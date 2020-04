L'Oroscopo del weekend dal 24 al 26 aprile analizzerà i transiti planetari fortunati, a caccia di novità capaci di rivoluzionare il fine settimana in maniera imprevedibile e sensazionale. Luna presente in Toro garantirà una sferzata di energia passionale, concreta e piuttosto possessiva nei confronti delle persone amate. Domenica l'astro d'argento entrerà in Gemelli, garantendo un modo di fare più brioso, curioso e intelligente a tutti i simboli zodiacali di Aria. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete più aperti al colloquio, aprendo il cuore ai nuovi amori voi single e voi in coppia contando su un buon approfondimento delle emozioni più sereno e introspettivo. Mercurio nel segno garantirà novità e soprattutto domenica, potrete contare sull'aiuto benefico di una persona di tipo femminile che cercherà di sbloccare una situazione in sospeso.

Toro: Luna animerà questo weekend, transitando nel segno e sprigionando il bisogno di maggiore stabilità in amore.

Urano tenderà a rivoluzionare sempre tutto in maniera imprevedibile, ma dovrà fare i conti con Luna e Sole che faranno salire a galla sensazioni più armoniose. La vicinanza di Mercurio preannuncerà belle novità per voi single e per voi in coppia.

Gemelli: l'intelligenza prenderà il volo domenica quando Luna entrerà nel segno e renderà anche l'amore più elettrizzante e brioso. Tenderete sempre a razionalizzare un po' le emozioni, attuando un romanticismo riservato in coppia e voi single aprendovi alle nuove storie con maggiore raziocinio e valutando prima la situazione a 360°.

Cancro: l'amore si rafforzerà grazie agli influssi degli astri derivanti dal Toro e vivrete splendidi momenti in famiglia o con la persona amata. Ci sarà voglia di portare avanti alcune storie con continuità, ricercando una stabilità emotiva più appagante e serena. Mercurio bloccherà un po' il dialogo e per voi single toccherà aspettare ancora un po' per ricevere novità sentimentali.

Leone: Luna, Sole e Urano agiranno in quadratura a inizio weekend e potreste sentirvi disorientati.

Gli astri consiglieranno di valutare le situazioni in sospeso con maggiore profondità d'animo e minore superficialità. Solo così riuscirete a prendere il contatto con il vostro io interiore e a indirizzare al meglio le energie positive.

Vergine: le emozioni interiori saliranno in superficie grazie all'influsso di Luna, Sole e Urano che insegneranno a capire i sentimenti che provate. Entrerete in contatto con le radici profonde di voi stessi e potreste far cambiare rotta ai sentimenti, in maniera imprevedibile poiché non in linea con ciò che desiderate da tempo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: mille impegni vi prenderanno in questo weekend, ma dovrete cercare di non trascurare le persone amate. Occhio anche ai malintesi e alle maldicenze con Mercurio in opposizione che farà esprimere in maniera discontinua gli affetti. Buona la domenica per i sentimenti.

Scorpione: all'inizio weekend Luna agirà in opposizione e potrebbe provocare scatti d'ira improvvisi. Forse dovreste controllare un po' questa testardaggine che rasenterà l'inflessibilità. Domenica l'astro d'argento finalmente romperà l'opposizione e insieme a Venere, potrete aprirvi all'amore in maniera più soddisfacente e briosa.

Sagittario: bando alle amarezze subite di recente e potrete contare sull'influsso rivoluzionario di Urano che verrà caricato di energia intraprendente sia da Sole che da Luna. Il modo di amare diventerà più determinante e grintoso, concreto e libero da ogni tipo di restrizione emotiva. Attenzione solo ad una domenica un po' tesa per i sentimenti.

Capricorno: venerdì e sabato Luna sarà dalla vostra parte e darà campo libero all'approfondimento delle emozioni interiori, così potrete decidere il da farsi con maggiore consapevolezza. Bandirete ogni tipo di superficialità in amore, sia che siate single o in coppia e un'apertura mentale più riflessiva e obiettiva aprirà nuovi orizzonti sentimentali.

Acquario: una Luna un po' capricciosa venerdì e sabato vi chiederà cosa desiderate dall'amore e quasi sfiderà a darvi da fare per concretizzare i sogni sentimentali. Saturno e Marte esorteranno ad affrontare alcune situazioni con pazienza e determinazione. Domenica il satellite notturno sarà dalla vostra parte, producendo intuizione e un'apertura briosa all'amore.

Pesci: l'influenza di Urano in trigono a Plutone verrà potenziata anche dalla presenza di Luna, Sole e Giove che avvieranno una maggiore comprensione delle emozioni in atto. Nuovi sconvolgimenti inscenati da Urano faranno sì che raggiungiate una maggiore soddisfazione amorosa e apporterete le modifiche giuste in amore, poiché dettate da un modo di amare più profondo.