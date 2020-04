Inizia un nuovo mese e molti di voi sperano che sia migliore degli ultimi due mesi trascorsi in isolamento. L'oroscopo del 1° maggio è pronto a rivelare quali novità porta questa giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori. Per l'Ariete è giunta l'ora di gettare alle proprie spalle tutte le cose dolorose e deludenti. Per i Gemelli si prospetta un mese carico di novità e di libertà. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni per i primi sei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro

Ariete – Potete dare un taglio ai mesi passati, soprattutto a quella parte di cui non andate fieri e che vorreste cambiare o che vi ha deluso e ferito profondamente. Evidentemente state prendendo coscienza del fatto che la cosa più importante è il vostro futuro, ma gli scheletri potete lasciarli ammuffire anche in un baule della soffitta, non si muoveranno da lì. Controllare i vostri sentimenti d’amore è semplice. Ascoltare i discorsi online di una persona che avete da sempre ammirato è di grande aiuto.

Ignorate coloro che vogliono competere con voi, lasciateli crogiolare sotto i riflettori.

Toro – In questa giornata siete molti interessati al vostro aspetto fisico, quindi siete più propensi a curarvi di più, forse avete proprio bisogno di questo per sentirvi meglio con voi stessi e con gli altri. Benvenuta vanità! Potrebbe essere molto utile per darvi il coraggio per parlare con un congiunto o un affetto stabile che ha bisogno delle vostre parole per combattere la sua battaglia.

I cuori solitari che stanno cercando l’amore sui social potrebbero trovare una sorpresa. In campo lavorativo ieri una figura di spicco vi ha criticato e voi non riuscite a togliervelo dalla testa, nemmeno in questa giornata festiva: cercate di non prenderlo sul personale.

Previsioni di venerdì 1° maggio: Gemelli, Cancro

Gemelli – Maggio è un mese che porta una ventata di novità e un po’ di libertà in più rispetto agli ultimi due mesi.

Certo, in questo periodo di restrizione avete avuto molto tempo da dedicare a voi stessi, al vostro passatempo preferito e alla vostra famiglia. Invece di vantarvi delle vostre realizzazioni, lasciate che il lavoro parli per voi. Siate calmi, diretti e onesti quando descrivete le cose che avete fatto, premi che avete vinto, obiettivi che avete raggiunto. Se volete impressionare qualcuno dei piani alti dovete usare un atteggiamento pratico. In serata avete la possibilità di staccare la spina dagli schemi quotidiani e galleggiare via su una nuvola di sogni ad occhi aperti. La notte si prospetta magica.

Cancro – Se negli ultimi mesi i vostri propositi non hanno avuto successo, forse è arrivato il momento di accorciare le maniche e di rimettervi in carreggiata. Restare inermi di fronte a un nuovo periodo che si prospetta austero significherebbe essere troppo impegnati a vivere una vita superficiale piuttosto che impiegare le proprie energie per raggiungere qualcosa di soddisfacente. I cambiamenti improvvisi nella vostra vita sociale potrebbero avere conseguenze per la vostra vita amorosa. L'oroscopo consiglia di fare molta attenzione ai problemi degli amici del vostro partner, potrebbero lacerare la vostra relazione d'amore.

Se siete single, è possibile che qualcuno estremamente spirituale o intellettuale vi prenda di mira. Fate attenzione.

Astrologia giornaliera: Leone, Vergine

Leone – Questa risulta una giornata più impegnativa dell’attuale settimana, anche se vi aspettavate l’esatto opposto. Purtroppo, non potete prendere nessuno tipo di decisione fino a che le cose non cambino in meglio. Di fatti, dovete lasciare indietro troppe cose per poter cambiare il vostro stile di vita, quindi per il momento è giusto che tutto rimanga com'è e che tutte le cose seguano il naturale percorso della vita. L'ultima cosa che volete fare è coinvolgere i vostri amici nella vostra vita amorosa.

Siete convinti che parlare dei vostri problemi romantici a un vostro amico possa fare più male che bene. Avete paura che questo amico spifferi tutto alla vostra dolce metà. Anche se lo ha fatto in veste di mediatore di coppia, vi sentite come se qualcuno avesse hackerato la vostra privacy. Se siete single, questa non è la giornata adatta per fare nuove conoscenze.

Vergine – Quello che dovete fare in questa giornata di venerdì è semplicemente lasciare che tutto vada per il verso stabilito, senza fare nessun tipo di modifica. È possibile che voi sentiate gli effetti dell’isolamento. In momenti come questi è importante connettersi con gli altri, anche tramite social.

Non importa se usate le videochiamate, scrivete sui forum online o inviate mail ai vostri congiunti. L'oroscopo vuole che in questo periodo voi rendiate florida la vostra vita sociale. Più siete estroversi meno vi sentirete alienati. Un altro modo efficace per sentirvi meglio è fare qualche cambiamento alla vostra vita, sia reale che virtuale. Non dovete uscire di casa per sentirvi liberi, la libertà è dentro di voi.