L'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio 2020 è disponibile a dare consigli e raccomandazioni in merito al periodo interessante la prima settimana piena dell'attuale mese. Come da copione ormai consolidato, inizieremo con il mettere in evidenza i segni favoriti dalle stelle e subito dopo, a seguire, un breve anticipo sui prossimi transiti lunari. Smaniosi di conoscere cosa hanno in serbo le stelle nei riguardi dei prossimi sette giorni? Bene, partiamo come al solito col dare spicco ai segni migliori e peggiori del periodo, estratti esclusivamente tra gli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco, come ben sappiamo compresa dall'Ariete fino alla Vergine.

Ebbene, tra i segni più fortunati in assoluto, relativi alla scaletta del momento, spicca il Cancro (voto 8), sfruttando nel frangente la positiva presenza della Luna nel campo dello Scorpione. Periodo non male nemmeno per Gemelli (voto 7) e Leone (voto 7), seguiti a breve distanza da Toro (voto 6) e Vergine (voto 6) entrambi valutati sulla sufficienza. Senz'altro, ben poco da esultare avranno gli amici appartenenti all'Ariete (voto 5), secondo l'oroscopo della settimana da lunedì 4 a domenica 10 maggio, sottoposti ad un periodo in linea con la scarsa sufficienza.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di intavolare il discorso relativo alle nuove previsioni zodiacali generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 4 a domenica 10 maggio, come da norma andremo ad evidenziare i prossimi cambi di settore messi in agenda dall'astro terrestre. I prossimi sette giorni vedranno in programma ben quattro cambi di segni. A dare inizio al giro infrasettimanale, la Luna in Bilancia, presente nel segno d'Aria a partire da lunedì 4 maggio alle ore 09:10 del mattino.

Il secondo stop previsto dalla "musa dei poeti" avverrà mercoledì 6 maggio alle ore 09:05 e sarà rappresentato dalla Luna in Scorpione. La settimana proseguirà con l'ingresso della Luna in Sagittario, venerdì 8 maggio alle ore 09:16. Poi finalmente chiuderà in giro l'arrivo della Luna in Capricorno, prevista alle ore 11:38 di domenica 10 maggio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 5. Diciamolo subito, questa in imminente arrivo potrebbe essere una settimana davvero poco fortunata per voi Ariete. Caratterizzata da una parte iniziale e centrale abbastanza buona, la fine del periodo invece risulterà decisamente meno positiva. In questo caso, d'obbligo un appunto sulle giornate di mercoledì 6 e sabato 9 del mese, rispettivamente valutate con il segno di spunta indicante i frangenti "sottotono" e da "ko". Da prestare maggior attenzione, per non dire di stare in massima allerta, proprio domenica: valutata a massima negatività, la giornata di chiusura del periodo non permetterà di certo facilonerie di alcun genere, leggerezze o strappi a qualsivoglia tipo di regole.

La scaletta:

★★★★★ giovedì 7 maggio;

★★★★ lunedì 4, martedì 5, venerdì 8;

★★★ mercoledì 6, sabato 9 maggio;

★★ domenica 10 maggio.

Toro: voto 6. Periodo ancora un po' in attesa per tanti di voi del Toro. Questa parte iniziale del mese di maggio vi vedrà ancora un po' indaffarati con le solite questioni di lavoro e, per qualcuno, anche in quelle sentimentali. Diciamo che la parte centrale della settimana non sarà delle migliori: due stelle e relativo "ko" venerdì 8 e, anche se meno peggio, giovedì 7 si presenterà all'appello con solo tre stelline da "sottotono". Poi tutto filerà per il meglio: cinque stelle arriveranno lunedì 4, domenica 10 maggio.

Buone saranno anche quelle del 5, del 6 e del 9, giorni segnati da quattro stelle. Scopriamo in profondità i singoli giorni a partire da quelli migliori:

★★★★★ lunedì 4, domenica 10 maggio;

★★★★ martedì 5, mercoledì 6, sabato 9;

★★★ giovedì 7 maggio;

★★ venerdì 8 maggio 2020.

