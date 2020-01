L'Oroscopo di domani giovedì 9 gennaio 2020 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza in questo contesto, oltre all'attesa classifica stelline del giorno, anche le predizioni astrali su amore e lavoro, ovviamente per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Nello specifico, ad avere indicazioni positive riguardanti il frangente esaminato sarà in primis il Cancro visto che avrà l'onore e il piacere di ospitare una meravigliosa Luna nel segno. Decisamente positivo il periodo anche per i nativi in Gemelli e Vergine.

Gli appena citati simboli astrali potranno contare su una giornata altamente fortunata, in questo caso considerata al top con cinque stelle. Poco da fare invece, secondo le previsioni zodiacali del 9 gennaio, per coloro aventi nel proprio Tema Natale il segno del Leone o quello dell'Ariete, rispettivamente valutati in periodo "sottotono" e da "ko". A seguire tutti i dettagli.

Classifica stelline 9 gennaio

Il prossimo giovedì ha già ricevuto il lasciapassare per la positività? Diciamo che non proprio tutti i segni avranno una buona giornata: la classifica stelline interessante il giorno 9 gennaio 2020 annuncia un periodo fortunato a vantaggio di Cancro, Gemelli e Vergine, tra l'altro già anticipati in apertura.

Bene, adesso non rimane altro da fare se non confrontare nel riepilogo sottostante il grado di positività/negatività assegnato ai sei segni in analisi:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★★: Toro;

★★★: Leone;

★★: Ariete.

Oroscopo giovedì 9 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★. In arrivo una giornata in linea di massima negativa, valutata a priori con la spunta relativa ai periodi da "ko". Cosa fare e come comportarsi dunque? Purtroppo, visto il quadro astrale assolutamente non buono, invitiamo a tenere un profilo abbastanza abbottonato nei riguardi di qualsivoglia situazione, soprattutto se di una certa importanza, ok? Secondo le previsioni del giorno, intanto, per quanto riguarda l'amore, sarete sotto pressione per qualche malinteso causato da una questione familiare.

In media diciamo che gli astri vi guarderanno "storto" e le vostre osservazioni provocheranno litigi col partner, state dunque attenti. Single, sarà difficile riuscire a trattenere l’impulso di buttare fuori qualcosa che tenete nel cuore. Per non peggiorare la situazione amorosa dovete comunque trattenervi con le parole perché con astri dissonanti dovrete essere cauti. Nel lavoro, Marte porterà in superficie alcuni problemi lavorativi che sembravano risolti ma che invece dovrete riprendere. Cercate quindi di non disperdete il vostro entusiasmo in discussioni inutili, ma dedicatevi agli investimenti da portare avanti.

Toro: ★★★★. Giovedì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità riuscendola a gestire nel modo giusto.

In amore, la Luna in sestile a Urano, vostro attuale pianeta di settore, porterà sicuramente tante novità positive. Di certo in questi primi giorni d'inizio anno sarete avvolti da una speciale magia capace di aumentare l’intesa con il partner: bene così! Single, se negli ultimi tempi avete fatto un po' "i preziosi", magari respingendo offerte amorose per un eccesso di selettività, adesso sarà sicuramente il momento di tornare a riaprire le porte del cuore. Nel lavoro otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici, favorendo soprattutto eventuali nuovi progetti.

Alcune situazioni vi stimoleranno a dare sempre il meglio di voi.

Gemelli: ★★★★★. Una giornata squisita, pronta ad offrire finalmente una condizione fisica e mentale quasi perfetti. In generale, diciamo pure che il buon umore renderà molto appetibile gran parte del periodo. In primo piano, senz'altro la voglia di passare più tempo insieme agli amici, ai familiari o alle persone da voi stimate: pensate a qualcosa di conviviale da proporre per la serata, ok? In amore, sentirete di avere l'energia giusta per rendere la vostra giornata straordinaria. Sapete benissimo di avere tutte le carte in regola per convincere il partner a fare tutto quello che vorrete, anche perché vi piace tanto quando il partner crea dei progetti che coinvolgono entrambi o vi rende partecipe alla vita di coppia.

