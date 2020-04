L'oroscopo del 30 aprile è pronto a rivelare che cosa potrebbe accadere nell'ultimo giorno del quarto mese dell'anno in corso. Per i nativi dello Scorpione è arrivato il momento di affrontare dei cambiamenti di lavoro. Giornata molto riflessiva per coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno. Da Bilancia a Pesci, l'astrologia di giovedì e le previsioni zodiacali giornaliere su amore e lavoro.

Oroscopo giornaliero: Bilancia, Scorpione

Bilancia – Impegnatevi a raggiungere un obiettivo di carriera, anche se non è possibile realizzarlo immediatamente.

Nel frattempo, dedicatevi alle faccende domestiche, a un’intensa sessione di allenamento. Sono tutte cose che fanno bene alla vostra persona e che vi aiutano a raggiungere una certa maturità di pensiero. Fate attenzione a non fare dichiarazioni forti a una figura di autorità. La diplomazia è il vostro punto di forza e vi porterà molto più lontano dell’arroganza. Con il vostro partner dovete prendere delle decisioni che riguardano le finanze congiunte. All'inizio potrebbe sembrarvi folle, ma poi capirete che il vostro partner d'amore ha avuto un’idea davvero geniale.

Se siete single, è molto probabile che vi connettiate con qualcuno e proviate una chimica immediata.

Scorpione – Non potete proprio ignorare una persona con la quale avete un rapporto di lavoro, i cambiamenti vanno affrontati sia nel bene che nel male. Dovete essere pronti a cogliere l’occasione per imparare qualcosa di nuovo, anche a rischio di sembrare degli sciocchi. Siate aperti, imparate ad accettare anche feedback costruttivi, ad esercitarvi e a migliorare.

Se gli altri vi dicono che non riuscirete a finire ciò che avete iniziato, non dovete ascoltarli. L'oroscopo vi consiglia di andare avanti per la vostra strada, abbiate più fiducia in voi stessi e nel vostro talento. In amore è possibile che voi e il vostro partner iniziate a discutere su argomenti che riguardano la gestione familiare o immobiliare. Potrebbe essere snervante, ma anche i cambiamenti vanno accettati.

I single sono vulnerabili in questo periodo particolare. Magari una persona vi ha illuso oppure ha mostrato il vero volto.

Previsioni di giovedì 30 aprile: Sagittario, Capricorno

Sagittario – In questa giornata potreste essere un pochino tristi, poiché questo periodo di restrizione può aver minato la vostra serenità. Tuttavia, siete sulla buona strada per recuperare e in questo giovedì potreste aver bisogno di qualche ora in più per carburare. Chi vi conosce bene comprende benissimo il vostro stato d’animo e vi aspetta con piacere. Confessare i vostri desideri può aiutare a trovare l’amore, i soldi e il sostegno di cui avete tanto bisogno.

Anche se in passato potreste non aver raggiunto i vostri obiettivi, ora le cose stanno per cambiare. Smettetela di provare gelosia per le persone che hanno raggiunto obiettivi che voi non avete raggiunto, vi sentirete vittoriosi solo quando smetterete di fare confronti e inizierete a esprimere sentimenti di gratitudine.

Capricorno – In questa giornata avete tanto da riflettere per quanto riguarda i rapporti sentimentali e familiari. Questi dubbi forse sono frutto di una notte trascorsa con mille pensieri in testa, che non vi hanno fatto riposare come dovuto. Niente paura! Fate benissimo ad analizzare voi stessi e i vostri rapporti, per capire se state commettendo un errore oppure se potete aggiustare il guasto.

Preoccuparsi fa bene alla coscienza e vi aiuta a essere persone migliori. In campo lavorativo potreste avere una discussione con qualcuno che capisce i vostri patemi. Potreste essere scioccati nello scoprire che non siete gli unici ad affrontare lo stesso tipo di problema. Grazie a questa persona vi sentirete incredibilmente sollevati.

Astrologia giornaliera: Acquario, Pesci

Acquario – Oggi vi sentite particolarmente attivi ed eccitati per ciò che dovrete fare nel mese di maggio o di giugno, magari dei progetti pronti a spiccare il volo. La vostra energia è molto contagiosa per le persone che vi sono vicino e che credono fortemente in voi.

L'oroscopo consiglia di non abusare della pazienza altrui. Siete risoluti e responsabili quando si tratta di questioni familiari. Occuparvi delle faccende domestiche mette i vostri cari a loro agio. Ogni giorno, dedicate un tempo prestabilito alla realizzazione personale. Quando si tratta di amore, potreste sentirvi con la testa fra le nuvole. Anche i cuori solitari hanno mille domande in testa e ancora nessuna risposta concreta. Meglio sorvolare, per ora!

Pesci – In questa giornata dovete tenere stare alla larga da qualsiasi forma di pettegolezzo o maldicenza, sia che possa riguardare voi e sia che possa riguardare altre persone che conoscete.

Innanzitutto, non è bello parlare male degli altri! Dovete tenere presente che queste persone potrebbero non farsi scrupoli nello sparlare di voi con gli altri in vostra assenza. Le dicerie sono sempre un'arma a doppio taglio. Se la salute sta soffrendo, concedetevi una pausa. Dormire fino a tardi, immergersi in un bagno caldo e godersi una maratona cinematografica vi sarà la possibilità di ricaricare le batterie. Tutte le preoccupazioni lavorative potrebbero svanire nel nulla. Se avete una relazione stabile, allora la comunicazione tra voi e il vostro congiunto sta per diventare molto più vivace.

Entrambi concordate che è arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo. Se siete single potreste non voler condividere i vostri ideali romantici con qualcuno della famiglia.