Gemelli: voto 7. La prossima settimana, considerata la prima piena dell'attuale mese, diciamo che sarà abbastanza discreta per gli amici nativi nel simbolo astrale dei Gemelli. Le stelle nel periodo esaminato consigliano di godere al massimo dei preziosi momenti portati senz'altro dalle giornate di martedì 5 maggio e poi da mercoledì 6 e giovedì 7, ovviamente da godere tassativamente insieme ai vostri cari, agli amici nonché alle persone che più vi piacciono.

In questi tre giorni fatevi carico di eventuali questioni importanti, certi di avere le spalle coperte da un'Astrologia positiva al massimo, ok? Intanto, date pure un'occhiata alla vostra situazione astrologica espressa dalle stelline, giorno per giorno. Il report condensato:

Top del giorno martedì 5 maggio;

martedì 5 maggio; ★★★★★ mercoledì 6, giovedì 7;

★★★★ lunedì 4, domenica 10;

★★★ venerdì 8 maggio;

★★ sabato 9 maggio;

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana indica che saranno sette giornate certamente tra le più interessanti del periodo, valutate favorevoli soprattutto nella parte centrale e finale del periodo.

Il merito? Tutto da imputare alla superba Luna in Scorpione, da mercoledì presente in un segno di Acqua come il vostro, quindi altamente positiva e già operativa. Pronti a dare sfogo a sogni o desideri in campo sentimentale? In questo contesto, gli astri consigliano di ascoltare la voce proveniente del cuore, soprattutto questo giovedì 7 maggio: non rimarrete delusi... Vediamo come saranno le altre giornate in scaletta:

Top del giorno giovedì 7 maggio;

giovedì 7 maggio; ★★★★★ venerdì 8, sabato 9, domenica 10;

★★★★ mercoledì 6 maggio;

★★★ lunedì 4 del mese;

★★ martedì 5 maggio 2020.

Leone: voto 7. Periodo abbastanza idoneo a soddisfare quasi ogni vostra aspettativa, purché venga messa un po' di attenzione in più nei rapporti con le persone o nelle cose che andrete a fare.

Secondo l'oroscopo della settimana il periodo avrà inizio poco promettente, poi invece la parte centrale e finale riserveranno giornate ottime con quella di sabato altamente fortunata. Piccola parentesi negativa purtroppo nelle due giornate riguardanti martedì 5 e mercoledì 6, rispettivamente considerate come "sottotono" e da "ko": tranquilli, è normale visto il tipo di cielo astrale presente nel periodo. Passerà in fretta, state pur certi. A seguire le stelline relative al riepilogo dei sette giorni prossimamente in arrivo:

Top del giorno sabato 9 maggio;

sabato 9 maggio; ★★★★★ venerdì 8, domenica 10;

★★★★ lunedì 4, giovedì 7;

★★★ martedì 5 maggio;

★★ mercoledì 6 maggio 2020.

Vergine: voto 6.

Secondo le previsioni zodiacali nel periodo sotto analisi, la settimana per voi della Vergine si manterrà sulla discreta sufficienza. Le giornate saranno vissute in semplicità e, in gran parte, immerse nella quotidiana routine. L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 di maggio quindi, escludendo le sole giornate rilevate con possibili frangenti negativi, le altre chi più e chi meno avranno tutte la spunta positiva. Intanto sappiate di poter sfruttare lunedì 4 e sabato 9 per cose importanti, Invece bisognerà che abbiate un certo occhio nel corso di mercoledì 6 e giovedì 7 del mese, entrambi giorni da considerare negativi.

Vediamo cosa aspettarsi nel periodo indicato e come l'Astrologia ha valutato i vostri prossimi sette giorni in calendario. Il report:

★★★★★ lunedì 4, sabato 9;

★★★★ martedì 5, venerdì 8, domenica 10;

★★★ mercoledì 6 maggio;

★★ giovedì 7 maggio 2020.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.