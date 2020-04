L'Oroscopo di domani, venerdì 10 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. A livello astrologico, la Luna transiterà dallo Scorpione al Sagittario (ore 20.36). In fase calante risulta abbastanza normale sentirsi un po' giù d'umore, inoltre di questi tempi, l'incertezza regna sovrana. Comunque sia, saranno 24 ore molto promettenti soprattutto per lo Scorpione che faranno i salti di gioia e si sentiranno meno pressati del solito. I nativi del Toro, invece, trascorreranno le ore dinanzi alla tv ma ci saranno delle novità e risvolti interessanti che riguarderanno altri segni zodiacali.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni astrali del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni astrali del 10 aprile

Sagittario - 12° posto - Le previsioni astrologiche segnalano il passaggio della Luna dallo Scorpione al vostro segno zodiacale ma dovrete attendere la serata prima che la sfortuna vi abbandoni. Dunque, tenete duro e non arrestatevi davanti al primo intoppo. Lo stress non apporta benefici all'organismo, per cui sarà un bene correre ai ripari.

Anche se non ne avete voglia, rivangate qualche episodio divertente e che vi possa suscitare una risata o perlomeno un sorriso. Se avete la sensazione di aver perso ogni cosa, datevi del tempo per leccarvi le ferite, ma poi cercate nuove strade da percorrere e ripartite.

Toro - 11° in classifica - Quello che non uccide fortifica e voi lo sapete piuttosto bene. La vita non è sempre stata gentile nei vostri confronti, avete battagliato in lungo e in largo.

Non esistono ostacoli che non possono essere superati, infatti ogni problema ha la sua soluzione. Confidarsi con un'altra persona aiuta ad alleggerire il peso di un problema o di un dolore. I cuori solitari stanno patendo abbastanza la solitudine, ma c'è qualche nativo di questo testardo segno che si diverte a fare le cosiddette maratone di serie tv e film.

Ariete - 10° posto - Siete in balia di determinate emozioni e condizioni, ma non sentitevene in colpa.

Questa giornata risulterà leggermente sottotono a causa delle recenti notizie riguardanti l'economia e il lavoro. Non fingete con voi stessi, se state male concedetevi del tempo per leccarvi le ferite. Ascoltate le vostre sensazioni interiori e amatevi di più. Reprimere le emozioni spiacevoli equivale a non medicare la ferita dopo essersi fatti male. Per cui, ogni cosa ha il suo tempo e il suo percorso. Presto la tempesta sarà placata e tornerete ad essere più forti di prima.

Vergine - 9° in classifica - Grazie alle risorse fornite dal web, al giorno d'oggi è possibile fare di tutto persino conoscere dei potenziali partner e costruire un'entrata extra.

Guardatevi attorno, le opportunità non mancano. Questa sarà una giornata fuori dal comune e un pochino spossante. Forse avete avuto una settimana frenetica, perciò risulterete stanchi e privi di voglia di fare. Cercate di darvi un pizzicotto e andate controcorrente. Sforzatevi di compiere azioni positive. La fortuna aiuta chi osa e non chi si limita a piangersi addosso.

Capricorno - 8° posto - Occhio a ciò che direte in questa giornata altrimenti rischierete di sciuparvi il weekend e persino la Pasqua! Contate fino a 10 prima di parlare, le parole sono un'arma a doppio taglio e vanno usate con cura.

In famiglia c'è un pizzico di intolleranza, ma ciò è del tutto normale: non ingigantite i problemi. Telefonate o scrivete ad una persona amica e confidatevi. Qualche nativo avrà il suo bel daffare dietro ai fornelli, forse per la preparazione delle tradizionali pietanze pasquali.

Cancro - 7° in classifica - L’Oroscopo del 10 aprile dice che dovrete darvi una mossa. Non siate spettatori ma protagonisti. Non permettete agli eventi di mettervi il bastone tra le ruote, qualsiasi avversità può essere superata. Prendersi del tempo per piangersi addosso non fa mai male a patto che poi ci si rimetta in piedi e si vada avanti.

