★★. La giornata sarà quasi pienamente buona, anche se in certi frangenti qualcuno potrebbe stuzzicare la vostra pazienza. L'oroscopo del giorno prevede poche difficoltà sia in famiglia che con le persone del vostro giro. In ambito di coppia gli astri sono già pronti per regalare tanta buona serenità, da investire soprattutto in quei rapporti con qualche problemino da risolvere. In alcuni casi, saprete bene come incantare la persona che avete a fianco: con la giusta dose di romanticismo e tanto senso pratico trascorrerete una giornata molto soddisfacente insieme all'amato/a. Single, le predizioni relative all'oroscopo di lunedì indicano che (forse) vi sentirete aperti a cogliere eventuali opportunità che si dovessero presentare, certi di poterle investire nelle situazioni più importanti.

Nel lavoro, intanto, dovrete drizzare le orecchie ed essere ricettivi a tutto ciò che verrà detto. Siate pronti a rivoluzionare le vostre abitudini: piccole occasioni lavorative da cogliere.

Astrologia del giorno 27 aprile: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. In arrivo un giorno fantastico! In amore, si prevede un lunedì decisamente "caldo", molto intenso e passionale. Se siete già in coppia, l'arrivo della Luna nel segno non farà altro che favorire dialoghi e buoni propositi da mettere in atto nel rapporto. Vi dedicherete con generosità alla persona amata entusiasti per il legame rinnovato (leggasi anche "ritrovato").

Non male davvero l'oroscopo sulla giornata di domani nemmeno per quanto concerne la famiglia: sarà una giornata tranquilla con ottime prospettive per realizzare o mettere in programma qualcosa da iniziare non appena il periodo sarà tornato alla normalità. Single, davanti a voi si prospetta una giornata meravigliosa, libera da affanni o da pensieri negativi. Mai quanto in questo periodo avvertirete dentro una gran voglia di vivere. Avere accanto a voi gli affetti più cari vi ha fatto e continuerà a farvi tanto bene: non tradite mai la fiducia di chi vi ama senza riserve. Nel lavoro, in molti sarete attivi ed entusiasti.

Avrete abbastanza certezze che le cose stanno muovendo nella giusta direzione.

Leone: ★★★★. Giornata discreta, a tratti anche abbastanza buona. Valutata nelle predizioni di lunedì come normale, diciamo che evolverà nella solita scontata routine. Quasi ovunque aleggerà una certa calma piatta: dovrete attendere ancora un po' prima di vedere qualche interessante cambiamento. Bene anche così, per il momento. In amore intanto, l'oroscopo predice che potrebbero esserci anche dei buoni momenti di dolcezza per alcune coppie. In questo inizio settimana, molti di voi avranno un trasporto emotivo notevole: lo noterete da alcuni inconfondibili stimoli che arriveranno in presenza della vostra metà...

Single, anche voi "solitari" sarete di buon umore, seppur a tratti leggero, per una giornata dove tutto scivolerà sui binari giusti senza grandi problemi. Saprete cavarvela bene, in ogni situazione, certi di poter godere di ogni istante della giornata. Nel lavoro, non rimandate a domani ciò che potete concludere al momento, ok? La positiva specularità generata da Marte vi aiuterà senz'altro a ristabilire dialoghi o collaborazioni in stallo.

Vergine: ★★★. In arrivo un inizio settimana abbastanza inaspettato, almeno per voi del segno che non avete avuto modo o tempo per consultare il nostro oroscopo settimanale.

Diciamo che in molti casi il sottotono potrebbe farsi sentire in modo pesante. Non fatevi prendere dall’eccessivo nervosismo ma cercate di state tranquilli, agendo e pensando positivo. L'oroscopo di domani 27 aprile in questo contesto consiglia, soprattutto in amore, tanta calma. Qualche discussione non messa in conto potrebbe manifestarsi in qualche coppia: siate sinceri e dite la vostra senza timore; non è detto che alla fine il partner non apprezzi questo vostro nuovo modo di fare. Single, la cosa più saggia da fare in questa giornata sarà quella di evitare le situazioni conflittuali di famiglia.

Attenzione a non farvi uscire di bocca parole che poi, a mente lucida, potreste pentirvi di aver detto... Nel lavoro, se avete un'attività autonoma non spazientitevi per le incomprensioni o per un eventuale imprevisto. Cercate di risolvere le situazioni poco chiare, altrimenti potreste davvero minacciare la vostra tranquillità.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.