L'Oroscopo del 10 aprile è pronto a sindacare il probabile andamento del quinto giorno dell'attuale settimana. Per i nativi dei Gemelli è arrivato il momento di reagire e di mettersi in carreggiata. Per coloro che sono nati sotto il segno del Capricorno è giunta l'ora di guardare al futuro con ottimismo. In primo piano l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni zodiacali quotidiane per i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo giornaliero: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – State entrando in una nuova fase del vostro percorso di vita.

Prima di trovare una sistemazione definitiva, succederanno molte cose, quindi tenetevi pronti a qualsiasi eventualità. La confusione degli ultimi tempi persiste ancora, ma in questa giornata potreste iniziare a considerare tutto in maniera positiva. Forse la consapevolezza di sapere che qualcuno vi sostiene nel bene e nel male, vi fa sentire molto forti.

Toro – Siete in conflitto con voi stessi e con coloro che fanno parte della vostra vita. Non lasciatevi condizionare dal vostro umore ballerino, non potete permettere a una vostra sensazione di rovinare la vostra giornata e quella degli altri.

Una chiacchierata sincera potrebbe risolvere molte cose.

Gemelli – In questo venerdì potreste rendervi conto che il mondo si sta risvegliando, anche se in maniera molto lenta. Ebbene, tocca anche a voi. Per troppo tempo avete lasciato che le cose vi scivolassero addosso, senza fare nulla per rimediare e migliorare, e aspettando che le cose piovessero dal cielo. Ora, però, è il momento di reagire e darvi da fare.

Previsioni di venerdì 10 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Da questo venerdì entrate in una fase più positiva rispetto agli ultimi tempi. Tutte le cose negative che vi hanno accompagnato fino ad adesso scompariranno nel nulla e tornerete a guardare la vostra vita da un'altra prospettiva. Anche il vostro umore migliora gradualmente, presto riuscirete a trovare un senso a tutto quello che vi è successo nel recente passato e metabolizzerete tutto.

Leone – Il cambiamento non è poi un qualcosa di così drammatico, quindi se intorno a voi qualcosa dovesse mutare, cercate di stare tranquilli e di non prenderla in modo sbagliato. Le novità portano il più delle volte cose positive e buone, anche nei periodi difficili come questo che stiamo vivendo. Basta un po' di riposo per ritemprare la vostra forza di volontà e ricominciare la routine, senza paranoie inutili.

Vergine – Probabilmente in questa giornata vedete problemi anche dove non ci sono. Cercate di concentrarvi di più su quello che state facendo e che dovete fare, piuttosto che pensare a cose di scarsa importanza.

L'oroscopo consiglia di essere più flessibili anche con le persone care, soprattutto con i vostri figli, se vi fanno qualche richiesta. Ogni tanto vanno accontentati.

Astrologia del giorno: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Ci potrebbero essere alcuni problemi in questa giornata, legati a una situazione che non avevate ben considerato in passato e che si ripresenta adesso per spingervi a scegliere subito. Non dovete pensare a cosa farebbero gli altri o a cosa gli altri vorrebbero che voi faceste. Dovete regolarvi solo sulla base di ciò che ritenere opportuno e vedrete che sarà quella la scelta migliore da fare.

Scorpione – Alcune incomprensioni potrebbero finalmente trovare risposta in questa giornata e tutto potrebbe risolversi in men che non si dica. In realtà, la soluzione è a portata di mano, soprattutto per coloro che hanno qualcosa da farsi perdonare. Se il vostro orgoglio non ve lo permette, vivrete con dubbi e rimorsi ancora per molto tempo, perché l'altra persona non farà il primo passo verso di voi.

Sagittario – In questo venerdì siete più creativi del solito. Se siete artisti o comunque avete qualcosa da creare o progettare, questa è la giornata giusta per voi. Di certo non potete lamentarvi della noia, che vi abbandonerà per lasciare spazio a qualcosa di nuovo che stravolgerà per un po' la routine che vi sta tanto stretta.

Ogni idea che sforna la vostra mente potrebbe essere preziosa per il futuro, la carriera.

L'oroscopo di venerdì 10 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Mai permettere al passato di ostacolarvi. Tracciate una retta che separi il presente dal passato e cercate di liberarvi da tutte quelle paure che vi facevano stare male, perché non avete più ragione di stare così. Le cose miglioreranno solo se sarete capaci di guardare al futuro con ottimismo. Molto avete da dare agli altri e molto da ricevere, quindi su con il morale.

Acquario – La confusione regna sovrana in questa giornata di venerdì.

Nonostante i vostri chiari e già programmati piani per il futuro, c'è qualcosa che sfugge al vostro controllo e questo non vi fa dormire sonni tranquilli. In realtà, questa inquietudine ha altre radici dentro di voi, dovreste estirparle definitivamente e andare avanti a testa alta e con il sorriso.

Pesci – In questa giornata di venerdì molti richiedono la vostra presenza. Se lavorate nel campo medico o volontariato, preparatevi a fare le notti in bianco. Anche se questo è un periodo critico e stressante, il lavoro porta grandi soddisfazioni. L'oroscopo consiglia di riposarvi, da domani.