L'Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2020 è pronto a mettere in primo piano la classifica con i voti, le previsioni zodiacali e le stelle quotidiane attribuite ai prossimi sette giorni in calendario. Il periodo che andremo virtualmente a sfogliare in questa sede interessa, in pratica, i sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale, quella per intenderci che va dalla Bilancia fino a Pesci.

Prima d'iniziare a valutare il periodo indicato, ci piace svelare le pagelle della settimana, siano esse positive che negative, giusto per togliere un pochino di ansia all'attesa.

Allora, impazienti di scoprire qual è il voto attribuito al vostro segno? Bene, diciamo subito che a essere considerato meritatamente segno "top della settimana è il Capricorno (voto 10), tallonato poco sotto dalla Bilancia (voto 9) e dallo Scorpione (voto 8). Periodo buono anche per il Sagittario (voto 7), mentre per l'Acquario (voto 6) e per i Pesci (voto 6) il periodo si prospetta sulla mesta linea della sufficienza.

A questo punto conviene passare ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 4 a domenica 10 maggio.

Oroscopo e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: voto 9. Periodo valutato dall'oroscopo molto bene per voi nativi, logicamente togliendo la sola giornata di domenica 10 maggio, valutata con il segno del "sottotono". Iniziamo con la giornata più bella, in questo caso quella relativa a lunedì 4 maggio: in pratica arriverà a favorire i sentimenti la Luna in Bilancia, pertanto si profila uno splendido inizio settimana, poi da vivere al massimo anche martedì 5, giovedì 7, venerdì 8, in questo caso valutati a cinque stelle.

A voi il piacere di scoprire come sono state valutate dall'oroscopo le due giornate restanti considerate a quattro stelle:

Top del giorno lunedì 4 maggio - Luna nel segno;

lunedì 4 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 5, giovedì 7, venerdì 8;

★★★★ mercoledì 6, sabato 9;

★★★ domenica 10 maggio 2020.

Scorpione: voto 8. Si preannuncia un periodo ottimo per voi del segno, specialmente nella parte centrale, ma ancor di più nel tratto iniziale della settimana.

In primo piano l'oroscopo mette l'ingresso nel settore di una meravigliosa Luna in Scorpione, in arrivo nel segno mercoledì. Da non trascurare, invece, le giornate interessanti la partenza del periodo: lunedì 4, martedì 5, giovedì 7 sono state messe in preventivo come "top". Invece entrambi negativi sabato e domenica, con il giorno 9 spuntato con il "sottotono" e il 10 classificato un po' peggio con il "ko". Vediamo come sono state pronosticate le giornate rimanenti, valutate con le stelline nella tabella posta a seguire:

Top del giorno mercoledì 6 maggio - Luna nel segno;

mercoledì 6 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 4, martedì 5, giovedì 7;

★★★★ venerdì 8 maggio;

★★★ sabato 9 maggio;

★★ domenica 10 maggio 2020.

Sagittario: voto 7.

Questa, di certo, non sarà la settimana migliore per voi del segno, tuttavia assolutamente non da cestinare. Intanto tenete presente il fatto che potrete contare su un super positivo venerdì 8 maggio, nel contesto incorniciato nella agognata posizione al "top del giorno", ovviamente sottoscritta dalla presenza della Luna in Sagittario. Altresì, potrete contare su due altre splendide giornate, sabato 9 e domenica 10, efficaci nel mese corrente e sicuramente ottime da sfruttare in amore, come anche nel lavoro. Allora, pronti a dare un senso ai sette giorni di prossima venuta? Certo che sì, dunque andiamo pure a confermare le stelle da lunedì a domenica, attribuite al simbolo astrale in oggetto.

Il responso a seguire:

Top del giorno venerdì 8 maggio - Luna nel segno;

venerdì 8 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ sabato 9, domenica 10;

★★★★ mercoledì 6, giovedì 7;

★★★ lunedì 4 maggio;

★★ martedì 5 maggio.

