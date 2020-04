L'Oroscopo del weekend dal 10 al 12 aprile approfondirà i transiti fortunati, a caccia di novità in grado di rendere più serene queste festività pasquali. Luna transiterà dapprima in Scorpione, poi passerà in Sagittario e animerà la sfera amorosa in maniera più avventurosa e libera. Interessante anche l'entrata di Mercurio n Ariete nelle previsioni astrali segno per segno.

Luna in Sagittario nell'oroscopo del weekend di Pasqua

Ariete: Sole e Luna risulteranno in trigono favorevole e un'introspezione più serena farà aprire la mente a nuove opportunità.

Attraverso una maggiore comprensione degli altri, riuscirete a capire meglio anche voi stessi. Solo così contrasterete una quadratura di Plutone capace di sprigionare una sete di potere spropositata.

Toro: Mercurio si avvicinerà molto a voi nella giornata di domenica, aprendo la mente a nuove idee capaci di rivoluzionare in maniera imprevedibile e geniale le sfere vitali. Attenzione a non prendere decisioni drastiche in amore, chiudendo alcune relazioni o respingendo le pretese di un ammiratore.

Gemelli: sabato e domenica Luna sarà in opposizione e potrebbe rendervi capricciosi e molto possessivi nei confronti della persona amata. Il bisogno di affetto sarà molto spiccato, quindi attenzione a non soffocare le persone che amate con alcune premure che risulteranno eccessive. Finalmente Mercurio domenica romperà la quadratura passando in Ariete e sarete più comunicativi e aperti a novità entusiasmanti.

Cancro: Luna in Scorpione venerdì sprigionerà un modo di fare disarmante e molto affascinante nei confronti dell'amore. Sole dall'Ariete tenderà a farvi dedicare maggior tempo all'ozio, ma dovrete cercare di non adagiarvi poiché stanno a breve arriveranno delle notizie accattivanti. Attenzione a una quadratura di Mercurio un po' nervosa domenica.

Leone: buoni gli influssi lunari sabato e domenica derivanti dal domicilio astrologico del Sagittario.

Proprio come la freccia del Centauro che viene scoccata lontano, indirizzerete i vostri ideali per raggiungere risultati capaci di appagare il vostro spirito intraprendente. Mercurio garantirà una marcia in più, potenziando l'intelligenza e ampliando ulteriormente gli orizzonti mentali.

Vergine: venerdì sarete più magnetici e introspettivi in amore. Sabato e domenica Luna dal Sagittario agirà in quadratura e potreste sentirvi apatici e malinconici. Venere punterà un riflettore su un'eccessiva possessività che rasenterà il capriccio.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore sentirete di desiderare di più di ciò che avete e sarete desiderosi di seguire il vostro io, trasformando una forza interiore in azioni capaci di entusiasmarvi e gratificarvi di più.

Attenzione a un Mercurio in opposizione da domenica che potrebbe rendervi irascibili.

Scorpione: Luna illuminerà il vostro cielo venerdì e celerà sotto un'apparente tranquillità, un'aggressività prodotta da violente sensazioni interne. L'intelligenza sarà molto spiccata e potrete utilizzarla per arginare questa impetuosità, indirizzando le emozioni nel verso giusto.

Sagittario: il desiderio di avventura non mancherà di certo con Luna nel segno sabato e domenica, capace di farvi viaggiare con la mente alla ricerca di mete lontane tutte da scoprire. L'astro d'argento farà rivalutare alcune situazioni amorose del passato, in maniera più obiettiva.

Capricorno: venerdì sarete più possessivi e gelosi nei confronti delle persone amate, a causa dell'influsso di Luna dallo Scorpione che sprigionerà emozioni intense. Per la restante parte del weekend le emozioni diverranno più avventurose, con l'astro d'argento in Sagittario che potrebbe ricollegarvi a ricordi lontani appartenenti a un passato non ancora superato.

Acquario: nel weekend Saturno e Marte incroceranno le loro energie con Luna in sestile astrologico. L'astro d'argento cercherà di smuovere alcune situazioni lasciate in sospeso, infondendo un maggiore spirito avventuroso capace di contrastare il realismo saturniano.

Buona la posizione di Mercurio in Ariete che domenica garantirà novità intriganti in amore.

Pesci: i vostri sforzi saranno a breve premiati e gli obiettivi prefissati, saranno in via di realizzazione. Piuttosto annoiati da una quadratura di Venere che potrebbe farvi perdere la pazienza in amore, dovrete cercare di rivoluzionare il tutto in maniera più eccitante venerdì. Sabato e domenica la sfera amorosa risentirà di una quadratura lunare tesa per i sentimenti.