Single, inventate qualcosa di bello, inedito, quello che volete, l'importante sarà di non tirarvi indietro se ci sarà l'occasione per un sano divertimento, qualunque esso sia. Nel lavoro, giovedì faticoso! Dovrete portare a termine molti progetti, ma saranno da evitare cambiamenti di rotta drastici: mettete a fuoco le strategie da utilizzare, vedrete che così facendo tutto filerà liscio.

Le predizioni del giorno 9 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Giornata davvero meravigliosa, valutata dall'Astrologia del momento come interessantissima soprattutto in ambito sentimentale.

Il motivo? Ebbene, come già annunciato più volte, la presenza di una splendida Luna in Cancro, ovviamente per voi positiva al 100%, darà senz'altro ottime possibilità da investire in amore o negli affetti in generale. Pertanto, parlando di buoni sentimenti, le tensioni degli ultimi giorni si scioglieranno come neve al sole regalando sensazioni senza pari. Le previsioni di giovedì, intanto, prevedono in amore una giornata certamente piena di sorprese o inattese emozioni. Accadranno solo cose belle e potreste perfino ottenere ciò che vorrete dalla persona amata. Single, sensibili miglioramenti della situazione astrale.

A qualcuno di voi la Luna compirà un piccolo miracolo: troverete sicuramente una porta aperta per le faccende in sospeso. Se avrete una buona prontezza di riflessi potreste giungere alla soluzione di un attuale problema sentimentale. Nel lavoro, infine, le stelle vi regaleranno energie benefiche in grado di smuovere la vostra voglia di fare. Possibilità pertanto di stringere nuovi accordi professionali, il che stimolerà al meglio il vostro umore infondendovi fiducia nelle vostre capacità.

Leone: ★★★. Il prossimo giovedì partirà molto basso per voi del Leone. Comunque, anche se il periodo è stato valutato "sottotono", in qualche caso potrebbero arrivare discrete opportunità: sfruttate il vostro buon temperamento, quasi sempre in grado di trasmettere intraprendenza e tanta voglia di fare.

In amore si invita ad accontentarsi di ciò che si ha: dice il saggio "non tutto si può avere dalla vita". Puntate tutto su quelle faccende familiari che vi riguardano, magari rinunciando a qualcosa a favore della buona convivenza. Bene l'armonia di coppia nel periodo, però a partire dalla tarda serata. Single, se avete qualche motivo di risentimento, tirate fuori il rospo e chiedete un chiarimento a viso aperto a chi sapete. Di certo giungerete a una conclusione positiva: il vostro cuore certamente vi ringrazierà. Nel lavoro, il rischio peggiore sarà quello della dispersione perché alcune vostre risorse potrebbero sparpagliarsi qua e là senza che abbiate la possibilità di ottenere risultati.

Un progetto grandioso, ma ancora molto confuso, reclama una messa a punto più razionale: datevi da fare.

Vergine: ★★★★★. Partirà benissimo questa parte della settimana con un giovedì perfetto soprattutto in campo sentimentale. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati e certamente restituiranno buoni frutti. Con le stelle amiche avrete entusiasmo e prontezza di riflessi, il che vi darà la capacità di valutare in modo vantaggioso eventuali scelte da fare. L'oroscopo di domani 9 gennaio consiglia in amore una certa flessibilità soprattutto nei rapporti affettivi o di amicizia: la vostra apertura di mente nei confronti della sensibilità del vostro partner darà sicuramente i suoi frutti.

Prendete l'iniziativa mettendo in atto più comprensione: vi libererà da limiti futili e vedrete sicuramente in grande, come mai successo ultimamente. Single, approfittate della Luna amica per rifarvi con gli interessi nel settore sentimentale. Potrete così recuperare molte posizioni perdute e, alla fine della giornata, avere come premio una serata speciale da condividere con la persona amata. Nel lavoro, per chiudere, proseguiranno gli incarichi importanti e sarete certamente ad un passo da ottenere ciò che desiderate per la vostra carriera. Luna e Venere vi consentiranno di avere soddisfazioni su iniziative professionali prese in precedenza.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.