State vivendo delle giornate incerte, le brutte notizie si susseguono e tutto ciò non fa altro che accrescere il malcontento che viene poi riversato sui propri cari. Nel lavoro ci sono state delle spine da togliere, avete fatto i conti con una realtà difficile. Supererete anche questa tempesta, intanto continuate a remare per non affondare.

Oroscopo del giorno

Bilancia - 6° posto - Le abitudini giuste conducono al successo. L'erba del vicino è sempre più verde, ma è solo un'impressione perché la realtà è molto diversa e ognuno porta la sua croce. Non vedete l'ora che il tempo passi in fretta, avete dei progetti da mettere in campo e un lavoro da riprendere.

Questa giornata favorirà i buoni propositi e la nascita di nuove idee e di abitudini vincenti. In amore o in famiglia c'è stata un po' di maretta, ma da questo venerdì ogni cosa potrà essere ripianata. Tenete a bada la gelosia.

Gemelli - 5° in classifica - Entro l'estate ci saranno ulteriori cambiamenti e vi dovrete adeguare alle circostanze. La ripresa sarà graduale, ma voi già siete in piena fase di ricostruzione. Avete molta carne a cuocere, ma chi la dura la vince. Basta accampare scuse, tutto può migliorare ed essere superato. Tempo al tempo ed ogni perdita farà meno male. In questa giornata, i sentimenti e l'amore torneranno a sbocciare, per cui non tenete il muso e sorridete di più.

Non si può arrivare al traguardo stando fermi a guardare.

Leone - 4° posto - Sarà un ruggente venerdì, finalmente tutti i nodi verranno al pettine. Sarete carichi di adrenalina e di inventiva. Siete dei lottatori nati e raramente accettate un 'No' come risposta. La noia sarà un lontano ricordo, qualche idea vincente vi travolgerà gasandovi a dovere. Sarete piuttosto coinvolgenti e motivanti. Ampliate il vostro sapere, non è mai troppo tardi per imparare e allargare gli orizzonti. Recentemente avete fatto i conti con un'amara realtà e forse avete dovuto rinviare/cancellare un viaggio o un progetto importante.

Nella vita, però, gli imprevisti sono da mettere sempre in conto l'importante è non arrendersi mai.

Acquario - 3° in classifica - Venerdì al top! Le vostre energie saranno a dir poco smaglianti e vertiginose. In amore non temete rivali, il vostro fascino assorbe tutta l'attenzione della persona desiderata. Siete dei grandi sognatori e siete molto ambiziosi. Puntate sempre al massimo e non vi accontentate mai. Qualcuno si ritroverà a pensarvi in queste 24 ore, ma non ricucite i rapporti con un vecchio amore perché le minestre riscaldate sono insipide. Presto avrete modo di ricevere una notizia importante, dunque, portate pazienza e godetevi questa positiva giornata.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà in rapida ripresa dopo un periodo altalenante. Avete ricevuto delle notizie riguardanti il lavoro, la salute e/o l'economia. Avete sofferto di insonnia o ipersonnia, insomma ci sono stati degli squilibri interiori che da questo venerdì saranno ripianati. Qualcuno si ritroverà ad uscire per ragioni importanti. Verso maggio la vostra vita migliorerà gradualmente, ma già da questa giornata noterete come tutto fila liscio. Serata in relax assoluto, farete le ore piccole.

Scorpione - 1° in classifica - La Luna soggiornerà ancora per qualche ora nel vostro segno zodiacale illuminando i sogni e le speranze.

Prendetevi i vostri spazi e non fate marcia indietro. Dopotutto avete avuto una settimana pesante e faticosa. Le avversità temprano il carattere, ne uscirete più forti di prima. In giornata tutto vi riuscirà bene e dietro ai fornelli farete faville. Tornerà a sorridere anche l'amore e l'affetto familiare. Presto giungeranno delle novità insperate e la prossima sarà una settimana astrologica molto importante.