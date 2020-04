L'Oroscopo del 9 aprile è pronto a rivelare quali sono le novità e i cambiamenti che caratterizzano questa giornata di metà settimana. Qualche vecchia conoscenza potrebbe farsi viva nella vita di qualche nativo del Leone, forse un regolamento di conti? Per le persone della Bilancia è una giornata davvero frenetica. In primo piano, l'astrologia della giornata di giovedì e le previsioni zodiacali giornaliere da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Non potete lamentarvi del periodo che state vivendo, quindi cercate di non infastidire le persone che vi sono accanto, raccontando le vostre insoddisfazioni.

Se la vita vi sta un po’ stretta, non prendetevela con i familiari ma con voi stessi. Chiedetevi il perché di tanto disagio, senza coinvolgere gli altri. Imparate a cavarvela da soli.

Toro – Rendetevi più utili in casa, in quanto c'è molto lavoro da fare ma voi non sembrate così interessati. Non delegate le vostre mansioni quotidiane agli altri, altrimenti vi toccherà risolvere ulteriori beghe anche nelle prossime settimane. Ricordate che gli impegni presi vanno rispettati. In caso contrario, dovete assumervene le responsabilità.

Gemelli – In questo giovedì dovete prendere esempio dagli altri, sempre se volete adempiere alle vostre mansioni, anche quelle più banali. Vi sentite come se aveste bisogno di una guida, perché avete smarrito la strada. Si tratta di un momento di stanchezza, che poi passerà. Tenete sotto controllo i vostri scatti di nervi e non rassegnatevi. Tranquilli, non state perdendo nessuna vostra abilità, siete solo un po' rallentati.

Previsioni di giovedì 9 aprile: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Sicuramente in questa giornata aiutate qualcuno in difficoltà, come vi capita spesso. Chiedetevi che cos'è che riempie il vostro cuore di così tanta felicità, se il fatto che la persona aiutata possa ora essere felice oppure le lodi che riceverete per aver commesso l’ennesima buona azione. L'egoismo si manifesta in tanti modi e questo è uno di essi.

Si può aiutare anche con silenzio e in umiltà.

Leone – Una vostra vecchia conoscenza potrebbe rifarsi viva sui social, dopo che l'avevate finalmente dimenticata, e verrà a chiedere il conto della vostra relazione. Sarà qualcosa di inaspettato, perché mai avreste pensato di affrontarla un giorno. Ora dovete spiegare la ragione del vostro atteggiamento che avete usato proprio nel periodo in cui vi siete persi di vista, e dovete essere anche credibili.

Vergine – Il vostro oroscopo vi ricorda che non sempre è un bene cercare di aiutare gli altri, anche perché avete altre cose a cui pensare. C’è una persona che vi considera speciale, quindi dovete puntare la vostra attenzione su di lei, è più produttivo che immischiarsi in affari che non vi riguardano e che potrebbero procuravi solo guai.

C’è qualcuno che aspetta una risposta da voi e voi gliela dovete dare in breve tempo.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – La frenesia di questa giornata è maggiormente accentuata dallo svolgersi di un evento importante che interessa la vostra famiglia. Cercate di resistere fino a domani, poi potete mollare le redini e lasciare che tutto prosegua senza il vostro prezioso aiuto, gli altri se la caveranno benissimo da soli. Solo voi siete capaci di placare gli animi rivoluzionari della casa, quindi fatelo.

Scorpione – Si avvicina il giorno più importante della festività, quindi cercate di rasserenare il vostro animo e di distribuire a tutti solo pensieri positivi.

Chiudete da qualche parte l'orgoglio, sempre se in famiglia c'è stata qualche discussione di troppo nel recente passato. Il tempo cura tutte le ferite e permette di riflettere anche su come affrontare al meglio le situazioni scomode di questo periodo di restrizione.

Sagittario – In questa giornata di giovedì evitate di parlare di lavoro e dei problemi che vi affliggono con i vostri parenti. Questo dovrebbe essere un giorno da trascorrere in tranquillità e relax, senza lamentele. Evitate di sfogarvi con le persone che vi stanno intorno. Non siete gli unici ad avere problemi e disagi. Gli altri si dimostrano cortesi con il vostro sfogo ma potrebbero decidere di prendere le distanze da voi, se non la finite con questo vostro modo di fare.

Non siete al centro del mondo. Siate più umili.

L'oroscopo di giovedì 9 aprile: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – L'oroscopo raccomanda ai lavoratori di questo segno massima pazienza e di non riversare i problemi lavorativi in famiglia. La tensione accumulata può essere tanta e potrebbe spezzare l’equilibrio in famiglia. Purtroppo, non potete buttarvi fuori dalle festività di Pasqua, perché passarle in solitudine è comunque deprimente. Si consiglia di fare una bella doccia, che è ideale per riprendersi dalle pessime giornate.

Acquario – Le persone vicino a voi potrebbero essere risentiti a proposito di un vostro comportamento poco rispettoso nei loro confronti.

Spetta a voi decidere se farvi perdonare oppure mantenere la vostra posizione. Purtroppo, però, le cose potrebbero prendere una piega inaspettata se non farete voi il primo passo. I sentimenti sono molto fragili e queste persone potrebbero dimenticarsi presto di voi.

Pesci – In questo giovedì dovete prendere in considerazione i vari aspetti della situazione che si vengono a creare tra le mura domestiche. Forse una discussione troppo accesa, qualche malumore o l'apatia che vi costringe a stare chiusi in camera. Non lasciatevi condizionare dalle parole degli altri, dovete imparare a essere più autonomi e sicuri di voi stessi, se non volete cadere in queste trappole.

A volte, le persone intorno a voi lo fanno apposta.