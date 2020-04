L'Oroscopo del weekend dell'11 e 12 aprile 2020 è pronto a illustrare nel dettaglio come saranno le giornate di sabato e domenica. All'interno di ciascuna abitazione ci sarà un gran daffare per via della Pasqua e per molti sarà insolita e memorabile come nel caso di Toro e Pesci. Sotto il profilo astrologico avremo la Luna, in fase calante, in Sagittario. Giungeranno persino delle novità che scuoteranno un po' la quotidianità di tutti. Amore, famiglia e sentimenti: approfondiamo ogni aspetto scoprendo nel dettaglio le previsioni del fine settimana.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Pasqua vi vedrà alquanto indaffarati dietro ai fornelli.

Ormai avete perso la cognizione del tempo e anche i vostri bioritmi risultano sfasati. Avete bisogno di una bella regolata, ma la colpa è anche del clima incerto. Una notizia particolare giungerà e vi farà storcere il naso, tuttavia cercate di evitare le polemiche e le lamentele. Avrete modo di mettere in ordine il guardaroba: è tempo di fare le fatidiche pulizie di primavera.

Toro - Sabato avrete una voglia matta di uscire e di stare in compagnia. Rivangherete la Pasqua di una volta, quando tutto era concesso: questa sarà decisamente insolita.

Tuttavia, cercate di organizzare qualcosa di piacevole e divertente da fare tra le mura di casa o al massimo sul terrazzo/giardino/balcone. Avrete un bel po' di faccende casalinghe da sbrigare, come la preparazione dei dolci pasquali. Sarete in attesa di una novità che potrebbe giungere entro domenica sera.

Gemelli - Domenica avrete un bel po' di cose da fare, ma non vi annoierete un secondo. Chi vive da solo sarà più stressato del solito, perciò sarà importante allacciare nuovi contatti (via social), studiare, fare ricerche professionali e dedicarsi a nuove passioni.

Sfruttate questo periodo spinoso per migliorarvi, così alla fine dell'anno potrete dire di aver sviluppato delle nuove capacità. Bando al pessimismo, sorridete di più!

Cancro - L’Oroscopo del weekend racconta che sarete rilassati. Avete avuto una settimana particolarmente stancante, in cui non avete fatto altro che dormire, pulire e rivangare vecchi ricordi. Qualcuno è stato poco bene a causa della cervicale o di alcuni acciacchi stagionali, altri invece si sono annoiati.

Presto arriverà il momento di ricominciare, per cui sfruttate questo sabato e domenica per organizzare qualcosa di emozionante da fare in famiglia. Qualche nativo sarà indaffarato dietro ai fornelli per realizzare i tradizionali dolci pasquali.

Previsioni astrali del weekend, dal Leone allo Scorpione

Leone - Nel fine settimana sarete molto impegnati, non solo con il lavoro, ma anche con la cucina di Pasqua. Cercate di risollevare il morale della famiglia, non aspettate che le cose accadano per puro caso. Mai come ora sarà importante rimanere lucidi e con i piedi per terra. Maggiore intimità per le coppie che si amano e che vivono sotto lo stesso tetto.

Voglia di fuga per i più giovani che si sentono soffocati tra le pareti di casa. Sarà fondamentale riprogrammare la quotidianità.

Vergine - Sabato sarà un'altra giornata da vivere nella normalità assoluta, anche se qualche nativo sarà stanco dell'intera situazione e vorrebbe fuggire a gambe levate. Presto o tardi bisognerà per forza tornare a fare i conti con l'esterno, per cui non andate in escandescenze e portate pazienza. Godetevi queste 48 ore senza fare polemica su ogni cosa. Curate il vostro corpo, concedetevi un bagno caldo e meditate. Non trascurate l'attività fisica, ne gioverà la mente: "Mens sana in corpore sano".

Bilancia - Le previsioni astrologiche del fine settimana evidenziano che avrete a che fare con due giornate speciali. L'amore tornerà a brillare e la passione infiammerà nelle due serate. La Pasqua regalerà emozioni e positività, vi renderete conto dell'importanza della famiglia e della comunità: nessuno è solo al 100%. Domenica sera vi rilasserete dinanzi a un film di fantascienza o d'amore. Qualcuno vi telefonerà e altri vi scriveranno un messaggino per augurarvi una buona Pasqua.

Scorpione - Autostima alle stelle! Avrete un bel cielo astrale che vi accompagnerà nei prossimi giorni, dunque aspettatevi liete novelle e molta passione.

In famiglia delle discussioni, se ci sono state, verranno chiarite e tornerà la serenità di un tempo. Rilassatevi come meglio potete e bandite le preoccupazioni. Pasqua sarà una giornata molto piacevole e divertente, diversa da quelle degli altri anni. Qualcuno vi contatterà per farvi gli auguri, ma arriverete a tarda sera piuttosto stremati.

Oroscopo 11-12 aprile dal Sagittario al Pesci

Sagittario - L'imminente fine settimana porterà via ogni incomprensione e difficoltà vissuta tra le mura di casa. Vi sentirete più tranquilli del consueto e non avrete problemi particolari. Sarete indaffarati tra pulizie e fornelli, ma nel complesso vi divertirete.

Aspettatevi una Pasqua del tutto insolita dagli anni precedenti. Occhio ai social, qualcuno vi contatterà e non mancheranno sorprese ed emozioni. Chi è in cerca di un equilibrio interiore presto lo troverà.

Capricorno - In amore occorre trovare un compromesso, non si può pretendere senza dare. Quindi sabato sera la passione sarà estremamente esplosiva, ma occhio a non fare troppo tardi. Domenica avrete un sacco di cose da fare, dato che sarete determinati a celebrare la Pasqua anche se tante cose saranno diverse dal consueto. Non siete un segno che si lascia sconfiggere dalle avversità esterne, per cui andate avanti così!

Telefonate e messaggi in arrivo, qualcuno di speciale vi penserà.

Acquario - Riceverete una sorpresa emozionante, questo fine settimana sarà molto gradevole e soprattutto apprezzabile. Siete del tutto consapevoli che nella vita non si può avere tutto. In amore le coppie, che hanno litigato nei giorni addietro, si ritroveranno a riconciliarsi e a chiarirsi. Tornerà il sereno tra le mura di casa e anche le preoccupazioni veranno messe da parte. Godetevi questo weekend nel miglior modo possibile, perché ve lo meritate.

Pesci - L’oroscopo del fine settimana vi sorride. Siete un segno che punta alle stelle e che sogna a occhi aperti.

Avrete a che fare con una Pasqua molto insolita, ma comunque gradevole. Coloro che vivono assieme agli altri membri della famiglia si ritroveranno immersi nella confusione, ma sarà comunque un weekend memorabile. Non portate rancore per cose successe in passato: la vita va avanti, fatelo anche voi!