Previsioni astrali e voti della settimana per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: voto 10. In arrivo una settimana da considerare davvero super, certamente ben espressa da giornate quasi tutte al top. A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, una meravigliosa Luna in Capricorno in arrivo nel comparto a partire dalle ore 11:38 di domenica 10 maggio, a cui seguiranno altre due giornate davvero prorompenti la settimana seguente.

Altresì lunedì 4, mercoledì 6, sabato 9 del mese attuale saranno da considerare ottime, pertanto giudicate dall'Astrologia sul segno al "top" con cinque stelle. Andiamo a scoprire qualcosa di più sui prossimi sette giorni, togliendo completamente il velo dalle stelline giornaliere applicate ai singoli giorni del periodo. La scaletta:

Top del giorno domenica 10 maggio - Luna nel segno;

domenica 10 maggio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 4, mercoledì 6, sabato 9;

★★★★ martedì 5, giovedì 7, venerdì 8.

Acquario: voto 6. Sette giornate valutate mediamente sulla scarsa sufficienza, comunque non senza periodi altamente efficienti su cui poter contare.

Gli astri, per quanto riguarda la parte centrale del periodo, guardano con un po' di ansia giovedì 7, come anche venerdì 8 maggio, valutati il primo con solo tre stelle relative al "sottotono" e l'ultimo tra i due decisamente con il "ko". Buone e in parte anche accettabili, intanto, le restanti giornate con martedì e mercoledì preventivati al top con cinque stelle. Giornate tranquille, seppur consigliate da vivere con attenzione, le tre relative a lunedì 4, sabato 9, domenica 10 maggio. Bene, a questo punto conviene passare direttamente al responso finale restituito dall'astrologia al vostro segno.

Il resoconto condensato:

★★★★★ martedì 5, mercoledì 6;

★★★★ lunedì 4, sabato 9, domenica 10;

★★★ giovedì 7 maggio;

★★ venerdì 8 maggio.

Pesci: voto 6. L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 di maggio ha messo in preventivo per voi, carissimi amici dei Pesci, un periodo più che altro di attesa, diciamo sospeso tra il "volere" e il "potere". L'avvio e la parte finale del periodo sono previsti in positivo e per buona parte soddisfacenti. Invece arriverà un rallentamento marcato soprattutto martedì e mercoledì, considerati rispettivamente giorno "sottotono" e da "ko". Invece, proprio in coincidenza con il nuovo weekend, troverete una splendida sorpresa, replicata anche in altre giornate: venerdì 8 e domenica 10 avrete possibilità di contare su cinque ottime stelline, mentre lunedì 4, giovedì 7 e sabato 9 maggio vi aspettano tre giorni tranquilli, di routine.

Il report:

★★★★★ venerdì 8 e domenica 10;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7 e sabato 9;

★★★ martedì 5 maggio;

★★ mercoledì 6 maggio 2020.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Come da copione ormai consolidato da un pezzo, arriva pronta da consultare la nuova classifica della settimana interessante le sette giornate comprese da lunedì 4 a domenica 10 maggio. Il prospetto seguente è il riepilogo generale di tutti i voti e relativa posizione in classifica validi per l'intero comparto zodiacale. Diciamo, tanto per confermare quanto svelato nell'anteprima di apertura, che il segno al "top" per la settimana in analisi è il Capricorno.

A voi il compito di ricontrollare o scoprire il responso delle stelle espresso della scaletta seguente:

1° Capricorno , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Bilancia, voto 9;

3° Cancro e Scorpione, voto 8;

4° Gemelli, Leone e Sagittario, voto 7;

5° Toro, Vergine, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Ariete, voto 5.

Il riscontro astrologico estratto dall'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio, in questo contesto impostato sulla prima settimana del mese di maggio, finisce qua. Come sempre il nostro invito è quello di non mancare il prossimo incontro con le previsioni, le pagelle e le stelle dei sette giorni riguardanti la settimana che va dal 11 al 17 del corrente mese.